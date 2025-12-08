Akár 1000 évig is élhetünk? A hosszú élet titka egy karnyújtásnyira van

A tudósokat és a társadalmat régóta foglalkoztatja a hosszú élet titka és az élettartam meghosszabbítása. Habár a jelenlegi legmagasabb dokumentált életkor 122 év, egyes kutatók szerint a jövőben akár 1000 éves élettartam is elérhető lehet. Aubrey de Grey angol gerontológus úgy véli, hogy az öregedési folyamat késleltetésének a kulcsa „látótávolságon belül van”.
Dr. Aubrey de Grey, a Cambridge Egyetem genetikus kutatója és a SENS Kutató Alapítvány vezetője úgy véli, hogy a biotechnológia fejlődésével lehetségessé válhat az emberi élettartam radikális meghosszabbítása. Szerinte a sejtekben és szövetekben felhalmozódó károsodások javításával és az öregedési folyamatok lassításával az emberek akár ezer évig is élhetnek majd.
João Pedro de Magalhães, a Birminghami Egyetem professzora a hosszú életű állatok genomjának tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutott, hogy ha sikerülne kiküszöbölni az öregedés sejtszintű okait, az emberi élettartam jelentősen meghosszabbítható lenne. Úgy véli, hogy a sejtek genetikai újraprogramozásával és az öregedésért felelős gének módosításával lehetségessé válhat az élettartam drasztikus növelése.
David Sinclair, a Harvard Egyetem genetikai professzora egérkísérletek során kimutatta, hogy az öregedési folyamat visszafordítható lehet. Azt állítja, hogy bizonyos embrionális gének aktiválásával a sejtek fiatalabb állapotba hozhatók, ami az öregedés lassításához vagy akár visszafordításához vezethet. Sinclair szerint ezek a technológiák hamarosan embereken is tesztelhetők lesznek.
A hivatásos tudósok mellett azok, akik kutatják a témát, kísérleteket végeznek, az örök élet elnyerésének érdekében mindent megtesznek. Közéjük tartozik egy bizonyos Bryan Johnson, aki a tudomány határait feszegetve próbálja megvalósítani a lehetetlent. Génkezelés, növekedésihormon-pótlás, plazmaterápia: ez csak három módszer azok közül az eljárások közül, amelyeket elvégez magán. Emellett az életmód mellett azonban nem lehet a megszokott szociális életet folytatni vagy családot fenntartani; ez inkább egy önző, éncentrikus létezésmódot követel, nem mellesleg több milliárd forintot. Bryan Johnson például egy dollármilliomos üzletember, aki könnyen ki tudja fizetni a különböző kezelések árát.
Habár az eddigi tudományos eredmények ígéretesek, számos tudós szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az emberi élettartam ilyen mértékű meghosszabbítása lehetséges-e. Robin Holliday brit gerontológus szerint az öregedés egy összetett biológiai folyamat, amelynek teljes megértése és befolyásolása jelenlegi ismereteink alapján korlátozott. Emellett az élettartam radikális meghosszabbítása komoly társadalmi és etikai kérdéseket is felvet, beleértve a túlnépesedést, az erőforrások elosztását és a szükséges életminőség biztosítását.
Ginés Morata, a Spanyol Tudományos Kutatási Tanács tagja szerint a jövőben az emberek ugyan nem 1000, de akár 600-700 évig élhetnek, ha sikerül az öregedési folyamatot megállítani vagy visszafordítani. Ez azonban további kutatásokat és technológiai fejlesztéseket igényel.
Összességében, bár az emberi élettartam jelentős meghosszabbítása izgalmas lehetőség, jelenleg még számos tudományos és etikai kihívás áll előttünk ezen a területen.
