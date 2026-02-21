122 év csokival, borral és egy titkos hozzávalóval – Elárulták a hosszú élet titkát a világ legöregebb emberei

A köztudatban a hosszú élet receptjében a diéták, szigorú szabályok és az önfegyelem jelentik a titkos hozzávalót, de ezek az életutak mást mesélnek. Kíváncsi vagy, mit tettek a világ legöregebb emberei, hogy megéljék ezt a szinte emberfeletti kort? Meg fogsz lepődni, de nem salátán és vízen éltek!
Jeanne Louise Calment 1875-ben született Arles-ban, és egészen 1997-ig élt. Gyerekként még látta az Eiffel-torony építését, idős korában pedig már a televíziós korszak egyik felkapott figurája lett rekorder korának köszönhetően.
Egy interjúban még viccelődött is azzal, hogy 110 évet kellett várnia, hogy végre híres legyen.
Fiatalon jómódú családba házasodott, így nem kellett dolgoznia, ami lehetővé tette, hogy odafigyelhessen magára és életmódjára – és valószínűleg a stressztől is meg tudta kímélni magát. Rendszeresen használt olívaolajat bőrápolásra, kedvelte a bort, és imádta a csokoládét. Sőt! A cigarettát sem vetette meg, bár kizárólag étkezések után gyújtott rá.
Ami a testmozgást illeti, nem volt fanatikusnak mondható, de kerékpározott, sétált, és még utolsó éveiben is aktív maradt: otthonában, székében ülve tornázott. Az ápolók szerint még 90 éves kora után is gyorsabban mozgott, mint a nála jóval fiatalabb lakók.
A valaha élt 10 leghosszabb életkorral rendelkező ember a világon mind nő volt. A nők hosszabb élettartamának hátterében az állhat, hogy férfi társaikkal ellentétben két X-kromoszómával rendelkeznek, amelyek ellenállást biztosítanak számukra a káros mutációkkal szemben.
A férfiak között a csúcstartó Jiroemon Kimura volt, aki 117 évig élt. Postásként dolgozott, majd gazdálkodott, így ő is aktív életmódot folytatott egészen idős koráig. Hosszú életét is azzal magyarázta, hogy szüntelenül mozgásban volt, és mindig odafigyelt, hogy mértékkel étkezzen.
Az amerikai rekorder Sarah Knauss volt, aki 119 évesen hunyt el. Élete jóval csendesebb volt, mint a francia sztáré: háziasszonyként, majd egy irodában dolgozott.
Családja szerint hosszú életének titka a higgadtság volt. Ritkán idegeskedett, nehéz helyzetekben is nyugodt maradt, és híres volt arról, hogy nem rágódott sokáig a problémákon.
Étrendje sem volt szigorúnak mondható: nem tartott diétát, és bizony nem vetette meg az édességet sem.
A női rekorderek közül a közelmúlt legismertebb alakja Kane Tanaka, aki 2022-ben, 119 éves korában távozott az élők sorából. Több gyermeket nevelt, egy családi vállalkozásban dolgozott, idős korát pedig egy otthonban töltötte. Szerette a társasjátékokat, a kávét és a csokoládét, és kifejezetten rajongott a szénsavas üdítőkért.
Ő maga egyszerűen fogalmazta meg a filozófiáját: azt kell enni és csinálni, amit az ember szeret.
Úgy tűnik, a világ legöregebb embereinek életútja nem ad pontos útmutatót a hosszú élethez, de felfedezhetünk néhány jellemzőt, ami mindegyiküknél fontos szerepet játszott: a mozgás fontosságát, a nyugalmat és némi életörömöt. Emlékezzünk hát Jeanne Calment születésnapján arra, hogy a lényeg nem is a csodaszámba menő 122 életév elérése, hanem az, hogyan telik az a néhány év, ami megadatik.
A következő videóban láthatod, amint Jeanne Calment interjút ad a 119. életévében:
