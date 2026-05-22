Mandula Ádám várandós exe sosem vált el a férjétől: két gyermeke is állami gondozásban él!

Csak gyűrűzik és gyűrűzik a botrány az énekes körül, szép lassan mindenki elfordul tőle. Mint azt korábban lapunk megírta, Mandula Ádám jelenleg a nagymamája garázsában lakik, alkalmi munkákból él, és a hamarosan világra jövő kisfia kedvéért sem volt képes változtatni az életmódján. A rapper exe úgy döntött, nem hallgat tovább arról a férfiról, aki elmondása szerint egészen más képet mutat magáról, mint amilyen valójában.

Tavaly októberben bejelentette Mandula Ádám, hogy párja a gyermekével várandós

A legnagyobb törést és felháborodást az okozta, hogy a zenész nyíltan kétségbe vonta, hogy ő-e a vér szerinti apa, ami mély sebeket ejtett a kismamán.

Egy újabb veszekedés közben az arcomba vágta, hogy amikor egy hónapig külön voltunk, ő lefeküdt több hírességgel is, szóval lehet, nem is én vagyok a gyerek apja. Persze lehet, hogy hazudott és csak engem akart ezzel bántani, de nekem ez már sok volt. Az a vicc az egészben, hogy én tényleg még a szüléskor is bent akartam lenni, de mivel ő hivatalosan még nem vált el, így a gyereket még a nevemre se vehetem!

– nyilatkozta még januárban a Borsnak Mandula Ádám.

Alexa azonban azonnal reagált a vádakra, és tiszta vizet öntött a pohárba a keringő pletykákkal kapcsolatban. De mi igaz ezekből egyáltalán?

Ugye nagyon sokat veszekedtünk, sok mindent vágtunk egymás fejéhez, és nagyon sokszor voltunk külön. Hát mi mást mondhatott volna, mint hogy nem az övé a kisbaba? És akkor így találgatott, hogy ki lehet az apa: valami sztárra gondolt, ismert emberre, esetleg rapperre vagy énekesre, mindegy. Én hűséges voltam hozzá, tény és való, voltak olyan veszekedéseink, amikor hozzávágtam, dühből, idegességből, hogy bárcsak én megcsaltam volna, vagy bárcsak ne vele lettem volna, vagy mással lennék mondatokat. Ez szerintem ilyen párkapcsolati bolondság...Viszont nem csaltam meg!

– mesélte Alexa. Az anyuka határozottan visszautasítja, hogy hűtlen lett volna, a viták hevében elhangzott durva mondatokat pedig csupán a düh számlájára írja. Arra a kérdésre, hogy végül történt-e megcsalás, Alexa elárulta, hogy pont a rapper volt az, aki félrelépett: