Elmúltál 50? Ezeket a szűréseket érdemes elvégeztetned

Az ötven feletti korosztálynak számos olyan szűrés áll rendelkezésére, amelyek a leggyakoribb és legsúlyosabb betegségeket képesek korai stádiumban felderíteni, amikor az esetlegesen szükséges kezelés még a leghatékonyabb. Az alábbiakban áttekintjük, melyek ezek a vizsgálatok, és mire kell különösen odafigyelni.
A vastagbélrák-szűrés az egyik legjobban kihasznált szűrési lehetőség, amelyet Magyarországon 50-70 éves kor között háromévente ingyenesen elvégeztethetnek az arra jogosultak. A szűrés alapja a székletvizsgálat rejtett vér kimutatására – ezt az érintett személyek otthon elvégezhetik a háziorvostól kapott teszttel. Pozitív eredmény esetén vastagbélrák-szűrés következik kolonoszkópia formájában. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség Magyarországon, ám korai stádiumban felismerve kiváló gyógyulási arányokkal rendelkezik.
Nőknél a mammográfiás mellrákszűrés 45-65 éves kor között kétévente ingyenesen igénybe vehető. Ez a szűrés a mellrák korai felismerésének egyik leghatékonyabb eszköze – a tapintással még nem érezhető, korai stádiumú daganatokat is képes kimutatni. A méhnyakszűrés – a nőgyógyászati rákszűrés részeként – szintén rendszeresen ajánlott, bár az elvégzés gyakorisága az életkortól és az előző eredményektől függ.
A vérnyomás ellenőrzése évente legalább egyszer szükséges – különösen akkor, ha korábban magas vérnyomást mértek, vagy ha a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői fennállnak. A vércukorszint mérése szintén éves ellenőrzést igényel, mert a 2-es típusú cukorbetegség 50 éves kor felett egyre gyakoribb, és korai felismerése megelőzheti a szövődmények kialakulását.
A csontritkulás – oszteoporózis – szűrése különösen nőknél fontos 50 éves kor után, amikor a menopauza következtében a csontsűrűség gyorsabban csökken. A csontdenzitometria – más nevén DEXA-vizsgálat – fájdalommentes, sugárterheléssel alig járó vizsgálat, amely megmutatja a csontok ásványianyag-tartalmát, és jelzi a csonttörés kockázatát. Magyarországon bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén a vizsgálat tb-támogatással elvégezhető.
A pajzsmirigy működésének ellenőrzése – TSH-vizsgálat vérből – szintén ajánlott 50 éves kor felett, ugyancsak különösen a nőknél, akiknél a pajzsmirigy-alulműködés ebben az életkorban egyre gyakoribb. A pajzsmirigy-zavar tüneteit – a fáradtságot, testsúlyváltozást és hangulatingadozást – sokszor az öregedés természetes velejárójaként értelmezik, pedig kezelésre szoruló állapotot jelezhetnek.
A szemészeti szűrés rendszeres elvégzése 50 éves kor után azért kiemelten fontos, mert ebben az életkorban megnövekszik a zöldhályog – glaukóma – és a makula-degeneráció kockázata. Mindkettő visszafordíthatatlan látásvesztést okozhat, ha nem ismerik fel időben. Az éves szemnyomásmérés és funduszkópia segít észlelni a korai jeleket.
A rendszeres fogászati ellenőrzés szintén nem elhanyagolható: a fogágybetegség és a szájüregi rák kockázata 50 éves kor felett megnövekszik. Aktuális fogfájás vagy látható panasz hiányában is félévente javasolt fogászhoz menni, ahol az ellenőrzés során a szájüreg egészét megvizsgálják.
Férfiaknál 50 éves kortól az orvossal egyeztetve érdemes elvégeztetni a PSA-vizsgálatot – a prosztataspecifikus antigén vérből mért szintjét – a prosztatarák kiszűrésére. A PSA-vizsgálat megítélése szakmai körökben nem egységes, mert önmagában nem elegendő a diagnózishoz, és álpozitív eredményekre is hajlamos – de az orvossal közösen mérlegelt döntés alapján hasznos szűrőeszköz lehet.
A here-önvizsgálat ugyan a fiatalabb korosztálynak ajánlott, de 50 éves kor felett sem elhanyagolható a rendszeres tapintásos vizsgálat. Az erekció-problémák – amelyek 50 éves kor felett egyre gyakoribbak – mögött sok esetben szív- és érrendszeri betegség vagy cukorbetegség rejtőzhet, ezért ezek megjelenésekor érdemes átfogó belgyógyászati kivizsgálást kérni.
A kötelező és ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételének legegyszerűbb módja a háziorvossal való egyeztetés. A háziorvos tájékoztat arról, mely szűrések járnak a betegnek az adott életkorban, és elvégzi azokat vagy beutalót ad az elvégzésükhöz. Egyes szűrésekre – például a vastagbélrák-szűrésre – az érintett személyek postán kapnak értesítést és tesztkészletet.
Az önként vállalt, tb által nem vagy csak részben támogatott szűrések – például a csontdenzitometria, a PSA-vizsgálat vagy a bővített szemészeti szűrés – magánorvosi rendelőkben is elérhetők, ahol a várakozási idő általában rövidebb. Egészségügyi szűrőcsomagokat is kínálnak magánklinikák, amelyek egy látogatás alatt több vizsgálatot összevonnak – ez időtakarékos megoldás lehet a rendszeres szűrések elvégzésére.
A szűrések nem helyettesítik az éves belgyógyászati ellenőrzést, de fontos kiegészítői annak. Az 50 feletti korosztálynak érdemes éves szinten áttekinteni, hogy az ajánlott vizsgálatok mindegyike elvégzésre került-e – és ha nem, pótolni a hiányzókat. A korai felismerés a legtöbb betegségnél meghatározó a gyógyulás esélyei és a kezelés terjedelmének szempontjából egyaránt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.