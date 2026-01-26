A nárcisztikus gyenge pontja nem más, mint a belső bizonytalanság, amitől ő is szabadulna, ha tudna, de sajnos nem tud. Tudatosítva ezt a pontot, te is sokkal hatékonyabban tudsz vele bánni — legyen szó párkapcsolatról, barátságról vagy akár munkahelyi viszonyról.

Ez a nárcisztikusok gyenge pontja – Így győzheted le a manipulatív viselkedést.

Fotó: Elnur / Shutterstock

A nárcisztikus gyenge pontja a törékeny önértékelés, amit magabiztossággal palástol.

A határok és az érzelmi távolság hatásosabb, mint a vita vagy a magyarázkodás.

A valódi győzelem az, ha nem hagyod, hogy a bizonytalanságát rád tegye.

Mitől fél a nárcisztikus pontosan?

A nárcisztikusok gyakran hangoztatják, hogy „nekem van igazam”, „higgy nekem, én jobban tudom” vagy „te soha nem értheted meg, amit érzek”. Ezek nem csak üres dicsekvések: mögöttük ott lapul a félelem attól, hogy nem elég jók vagy nem szerethetők.

Ez az a pont, ahol a külső erős, magabiztos látszat megtörik: a kritikára és visszautasításra való érzékenység. Ez itt a gyenge pont — hiszen minden, ami ezt a sebezhetőséget érinti, képes megingatni őket.

Miért fáj ez nekik igazán?

A nárcisztikus ember szomjazza a figyelmet, folyamatosan szüksége van rá ahhoz, hogy fenntartsa az önbecsülését. Amikor ezt nem kapja meg, amikor visszautasítást vagy kritikát érez, az olyan, mintha a legnagyobb félelmét érintenék: nem vagyok elég jó.

Ezért reagálnak gyakran túlzóan, védekezően vagy akár agresszívan — nem azért, mert rosszak, hanem mert félnek attól, hogy a „maszk”, amit viselnek, leválik.

Így használhatod ezt a gyenge pontot: hatékony, tiszteletteljes stratégiák

Persze nem arról van szó, hogy manipulációval „legyőzzük” a másikat — hanem arról, hogy értsd a dinamikát, és ebben a tudatban tudj határokat húzni, és ne csússz bele a játszmázás csapdájába.

1. Ismerd fel, hogy nem te vagy a probléma

A nárcisztikus gyakran átfordítja a felelősséget rád — mintha te hibáznál. Ezt ne vedd személyes sértésnek. Ez az ő bizonytalanságuk vetülete. Ha ezt tudatosítod, kevésbé fog érzelmileg elérni.

2. Húzz határokat – következetesen

Nem engedsz minden durva megjegyzést? Nem hagyod, hogy állandóan félbeszakítsanak? Mondhatod például:

Értékelem a véleményedet, de most befejezem, amit mondok.

Ez nem sértés, hanem világos határ.