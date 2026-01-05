SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 6 főnök egyenesen a pokolból jött - még Gordon Ramsayn is túltesznek

főnök
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 13:25
vezetőmunkahely
Mikor érdemes elgondolkodni a váltáson? Az alábbiakban kiderül!
Bors
A szerző cikkei

Szinte mindenkinek volt már legalább egy főnöke, aki mellett a munka nem motivációt, hanem szorongást jelentett. Nem feltétlenül ordibált, nem mindig volt látványosan alkalmatlan, mégis napról napra szívta el az energiát, a lelkesedést és az önbizalmat. A rossz vezetők nem mindig hangosak vagy agresszívek, sokszor épp a hétköznapi működésük romboló. De hogyan lehet felismerni őket, és mikor érdemes komolyan elgondolkodni a váltáson?

Ez a 6 főnök egyenesen a pokolból jött  / Fotó: Jobinfo

Amikor sosem tudod, milyen hangulat vár rád

Az egyik legnehezebben elviselhető főnöktípus a kiszámíthatatlan hangulatú vezető. Egyik nap kedves és támogató, másnap ingerült vagy lekezelő, anélkül, hogy bármi látható oka lenne. Ez az érzelmi hullámvasút folyamatos készenléti állapotban tartja a csapatot, ahol mindenki azon gondolkodik, mikor robban a következő bomba. Ilyen közegben a bizalom gyorsan elillan, a kreativitás visszaszorul, a teljesítmény pedig romlik. Hosszú távon senki nem tud jól működni ott, ahol a főnök hangulata határozza meg a nap minőségét.

 

A főnök, akit sosem lehet elérni

Legalább ennyire romboló az a vezető, aki fizikailag vagy mentálisan folyamatosan elérhetetlen. Nem válaszol e-mailekre, eltűnik döntési helyzetekben, vagy csak félig ad választ a kérdésekre. A csapat ilyenkor lebeg a bizonytalanságban, mert tudják, hogy vannak döntések, amelyeket nem hozhatnak meg önállóan, mégsem kapnak iránymutatást. Ez a fajta vezetői jelenlét hiánya nem szabadságot ad, hanem bénultságot okoz, amely előbb-utóbb határidőcsúszásokhoz, stresszhez és belső feszültségekhez vezet.

 

Amikor mindig ugyanazok a „kedvencek” nyernek

A kivételezés az egyik leggyorsabb módja annak, hogy egy csapat széthulljon. Ha mindig ugyanazok kapják az érdekes feladatokat, az elismerést és a lehetőségeket, míg mások csak a háttérmunkát, az nemcsak igazságtalan, hanem mélyen demotiváló is. Ugyanez igaz akkor is, ha egyesek hibái soha nem kerülnek szóba, míg mások legkisebb tévedéseiből is ügy lesz. Ilyen környezetben az emberek előbb-utóbb nem a közös célért, hanem a túlélésért dolgoznak.

 

A képmutató vezető, aki mást mond és mást csinál

Különösen romboló az a főnök, aki folyamatosan elvekről, értékekről és szabályokról beszél, de saját magára ezek nem vonatkoznak. Elvárja a pontosságot, miközben rendszeresen késik, hangsúlyozza a nyílt kommunikációt, de nem hallgatja meg a beosztottakat, dicséri az innovációt, mégis minden új ötletet lesöpör. Az ilyen következetlenség gyorsan világossá teszi a csapat számára, hogy a szavak mögött nincs valódi tartalom, ami hosszú távon teljesen aláássa a vezető hitelességét.

 

A főnök, aki csak a hibákat látja

Az elismerés hiánya ugyanolyan mérgező, mint a nyílt kritika. Az a vezető, aki kizárólag a hibákat veszi észre, és soha nem ad pozitív visszajelzést, fokozatosan kiöli a motivációt a csapatból. Az emberek egy idő után nem akarnak többet beletenni a munkába, hiszen úgy érzik, mindegy, mennyire igyekeznek, úgysem számít. Ez nemcsak az egyéni teljesítményt, hanem a csapat egészének működését is visszaveti.

 

A mikromenedzser, aki mindenbe beleszól

A kontrollmániás főnök látszólag azért figyel minden apróságra, mert „fontos neki a minőség”. A valóságban azonban a folyamatos ellenőrzés és beleszólás azt üzeni: nem bízom benned. A mikromenedzser nem hagy teret az önállóságnak, minden döntést maga akar meghozni, még a jelentéktelen részletekben is. Ez a hozzáállás nemcsak frusztráló, hanem megakadályozza a tanulást, a fejlődést és az innovációt is, hiszen a csapattagok nem vállalhatnak valódi felelősséget.

 

Ha úgy érzed, ideje lenne olyan munkahelyet találni, ahol nem a főnök személye nehezíti meg a mindennapokat, érdemes körülnézned a Jobinfo.hu-n, ahol több ezer friss álláslehetőség közül választhatsz.

 

Mikor nem veled van a baj

Fontos felismerni, hogy egy rossz főnök nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon komoly károkat okozhat az önbizalomban, a mentális egészségben és a karrierben is. Ha azt veszed észre, hogy állandóan feszültségben dolgozol, elvesztetted a motivációdat, vagy már vasárnap este szorongsz a hétfőtől, érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban érdemes-e ebben a közegben maradni.

 

Ha szeretnél még több hasznos, őszinte cikket olvasni munkahelyi helyzetekről, vezetői hibákról és karrierépítésről, látogass el a Jobinfo blogjára, ahol rendszeresen foglalkozunk ezekkel a témákkal.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu