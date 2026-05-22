Féltékenységi jelenet és brutális bántalmazás egy bakonyi faluban: őrizetben a 36 éves férfi

Állampolgári bejelentés alapján riasztották a rendőröket május 17-én kora este egy bakonyi faluba, ahol a jelentés szerint családon belüli erőszak történt. Egy férfi iszogatás után bántalmazta az élettársát.

Szörnyűséget tett: brutálisa bántalmazta az élettársát / Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint az eset előzménye az volt, hogy a nő meglátogatta az édesanyját, majd később megjelent nála az élettársa is. A férfi ezt követően több üveg alkohol elfogyasztása után féltékenységi jelenetet rendezett, majd a helyzet gyorsan elfajult.

Elszabadultak az indulatok: saját feleségét bántalmazta

A beszámoló szerint az indulatok ezután teljesen elszabadultak: a 36 éves férfi dührohamot kapott, öngyilkossággal is fenyegetőzött, majd többször megütötte az élettársát.

A rendőrség másnap az otthonában fogta el a férfit, akit előállítottak és őrizetbe vettek. A nyomozók kapcsolati erőszak bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként – írja a police.hu.