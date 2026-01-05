Ez a 6 főnök egyenesen a pokolból jött - még Gordon Ramsayn is túltesznek

Szinte mindenkinek volt már legalább egy főnöke, aki mellett a munka nem motivációt, hanem szorongást jelentett. Nem feltétlenül ordibált, nem mindig volt látványosan alkalmatlan, mégis napról napra szívta el az energiát, a lelkesedést és az önbizalmat. A rossz vezetők nem mindig hangosak vagy agresszívek, sokszor épp a hétköznapi működésük romboló. De hogyan lehet felismerni őket, és mikor érdemes komolyan elgondolkodni a váltáson?

Amikor sosem tudod, milyen hangulat vár rád

Az egyik legnehezebben elviselhető főnöktípus a kiszámíthatatlan hangulatú vezető. Egyik nap kedves és támogató, másnap ingerült vagy lekezelő, anélkül, hogy bármi látható oka lenne. Ez az érzelmi hullámvasút folyamatos készenléti állapotban tartja a csapatot, ahol mindenki azon gondolkodik, mikor robban a következő bomba. Ilyen közegben a bizalom gyorsan elillan, a kreativitás visszaszorul, a teljesítmény pedig romlik. Hosszú távon senki nem tud jól működni ott, ahol a főnök hangulata határozza meg a nap minőségét.

A főnök, akit sosem lehet elérni

Legalább ennyire romboló az a vezető, aki fizikailag vagy mentálisan folyamatosan elérhetetlen. Nem válaszol e-mailekre, eltűnik döntési helyzetekben, vagy csak félig ad választ a kérdésekre. A csapat ilyenkor lebeg a bizonytalanságban, mert tudják, hogy vannak döntések, amelyeket nem hozhatnak meg önállóan, mégsem kapnak iránymutatást. Ez a fajta vezetői jelenlét hiánya nem szabadságot ad, hanem bénultságot okoz, amely előbb-utóbb határidőcsúszásokhoz, stresszhez és belső feszültségekhez vezet.

Amikor mindig ugyanazok a „kedvencek” nyernek

A kivételezés az egyik leggyorsabb módja annak, hogy egy csapat széthulljon. Ha mindig ugyanazok kapják az érdekes feladatokat, az elismerést és a lehetőségeket, míg mások csak a háttérmunkát, az nemcsak igazságtalan, hanem mélyen demotiváló is. Ugyanez igaz akkor is, ha egyesek hibái soha nem kerülnek szóba, míg mások legkisebb tévedéseiből is ügy lesz. Ilyen környezetben az emberek előbb-utóbb nem a közös célért, hanem a túlélésért dolgoznak.