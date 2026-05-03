Arc a maszk mögött: ezek a nárcizmus jelei

Sokáig egyoldalúan tekintettünk rá, és csak a férfiakhoz társítottuk a nárcizmust. A személyiségzavar azonban nem csak egy nemre jellemző. A nárcizmus jelei a férfiaknál és a nőknél is megjelenhetnek. Az egocentrikus szócsaták, a rejtett, érzelmi fegyverek bevetése egy-egy beszélgetéskor mind nárcisztikus személyiségzavarra utalhatnak. Ha belegondolunk, rengetegszer előfordul, hogy az intő helyzetek már rég az orrunk előtt vannak, mégsem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni azokat. Aztán mire észbe kapunk, a nárcisztikus személy játékszerei vagyunk. Hogy ezt elkerülhessük, alább részletezzük a legegyértelműbb mintázatokat.
Nemenként és egyénenként is eltérő, hogy kire milyen viselkedési minták jellemzők, ha valaki ilyen személyiségzavarral küzd. Ami általánosságban elmondható mind a nárcisztikus férfiakról, mind a nárcisztikus nőkről, hogy ha a helyzet úgy kívánja, ösztönszerűen leuralják a gyanútlan ismerőst, barátot vagy családtagot, és a saját igazukat kezdik kíméletlen taktikai húzásokkal érvényesíteni. Ennek nyomán a nárcizmus jellemzői közé tartozik többek között:
A két nem között a fő különbség, hogy míg a férfiak többnyire látványosan, addig a hölgyek kifinomultabb módokon járnak el. Ők nem fitogtatják az erejüket feleslegesen, csak akkor szállnak harcba, ha tudják, hogy ők győzhetnek – és általában ők is győznek. Mutatjuk, végső soron hogyan szúrhatsz ki egy nárcisztikus férfit, illetve egy nárcisztikus nőt.
A nárcisztikus férfiak nyíltan hangoztatják, hogy ők felsőbbrendűek. Különleges bánásmódot várnak el a partnerüktől, ha pedig munkáról van szó, oroszlánként, már-már gátlástalanul törtetnek felfelé a ranglétrán. A státusz, a pénz és a siker a legfőbb visszaigazolásuk, amit képesek bármi áron megszerezni. Ha nem figyelnek rájuk, képesek agresszívan, a dühüket nyíltan kifejezve cselekedni.
A nárcisztikus nők kifinomultabb taktikai harcosok. Hamis álarcot húznak, túlzott gondoskodásba kezdenek és gyakran az áldozat szerepét is magukra húzzák. Szakértők szerint a társadalom a nőktől empátiát és lágyságot vár el, amit a nárcisztikus hölgyek az előnyükre fordítanak. Ha zsarolni kezdenek, pletykálnak rólad, és még ki is közösítenek, akkor az egy rossz ómen; azt jelenti, hogy egy nárcisztikus személy hálójába estél. A rejtett agresszió és az érzelmi manipuláció a fő fegyverük.
Kutatások rávilágítottak, hogy a nárcizmus a férfiak és a nők esetében is súlyos károkat okozhat. A valódi empátia hiánya, mások kihasználása és a gátlástalan viselkedés sokszor lelki sebeket ejthet másokon, főleg mert a nárcisztikusak képesek oda ütni, ahol a legjobban fáj. Kiválóan képesek felmérni másokat, így a legjobb védekezés ellenük a saját önbizalmad és önértékelésed növelése, amiből ők valójában híján vannak. Ha kellően önazonos és tudatos vagy, a nárcisztikusak nem találnak fogást rajtad. Mindig légy résen, mert sose tudhatod, épp kivel állsz szemben!
