Ez a bűnös élvezet lehet a hosszú élet titka? A 106 éves nő minden nap fogyasztja, és csak ajánlani tudja

Hány ember mondhatja el magáról, hogy túlélt két világháborút és több mint húsz brit miniszterelnököt? A 106 éves Edith Hill szerint a hosszú élethez egy sokkal élvezetesebb dologra is szükség van, mint a mértékletesség és az állandó testmozgás. Mutatjuk, mi tartja lendületben a rekordéveket megélt nőt, aki még ma is mosolyog!

Ez a hosszú élet titka a 106 éves Edith szerint!

Fotó: Tom Maddick / SWNS / Northfoto

Edith Hill 106. életévét tölti.

A brit nő szerint a hosszú élet titka nem az önsanyargatás.

Családja szerint egész életében önálló és életvidám volt.

„Mindig is szerettem élni” – Egy 106 éves nő árulta el a hosszú élet titkát

Edith Hill 1919. március 3-án született Yorkshire-ben, és csak 100 éves korában költözött az idősek otthonába. A ma már Lincolnshire-ben élő nő szerint nem létezik hétpecsétes titok vagy egy különleges módszer, amivel extra hosszú életet élhetünk. Ő egyszerűen megfogalmazta, mi segített megőrizni életkedvét: a függetlenség, a bulizás és valami, amit nagyon szeret. Ez pedig nem más, mint a csokoládé.

Családtagjai szerint Edith egész életében rendkívül önálló volt. Nem dohányzott, alkoholt is csak alkalomadtán fogyasztott, viszont az édességről sosem mondott le. Kedvence a tejcsokoládé, de állítólag bármilyen édességet szívesen megkóstol.

Mivel Edith imád szórakozni, partizni, az idősek otthonának dolgozói külön ünnepséget szerveztek legutóbbi születésnapja alkalmából, amelyen duplacsokis tortával, retró slágerekkel és több tucat születésnapi képeslappal készültek. A cél az volt, hogy legalább 106 üdvözlőlapot kapjon – egyet minden életévéért.

Tényleg a csoki lehet a hosszú élet titka?

A csokoládé mennyei ízélménye mellett valóban számos pozitív hatással bír.

Fotó: 123RF

Szinte ironikusan hangzik a tény, hogy valaki a csokit és a bulizást nevezi meg mint az „örök élet elixírjét”, de tény, hogy a csokinak valóban vannak kedvező hatásai az egészségünkre. Főleg a magas kakaótartalmú csokoládék flavonjaira vonatkozóan találhatunk kutatásokat a csoki pozitív hatásairól. Ezek az anyagok ugyanis javíthatják az erek rugalmasságát, csökkenthetik a vérnyomást, és kedvezően hathatnak a koleszterinszintre is. Egyes kutatások pedig arra is rámutattak, hogy a kakaó az agyi vérkeringés serkentésében is szerepet játszik, ami időskorban kiemelt jelentőséggel bír a memória és a koncentráció támogatásában. Emellett ráadásul a csoki serkenti az endorfinok, vagy más néven „boldogsághormonok” termelődését is, így a stresszkezelésben is sokat segíthet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a csokit ezek a tulajdonságai még nem varázsolják csodaszerré. Hatásai általában mérsékeltek, és a kiegyensúlyozott életmód mellett, mérsékelt fogyasztással érvényesülhetnek. Plusz mindezek mellett a csokoládé fogyasztásának negatív hatásairól sem szabad megfeledkeznünk!

A nő, aki több mint egy évszázada él

Edith élete alatt gyakorlatilag teljesen átalakult a világ. Gyerekkorában még a lovaskocsikat figyelte az utcákon, de később végignézte a televíziózás, majd az internet korszakának kialakulását is. Átélt gazdasági válságokat, háborúkat és még megannyi történelmi fordulópontot. Egyszóval rengeteg dolog változott körülötte, de egyvalami stabil maradt: a pozitív hozzáállása és az élet élvezete.