Elmúltál 50? Ezeket a szűréseket érdemes elvégeztetned

Ötvenéves kortól a vastagbélrák-szűrés háromévente ingyenesen igénybe vehető.

Nőknél a mammográfia és a méhnyakszűrés rendszeres elvégzése továbbra is javasolt.

A vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzése évente ajánlott.

A csontritkulás szűrése – különösen nőknél – 50 éves kor után különösen fontos.

A szemnyomás- és látásvizsgálat rendszeres elvégzése zöldhályog ellen véd.

A PSA-vizsgálat férfiaknál 50 éves kortól orvossal egyeztetve ajánlott.

Az ötven feletti korosztálynak számos olyan szűrés áll rendelkezésére, amelyek a leggyakoribb és legsúlyosabb betegségeket képesek korai stádiumban felderíteni, amikor az esetlegesen szükséges kezelés még a leghatékonyabb. Az alábbiakban áttekintjük, melyek ezek a vizsgálatok, és mire kell különösen odafigyelni.

Ötven év felett számos szűrést érdemes elvégeztetni, ideértve többek között a vastagbélszűrést is.

Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Szűrés 50 felett – mely vizsgálatok különösen fontosak?

A vastagbélrák-szűrés az egyik legjobban kihasznált szűrési lehetőség, amelyet Magyarországon 50-70 éves kor között háromévente ingyenesen elvégeztethetnek az arra jogosultak. A szűrés alapja a székletvizsgálat rejtett vér kimutatására – ezt az érintett személyek otthon elvégezhetik a háziorvostól kapott teszttel. Pozitív eredmény esetén vastagbélrák-szűrés következik kolonoszkópia formájában. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség Magyarországon, ám korai stádiumban felismerve kiváló gyógyulási arányokkal rendelkezik.

Nőknél a mammográfiás mellrákszűrés 45-65 éves kor között kétévente ingyenesen igénybe vehető. Ez a szűrés a mellrák korai felismerésének egyik leghatékonyabb eszköze – a tapintással még nem érezhető, korai stádiumú daganatokat is képes kimutatni. A méhnyakszűrés – a nőgyógyászati rákszűrés részeként – szintén rendszeresen ajánlott, bár az elvégzés gyakorisága az életkortól és az előző eredményektől függ.

A vérnyomás ellenőrzése évente legalább egyszer szükséges – különösen akkor, ha korábban magas vérnyomást mértek, vagy ha a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői fennállnak. A vércukorszint mérése szintén éves ellenőrzést igényel, mert a 2-es típusú cukorbetegség 50 éves kor felett egyre gyakoribb, és korai felismerése megelőzheti a szövődmények kialakulását.