Eleged van a ráncokból? Ez az 5 tudományosan alátámasztott szokás a hosszú élet titka

A hétköznapi szokásaink és életvitelbeli döntéseink óriási befolyással vannak az egészségünkre és az élettartamunkra. Így sokkal nagyobb kontroll van a kezünkben, amit érdemes kihasználni, ha szeretnénk hosszú életet élni.

Ez az 5 szokás a hosszú élet titka.

Fotó: RossHelen / Shutterstock

Nem csodaszerekről vagy a halhatatlanság receptjéről lesz szó, hanem arról, hogyan élhetünk egészségesen és aktívan.

1. Japán és mediterrán étrend

A hosszú élethez az egyik legbiztosabb út, ha odafigyelünk az étkezésünkre.

A okinawai/japán és mediterrán étrend a tudomány szerint csodaszer lehet az egészségünk számára, hiszen ezek olyan ételekkel dolgoznak, mint például a(z):

Halak

Zöldségek (tömérdek mennyiségben)

Fermentált finomságok

Viszont messziről kerülik a feldolgozott ételeket és a cukrot.

2. Súlyfeleslegtől való megszabadulás

Mivel a felesleges kilók növelik a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is, fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő testsúly megtartására.

Ne egyszerűen csak próbálkozz a fogyással (mozgás és diéta segítségével). Tájékozódj, hogy mi az ideális testsúly a nemedhez, korodhoz és magasságodhoz mérten!

Kezdheted kis lépésekben; például a cukros üdítők vagy a nassolnivalók elhagyásával. De ha érzed magadban a kellő motivációt, állíts össze egy egészséges étrendet, amivel elkerülheted a plusz falatokat és a kalóriákat.

Már a testsúly 5% -os csökkenése is nagy mértékben javíthatja a vérnyomást és a vércukrot.

3. Kevesebb ücsörgés

Ha a nap nagy részét ülve töltöd, még akkor is komoly egészségügyi kockázatoknak vagy kitéve, ha a rendszeres testmozgás is a mindennapjaid része. A mozgásszegény életmód növeli az esélyét a korábban említett krónikus betegségeknek (szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség).

Nem csak úgy lehet ezen javítani, hogy keményen edzel. Próbálj meg minden nap egy kis plusz testmozgást iktatni a szokásos teendőid közé. Például úgy, hogy óránként felállsz az irodai székből és teszel egy rövid sétát, nyújtózkodsz egyet stb. Ez az ízületeidnek is jót fog tenni. Vagy szervezz olyan baráti találkozókat, amelyeken sétálni mentek, így nemcsak mozogsz, de a friss levegőn is több időt töltesz majd.