Mandula Ádám várandós exe sosem vált el a férjétől: két gyermeke is állami gondozásban él!

Csak gyűrűzik és gyűrűzik a botrány az énekes körül, szép lassan mindenki elfordul tőle. Mint azt korábban lapunk megírta, Mandula Ádám jelenleg a nagymamája garázsában lakik, alkalmi munkákból él, és a hamarosan világra jövő kisfia kedvéért sem volt képes változtatni az életmódján. A rapper exe úgy döntött, nem hallgat tovább arról a férfiról, aki elmondása szerint egészen más képet mutat magáról, mint amilyen valójában.
A legnagyobb törést és felháborodást az okozta, hogy a zenész nyíltan kétségbe vonta, hogy ő-e a vér szerinti apa, ami mély sebeket ejtett a kismamán.
Egy újabb veszekedés közben az arcomba vágta, hogy amikor egy hónapig külön voltunk, ő lefeküdt több hírességgel is, szóval lehet, nem is én vagyok a gyerek apja. Persze lehet, hogy hazudott és csak engem akart ezzel bántani, de nekem ez már sok volt. Az a vicc az egészben, hogy én tényleg még a szüléskor is bent akartam lenni, de mivel ő hivatalosan még nem vált el, így a gyereket még a nevemre se vehetem!
– nyilatkozta még januárban a Borsnak Mandula Ádám.
Alexa azonban azonnal reagált a vádakra, és tiszta vizet öntött a pohárba a keringő pletykákkal kapcsolatban. De mi igaz ezekből egyáltalán?
Ugye nagyon sokat veszekedtünk, sok mindent vágtunk egymás fejéhez, és nagyon sokszor voltunk külön. Hát mi mást mondhatott volna, mint hogy nem az övé a kisbaba? És akkor így találgatott, hogy ki lehet az apa: valami sztárra gondolt, ismert emberre, esetleg rapperre vagy énekesre, mindegy. Én hűséges voltam hozzá, tény és való, voltak olyan veszekedéseink, amikor hozzávágtam, dühből, idegességből, hogy bárcsak én megcsaltam volna, vagy bárcsak ne vele lettem volna, vagy mással lennék mondatokat. Ez szerintem ilyen párkapcsolati bolondság...Viszont nem csaltam meg!
– mesélte Alexa. Az anyuka határozottan visszautasítja, hogy hűtlen lett volna, a viták hevében elhangzott durva mondatokat pedig csupán a düh számlájára írja. Arra a kérdésre, hogy végül történt-e megcsalás, Alexa elárulta, hogy pont a rapper volt az, aki félrelépett:
Igen, sajnos, amit el is mondott nekem.
A helyzetet tovább bonyolítja a nő múltja. A fiatal pár között az is állandó vitaforrás volt, hogy Alexának volt egy korábbi házassága, a férjétől pedig azóta sem vált el. Ebből a kapcsolatból két kislány született, akik jelenleg is nevelőszülőknél vannak, azaz állami gondozásban nevelkednek.
Emiatt sokakban felmerül a rémisztő kérdés: mi van, ha a most érkező kisfiú, Nolan is erre a sorsra jut?
Alexa nem fél ettől, de elismeri, hogy Ádámot nyomasztja a rendezetlen családi állapot, mint például, hogy nem tudja a nevére venni a kis Nolant.
"Hát én úgy érzem, hogy ez csak egy ürügy, amin lehessen veszekedni, viszont én mondtam, hogy Ádámnak nagyon sok problémája van." A kismama hangsúlyozta, hogy nem a bosszúvágy vezérelte, amikor úgy döntött, kamerák elé áll, sokkal inkább a gyerekek jövője aggasztja.
Nem szeretnék bosszút, csak szeretném azt, hogy az emberek is lássák, hogy ő milyen ember, és szeretném azt, hogyha magába nézne. De nagyon mélyen, mert van két olyan ember is, akiért nagyon megérné, hogy megváltozzon, a kis Medike, és ugye a Nolan
– zárta a hajmeresztő történetet a Tények Plusz műsorában.
Bár Alexa szívében érthető módon tombol a düh a megaláztatások miatt, legbelül örülne annak, ha Ádám meglátogatná őket a kórházban, hiszen a viták ellenére sem szeretné megfosztani a kisfiát az apjától. A döntést azonban teljesen a férfira bízza: „Nyilván a fia, ha be akar jönni, akkor bejön, ha nem jön be, nem jön be. Egy felnőtt ember, akinek a háta mögött nem állhatok, hogy helyette cselekedjek.”
