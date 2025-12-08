Akár 1000 évig is élhetünk? A hosszú élet titka egy karnyújtásnyira van

Több kutató szerint a biotechnológiai áttörések radikálisan meghosszabbíthatják az emberek várható élettartamát.

A hosszú élet titka a sejtszintű regenerációban és az öregedésért felelős gének módosításában keresendő.

A technológia fejlődése mellett komoly etikai kérdések is felmerülnek az örök élet ígéretével kapcsolatban.

A tudósokat és a társadalmat régóta foglalkoztatja a hosszú élet titka és az élettartam meghosszabbítása. Habár a jelenlegi legmagasabb dokumentált életkor 122 év, egyes kutatók szerint a jövőben akár 1000 éves élettartam is elérhető lehet. Aubrey de Grey angol gerontológus úgy véli, hogy az öregedési folyamat késleltetésének a kulcsa „látótávolságon belül van”.

A hosszú élet titka a tudomány szerint a sejtek fiatalításában rejlik

Dr. Aubrey de Grey, a Cambridge Egyetem genetikus kutatója és a SENS Kutató Alapítvány vezetője úgy véli, hogy a biotechnológia fejlődésével lehetségessé válhat az emberi élettartam radikális meghosszabbítása. Szerinte a sejtekben és szövetekben felhalmozódó károsodások javításával és az öregedési folyamatok lassításával az emberek akár ezer évig is élhetnek majd.

Genetikai újraprogramozás és sejtszintű beavatkozások

João Pedro de Magalhães, a Birminghami Egyetem professzora a hosszú életű állatok genomjának tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutott, hogy ha sikerülne kiküszöbölni az öregedés sejtszintű okait, az emberi élettartam jelentősen meghosszabbítható lenne. Úgy véli, hogy a sejtek genetikai újraprogramozásával és az öregedésért felelős gének módosításával lehetségessé válhat az élettartam drasztikus növelése.

David Sinclair, a Harvard Egyetem genetikai professzora egérkísérletek során kimutatta, hogy az öregedési folyamat visszafordítható lehet. Azt állítja, hogy bizonyos embrionális gének aktiválásával a sejtek fiatalabb állapotba hozhatók, ami az öregedés lassításához vagy akár visszafordításához vezethet. Sinclair szerint ezek a technológiák hamarosan embereken is tesztelhetők lesznek.

A tudomány népszerűsítése vagy káros hatás a társadalomra?

A hivatásos tudósok mellett azok, akik kutatják a témát, kísérleteket végeznek, az örök élet elnyerésének érdekében mindent megtesznek. Közéjük tartozik egy bizonyos Bryan Johnson, aki a tudomány határait feszegetve próbálja megvalósítani a lehetetlent. Génkezelés, növekedésihormon-pótlás, plazmaterápia: ez csak három módszer azok közül az eljárások közül, amelyeket elvégez magán. Emellett az életmód mellett azonban nem lehet a megszokott szociális életet folytatni vagy családot fenntartani; ez inkább egy önző, éncentrikus létezésmódot követel, nem mellesleg több milliárd forintot. Bryan Johnson például egy dollármilliomos üzletember, aki könnyen ki tudja fizetni a különböző kezelések árát.