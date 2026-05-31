Négy gyermek maradt félárván, gyászol a magyar válogatott alapembere

Elvesztette az eszméletét az autójában, és hiába szállították kórházba, elhunyt a francia Le Havre segédedzője, Bryan Bergougnoux. A 43 éves szakember feleségét és négy gyermekét hagyta hátra – a klub magyar válogatott labdarúgója, Loic Nego pedig megható szavakkal búcsúzott tőle.

A Le Havre magyar válogatott labdarúgója, Loic Nego is gyászolja a klub segédedzőjét, Bryan Bergougnoux-ot

Bryan Bergougnoux-nél 2023-ban fültőmirigyrákot diagnosztizáltak, de betegsége ellenére sem hagyta abba az edzősködést. Sőt, fontos szerepet játszott abban, hogy a Le Havre bennmaradt az élvonalban. Pénteken viszont egy öregfiúk-tornára tartva lett rosszul, és vesztette életét. Az Origo azt írja, a 43 éves szakembert felesége és négy gyermeke gyászolja.

Nyugodj békében, Bryan

– ezt pedig már a Le Havre magyar válogatott játékosa, Loic Nego fogalmazta meg az Instagram-oldalán.

A Francia Labdarúgó-szövetség megemlékezésében azt írta, hogy a sportág egy szerethető és tisztelt szereplőt veszített el.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy pénteken 43 éves korában elhunyt Bryan Bergougnoux, korábbi profi labdarúgó, a Le Havre jelenlegi csapatának segédedzője. Az egész francia futball gyászol ma

– olvasható a közleményben.