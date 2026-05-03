Arc a maszk mögött: ezek a nárcizmus jelei

A nárcizmus jelei a férfiaknál és a nőknél is egyénileg eltérők lehetnek.

A nárcisztikus férfiakra a többi között nyílt dominancia, düh és hatalomvágy jellemző.

Az ilyen személyiségzavarral küzdő nők érzelmi zsarolással és pletykákkal manipulálják a környezetüket.

Sokáig egyoldalúan tekintettünk rá, és csak a férfiakhoz társítottuk a nárcizmust. A személyiségzavar azonban nem csak egy nemre jellemző. A nárcizmus jelei a férfiaknál és a nőknél is megjelenhetnek. Az egocentrikus szócsaták, a rejtett, érzelmi fegyverek bevetése egy-egy beszélgetéskor mind nárcisztikus személyiségzavarra utalhatnak. Ha belegondolunk, rengetegszer előfordul, hogy az intő helyzetek már rég az orrunk előtt vannak, mégsem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni azokat. Aztán mire észbe kapunk, a nárcisztikus személy játékszerei vagyunk. Hogy ezt elkerülhessük, alább részletezzük a legegyértelműbb mintázatokat.

A nárcizmus jelei könnyebben észrevehetők, mint gondolnád.

Melyek a nárcizmus jelei?

Nemenként és egyénenként is eltérő, hogy kire milyen viselkedési minták jellemzők, ha valaki ilyen személyiségzavarral küzd. Ami általánosságban elmondható mind a nárcisztikus férfiakról, mind a nárcisztikus nőkről, hogy ha a helyzet úgy kívánja, ösztönszerűen leuralják a gyanútlan ismerőst, barátot vagy családtagot, és a saját igazukat kezdik kíméletlen taktikai húzásokkal érvényesíteni. Ennek nyomán a nárcizmus jellemzői közé tartozik többek között:

a hatalomvágy,

a dominancia,

és a harsány egocentrizmus.

A két nem között a fő különbség, hogy míg a férfiak többnyire látványosan, addig a hölgyek kifinomultabb módokon járnak el. Ők nem fitogtatják az erejüket feleslegesen, csak akkor szállnak harcba, ha tudják, hogy ők győzhetnek – és általában ők is győznek. Mutatjuk, végső soron hogyan szúrhatsz ki egy nárcisztikus férfit, illetve egy nárcisztikus nőt.

A grandiózus uralkodó – így hat a férfi erő

A nárcisztikus férfiak nyíltan hangoztatják, hogy ők felsőbbrendűek. Különleges bánásmódot várnak el a partnerüktől, ha pedig munkáról van szó, oroszlánként, már-már gátlástalanul törtetnek felfelé a ranglétrán. A státusz, a pénz és a siker a legfőbb visszaigazolásuk, amit képesek bármi áron megszerezni. Ha nem figyelnek rájuk, képesek agresszívan, a dühüket nyíltan kifejezve cselekedni.