Te mennyire vagy nárcisztikus? Ez a brutálisan őszinte személyiségteszt lerántja rólad a leplet

Elgondolkodtál már rajta, hogy vajon te mennyire vagy nárcisztikus? 10 olyan kérdésre kell válaszolnod magaddal kapcsolatban, amelyek egyértelműen megmutatják, merre helyezkedsz el a nárcizmus skáláján. Itt az idő, hogy a személyiségteszt segítségével kiderítsd, mennyire jellemző rád, hogy nárcisztikusan viselkedj!
Valahányszor elhangzik valaki neve mellett a nárcisztikus jelző, összerezzenünk. Pedig bizonyos mértékben szinte mind hajlamosak vagyunk nárcisztikus viselkedésmintákra. Talán fogalmad sincs róla, de neked is erős nárcisztikus vonásaid lehetnek. Ez a rövid nárcizmus teszt most megmutatja, mennyire jellemző rád az énközpontú viselkedés!
Olvasd el a személyiségteszt kérdéseit, és válaszd ki azt a betűjelet mindenhol, amelyik szerinted a legjellemzőbb rád! Véletlenül se azt, amelyiket te „helyesnek” érzel! Gondolj bele abba, hogyan viselkedsz a hétköznapokban, milyen érzések, reakciók és gondolkodásmód jellemző rád leginkább!
Nem a figyelem megszerzése körül forog az életed. Te képes vagy másokra figyelni, és nem érzed szükségét annak, hogy mindig te legyél a középpontban. Az önbizalmad valószínűleg stabil alapokon áll, nincs szükséged visszajelzésekre, ezért nem magyarázod a bizonyítványod feleslegesen. Kevés nárcisztikus hajlam lehet benned.
Van benned önbizalom és határozottság is bőven, de nem jellemző rád, hogy túlzásokba esel. Tudod, mit érsz, mit tudsz. A magabiztosságod segít előrejutni, de nem hátráltat az emberi kapcsolataidban. A teszt alapján valószínűleg egészséges mértékben mutatsz nárcisztikus jegyeket a mindennapokban.
Az biztos, hogy fontos számodra a figyelem, az elismerés és az, hogy észrevegyenek. A személyiségteszt alapján szereted irányítani a helyzeteket és azt, ha te ülhetsz a kormány mögött, valamint nehezen viseled el, ha valaki a háttérbe szorít. Valószínűleg erős hajlamod van a nárcisztikus viselkedésre.
Az alábbi videóban részletesebben is megismerheted a nárcisztikus személyiségzavar működését és jellemzőit:
