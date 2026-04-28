Nárcisztikus barna, fiatal nő nézi magát a tükörben.

Te mennyire vagy nárcisztikus? Ez a brutálisan őszinte személyiségteszt lerántja rólad a leplet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 06:45
Vékony határ húzódik az egészséges önbizalom és a túl nagy egó, vagyis az énközpontú működés között, és lehet, hogy te is közelebb állsz az utóbbihoz, mint azt gondolnád. Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, mennyire jellemzőek rád a nárcizmus tipikus jellemvonásai! Ne feledd, mindenkiben lehetnek ilyen jegyek!
Boncza Léda
Elgondolkodtál már rajta, hogy vajon te mennyire vagy nárcisztikus? 10 olyan kérdésre kell válaszolnod magaddal kapcsolatban, amelyek egyértelműen megmutatják, merre helyezkedsz el a nárcizmus skáláján. Itt az idő, hogy a személyiségteszt segítségével kiderítsd, mennyire jellemző rád, hogy nárcisztikusan viselkedj!

Nárcisztikus nő mosolyog magára a tükörben a személyiségtesztben.
Mennyire vagy nárcisztikus? Derítsd ki egy gyors, 10 kérdésből álló személyiségteszt segítségével!
Valahányszor elhangzik valaki neve mellett a nárcisztikus jelző, összerezzenünk. Pedig bizonyos mértékben szinte mind hajlamosak vagyunk nárcisztikus viselkedésmintákra. Talán fogalmad sincs róla, de neked is erős nárcisztikus vonásaid lehetnek. Ez a rövid nárcizmus teszt most megmutatja, mennyire jellemző rád az énközpontú viselkedés!

Olvasd el a személyiségteszt kérdéseit, és válaszd ki azt a betűjelet mindenhol, amelyik szerinted a legjellemzőbb rád! Véletlenül se azt, amelyiket te „helyesnek” érzel! Gondolj bele abba, hogyan viselkedsz a hétköznapokban, milyen érzések, reakciók és gondolkodásmód jellemző rád leginkább!

  1. Gyakran elképzelem, hogy egy pofátlanul sikeres ember vagyok.
    A) Nem jellemző
    B) Néha
    C) Gyakran
  2. Úgy érzem, különleges bánásmódot érdemlek.
    A) Nem
    B) Néha
    C) Igen
  3. Zavarni szokott, ha nem én vagyok a figyelem középpontjában.
    A) Nem
    B) Kicsit
    C) Igen
  4. Dühös leszek, ha nem kapom meg, amit szeretnék.
    A) Ritkán
    B) Néha
    C) Gyakran
  5. Szeretek kitűnni a tömegből, és megmutatni magam, azt, amit tudok.
    A) Nem igazán
    B) Alkalmanként
    C) Igen
  6. Nehezen mutatom meg a gyengeségeimet, vagy mutatom magam sebezhetőnek mások előtt.
    A) Nem jellemző
    B) Néha igaz
    C) Az idő többségében igaz
  7. Fontos számomra mások elismerése.
    A) Nem különösebben
    B) Igen, de nem mindenáron
    C) Nagyon
  8. Előfordul, hogy jobbnak érzem magam másoknál.
    A) Nem
    B) Ritkán
    C) Igen
  9. Odafigyelek mások érzéseire és szükségleteire.
    A) Igen
    B) Néha
    C) Nem igazán
  10. Rosszul esik, ha nem kapok figyelmet.
    A) Nem
    B) Néha
    C) Igen

A személyiségteszt értékelése:

Nárcisztikus fiatal nő a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted össze a legtöbbet, hogy kiderüljön, mennyire vagy nárcisztikus!

Legtöbb A) válasz

Nem a figyelem megszerzése körül forog az életed. Te képes vagy másokra figyelni, és nem érzed szükségét annak, hogy mindig te legyél a középpontban. Az önbizalmad valószínűleg stabil alapokon áll, nincs szükséged visszajelzésekre, ezért nem magyarázod a bizonyítványod feleslegesen. Kevés nárcisztikus hajlam lehet benned.

Legtöbb B) válasz

Van benned önbizalom és határozottság is bőven, de nem jellemző rád, hogy túlzásokba esel. Tudod, mit érsz, mit tudsz. A magabiztosságod segít előrejutni, de nem hátráltat az emberi kapcsolataidban. A teszt alapján valószínűleg egészséges mértékben mutatsz nárcisztikus jegyeket a mindennapokban.

Legtöbb C) válasz

Az biztos, hogy fontos számodra a figyelem, az elismerés és az, hogy észrevegyenek. A személyiségteszt alapján szereted irányítani a helyzeteket és azt, ha te ülhetsz a kormány mögött, valamint nehezen viseled el, ha valaki a háttérbe szorít. Valószínűleg erős hajlamod van a nárcisztikus viselkedésre.

Az alábbi videóban részletesebben is megismerheted a nárcisztikus személyiségzavar működését és jellemzőit:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
