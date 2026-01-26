Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Ez a nárcisztikusok gyenge pontja – Így győzheted le a manipulatív viselkedést

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 18:15
Mintha minden róla szólna. Ha nárcisztikus emberrel hozott össze az élet, azt könnyen felismerheted. Kikezdhetetlennek tűnhet, de van egy pont, ahol a nagy egó bizony megremeg — és ezt a javadra fordíthatod. Hogyan? Olvass tovább, mert eláruljuk!
Kelemen Dorina
A nárcisztikus gyenge pontja nem más, mint a belső bizonytalanság, amitől ő is szabadulna, ha tudna, de sajnos nem tud. Tudatosítva ezt a pontot, te is sokkal hatékonyabban tudsz vele bánni — legyen szó párkapcsolatról, barátságról vagy akár munkahelyi viszonyról.

Egy nárcisztikus maszkkal takarja az arcát a pszichológusnál.
Ez a nárcisztikusok gyenge pontja – Így győzheted le a manipulatív viselkedést.
Fotó: Elnur / Shutterstock 
  • A nárcisztikus gyenge pontja a törékeny önértékelés, amit magabiztossággal palástol.
  • A határok és az érzelmi távolság hatásosabb, mint a vita vagy a magyarázkodás.
  • A valódi győzelem az, ha nem hagyod, hogy a bizonytalanságát rád tegye.

Nárcisztikus gyenge pontja – így győzheted le a manipulatív viselkedést  

Mitől fél a nárcisztikus pontosan?

A nárcisztikusok gyakran hangoztatják, hogy „nekem van igazam”, „higgy nekem, én jobban tudom” vagy „te soha nem értheted meg, amit érzek”. Ezek nem csak üres dicsekvések: mögöttük ott lapul a félelem attól, hogy nem elég jók vagy nem szerethetők.

Ez az a pont, ahol a külső erős, magabiztos látszat megtörik: a kritikára és visszautasításra való érzékenység. Ez itt a gyenge pont — hiszen minden, ami ezt a sebezhetőséget érinti, képes megingatni őket.

Miért fáj ez nekik igazán?  

A nárcisztikus ember szomjazza a figyelmet, folyamatosan szüksége van rá ahhoz, hogy fenntartsa az önbecsülését. Amikor ezt nem kapja meg, amikor visszautasítást vagy kritikát érez, az olyan, mintha a legnagyobb félelmét érintenék: nem vagyok elég jó.

Ezért reagálnak gyakran túlzóan, védekezően vagy akár agresszívan — nem azért, mert rosszak, hanem mert félnek attól, hogy a „maszk”, amit viselnek, leválik.  

Így használhatod ezt a gyenge pontot: hatékony, tiszteletteljes stratégiák

Persze nem arról van szó, hogy manipulációval „legyőzzük” a másikat — hanem arról, hogy értsd a dinamikát, és ebben a tudatban tudj határokat húzni, és ne csússz bele a játszmázás csapdájába.

1. Ismerd fel, hogy nem te vagy a probléma

A nárcisztikus gyakran átfordítja a felelősséget rád — mintha te hibáznál. Ezt ne vedd személyes sértésnek. Ez az ő bizonytalanságuk vetülete. Ha ezt tudatosítod, kevésbé fog érzelmileg elérni.

2. Húzz határokat – következetesen

Nem engedsz minden durva megjegyzést? Nem hagyod, hogy állandóan félbeszakítsanak? Mondhatod például: 

Értékelem a véleményedet, de most befejezem, amit mondok.

 Ez nem sértés, hanem világos határ.

3. Kerüld az érzelmi játszmát

A nárcisztikus „ellensége” a közöny. Ha nem reagálsz drámára, nem adsz táplálékot az egónak, akkor csinálod jól. Ez a klasszikus úgynevezett „gray rock” technika — válaszolj nyugodtan, semlegesen, mint egy szürke kavics. Nem arról van szó, hogy hideg legyél — hanem arról, hogy ne adj érzelmi üzemanyagot azoknak a reakcióknak, amiket manipulációra használnak.

Egy nárcisztikus férfi nézi magát a tükörben, Supermannek képzeli magát.
A nárcisztikus gyenge pontja a törékeny önértékelés, amit magabiztossággal palástol.
Fotó: Elnur / Shutterstock 

4. Koncentrálj a tényekre

Amikor a beszélgetés érzelmileg eldurvul, térj vissza a konkrétumokhoz, ne engedd, hogy manipuláljon. „Nézzük meg, mik a tények ezen a ponton.” Ez segít kimozdulni az érzelmi csapdákból.

5. Keress külső támogatást  

Egy barát, családtag vagy akár terapeuta segíthet abban, hogy ne érezd magad egyedül egy ilyen dinamikában. Néha a legjobb döntés az, ha távolságot tartasz, ezzel semmi baj nincs.

Ne feledd: ez nem rólad szól, és nem neked kell „megváltoztatni” őt

A nárcisztikus viselkedés mögött meghúzódó gyengeség nem a te hibád, és nem is te „győzöd le” abban az értelemben, hogy megváltoztatod. Sokkal inkább arról van szó, hogy megtanulod az erődet tartani, nem hagyod felülkerekedni, és így érvényesíted a saját valóságodat a másik saját bizonytalanságával szemben.

Ez a nárcisztikus gyenge pontja — a bizonytalanság és a külvilág folyamatos visszajelzés-igénye. Amikor te már nem adsz ingyen dicséretet vagy drámát, az a legerősebb „győzelem”, amit elérhetsz.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a nárcisztikus viselkedésről:

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

