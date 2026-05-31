Retró kvíz: mennyit tudsz a magyar dívákról?

1.

1974

Tordai Teri színésznő melyik szerepet formálta meg Szerb Antal A Pendragon legenda című regényének filmváltozatában?

A) Lene Kretzsch

B) Cynthia Pendragon

C) Eileen St. Claire

Fotó: Fortepan





2.

1970

Az Utazás a koponyám körül című filmben mi volt a Törőcsik Mari által alakított Szonja foglalkozása?

A) Bárénekesnő

B) Revütáncosnő

C) Balett-táncos

Fotó: Fortepan





3.

1938

Muráti Lilit különleges hangja, elbűvölő kisugárzása és tehetsége ma is a legnagyobb magyar színésznők közé emeli. Magyarországon kívül hol épített még sikeres színészi karriert?

A) Hollandia

B) Portugália

C) Spanyolország

Fotó: Fortepan





4.

1972

Cserháti Zsuzsa énekesnő melyik évben alapította meg Európa nevű zenekarát?

A) 1970

B) 1978

C) 1985

Fotó: Fortepan





5.

1958

Melyik Jászai Mari-díjas magyar színésznőhöz kötődik a híres szállóige: „Eljegyeztem magam a magánnyal”?

A) Dajka Margit

B) Psota Irén

C) Kiss Manyi

Fotó: Fortepan





6.

1969

Melyik neves magyar labdarúgó volt Pécsi Ildikó férje, akit az 1960-as években a magyar Gina Lollobrigidaként is emlegettek?

A) Szűcs Lajos

B) Novák Dezső

C) Albert Flórián

Fotó: Fortepan





7.

1941

Mi volt a címe annak az 1941-es nagysikerű filmnek, amelyben Karády Katalin és Jávor Pál együtt játszott?

A) Egy tál lencse

B) Külvárosi őrszoba

C) Ne kérdezd, ki voltam

Fotó: Wikipedia





8.

1961

Ruttkai Éva 1945-ben, Tolnay Klári beugrójaként mutatkozott be a Vígszínházban. Melyik Molnár Ferenc-darab főszerepében láthatta először a közönség?

A) Egy, kettő, három

B) Liliom

C) A hattyú

Fotó: Fortepan









Megfejtés: 1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – B; 5 – B; 6 – A; 7 – A; 8 – C

Forrás: Fanny magazin