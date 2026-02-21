122 év csokival, borral és egy titkos hozzávalóval – Elárulták a hosszú élet titkát a világ legöregebb emberei

A köztudatban a hosszú élet receptjében a diéták, szigorú szabályok és az önfegyelem jelentik a titkos hozzávalót, de ezek az életutak mást mesélnek. Kíváncsi vagy, mit tettek a világ legöregebb emberei, hogy megéljék ezt a szinte emberfeletti kort? Meg fogsz lepődni, de nem salátán és vízen éltek!

A világ legöregebb embereinek életmódja: ez lehet a hosszú élet receptje?

Fotó: PeopleImages / shutterstock

Jeanne Calment a világ leghosszabb ideig élt embere.

Több rekorder is hasonló kort élt meg.

A nők látványosan felülreprezentáltak a rekordlistán.

Mi a hosszú élet titka? Így éltek a világ legöregebb emberei

Jeanne Calment: a világ legidősebb embere

Jeanne Louise Calment 1875-ben született Arles-ban, és egészen 1997-ig élt. Gyerekként még látta az Eiffel-torony építését, idős korában pedig már a televíziós korszak egyik felkapott figurája lett rekorder korának köszönhetően.

Egy interjúban még viccelődött is azzal, hogy 110 évet kellett várnia, hogy végre híres legyen.

Fiatalon jómódú családba házasodott, így nem kellett dolgoznia, ami lehetővé tette, hogy odafigyelhessen magára és életmódjára – és valószínűleg a stressztől is meg tudta kímélni magát. Rendszeresen használt olívaolajat bőrápolásra, kedvelte a bort, és imádta a csokoládét. Sőt! A cigarettát sem vetette meg, bár kizárólag étkezések után gyújtott rá.

Ami a testmozgást illeti, nem volt fanatikusnak mondható, de kerékpározott, sétált, és még utolsó éveiben is aktív maradt: otthonában, székében ülve tornázott. Az ápolók szerint még 90 éves kora után is gyorsabban mozgott, mint a nála jóval fiatalabb lakók.

A valaha élt 10 leghosszabb életkorral rendelkező ember a világon mind nő volt. A nők hosszabb élettartamának hátterében az állhat, hogy férfi társaikkal ellentétben két X-kromoszómával rendelkeznek, amelyek ellenállást biztosítanak számukra a káros mutációkkal szemben.

A világ legidősebb férfija

A férfiak között a csúcstartó Jiroemon Kimura volt, aki 117 évig élt. Postásként dolgozott, majd gazdálkodott, így ő is aktív életmódot folytatott egészen idős koráig. Hosszú életét is azzal magyarázta, hogy szüntelenül mozgásban volt, és mindig odafigyelt, hogy mértékkel étkezzen.