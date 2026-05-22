Féltékenységi jelenet és brutális bántalmazás egy bakonyi faluban: őrizetben a 36 éves férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 12:50
Családon belüli erőszak miatt intézkedtek a veszprémi rendőrök egy bakonyi településen: a gyanú szerint egy 36 éves férfi italozás után féltékenységi jelenetet rendezett, majd többször megütötte élettársát.

Állampolgári bejelentés alapján riasztották a rendőröket május 17-én kora este egy bakonyi faluba, ahol a jelentés szerint családon belüli erőszak történt. Egy férfi iszogatás után bántalmazta az élettársát.

A rendelkezésre álló adatok szerint az eset előzménye az volt, hogy a nő meglátogatta az édesanyját, majd később megjelent nála az élettársa is. A férfi ezt követően több üveg alkohol elfogyasztása után féltékenységi jelenetet rendezett, majd a helyzet gyorsan elfajult.

A beszámoló szerint az indulatok ezután teljesen elszabadultak: a 36 éves férfi dührohamot kapott, öngyilkossággal is fenyegetőzött, majd többször megütötte az élettársát.

A rendőrség másnap az otthonában fogta el a férfit, akit előállítottak és őrizetbe vettek. A nyomozók kapcsolati erőszak bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként – írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
