Retró kvíz: mennyit tudsz a magyar dívákról?

1974
Tordai Teri színésznő melyik szerepet formálta meg Szerb Antal A Pendragon legenda című regényének filmváltozatában?
A) Lene Kretzsch
B) Cynthia Pendragon
C) Eileen St. Claire
1970
Az Utazás a koponyám körül című filmben mi volt a Törőcsik Mari által alakított Szonja foglalkozása?
A) Bárénekesnő
B) Revütáncosnő
C) Balett-táncos
1938
Muráti Lilit különleges hangja, elbűvölő kisugárzása és tehetsége ma is a legnagyobb magyar színésznők közé emeli. Magyarországon kívül hol épített még sikeres színészi karriert?
A) Hollandia
B) Portugália
C) Spanyolország
1972
Cserháti Zsuzsa énekesnő melyik évben alapította meg Európa nevű zenekarát?
A) 1970
B) 1978
C) 1985
1958
Melyik Jászai Mari-díjas magyar színésznőhöz kötődik a híres szállóige: „Eljegyeztem magam a magánnyal”?
A) Dajka Margit
B) Psota Irén
C) Kiss Manyi
1969
Melyik neves magyar labdarúgó volt Pécsi Ildikó férje, akit az 1960-as években a magyar Gina Lollobrigidaként is emlegettek?
A) Szűcs Lajos
B) Novák Dezső
C) Albert Flórián
1941
Mi volt a címe annak az 1941-es nagysikerű filmnek, amelyben Karády Katalin és Jávor Pál együtt játszott?
A) Egy tál lencse
B) Külvárosi őrszoba
C) Ne kérdezd, ki voltam
1961
Ruttkai Éva 1945-ben, Tolnay Klári beugrójaként mutatkozott be a Vígszínházban. Melyik Molnár Ferenc-darab főszerepében láthatta először a közönség?
A) Egy, kettő, három
B) Liliom
C) A hattyú
Megfejtés: 1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – B; 5 – B; 6 – A; 7 – A; 8 – C
Forrás: Fanny magazin
