BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elmúltál 50? Ezeket a szűréseket érdemes elvégeztetned

Elmúltál 50? Ezeket a szűréseket érdemes elvégeztetned

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 07:45
szűrővizsgálatokingyenes szűrővizsgálatszűrésingyenes szűrés50 felett
Az ötvenedik életév betöltése fontos mérföldkő az egészségügyi szűrések szempontjából, ettől az életkortól ugyanis számos betegség kockázata megnövekszik, és a korai felismerés esélye nagymértékben meghatározza a gyógyulás kilátásait. A szűrések egy része Magyarországon ingyenesen igénybe vehető, más vizsgálatokat érdemes saját kezdeményezésre elvégeztetni.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • Ötvenéves kortól a vastagbélrák-szűrés háromévente ingyenesen igénybe vehető.
  • Nőknél a mammográfia és a méhnyakszűrés rendszeres elvégzése továbbra is javasolt.
  • A vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzése évente ajánlott.
  • A csontritkulás szűrése – különösen nőknél – 50 éves kor után különösen fontos.
  • A szemnyomás- és látásvizsgálat rendszeres elvégzése zöldhályog ellen véd.
  • A PSA-vizsgálat férfiaknál 50 éves kortól orvossal egyeztetve ajánlott.

Az ötven feletti korosztálynak számos olyan szűrés áll rendelkezésére, amelyek a leggyakoribb és legsúlyosabb betegségeket képesek korai stádiumban felderíteni, amikor az esetlegesen szükséges kezelés még a leghatékonyabb. Az alábbiakban áttekintjük, melyek ezek a vizsgálatok, és mire kell különösen odafigyelni.

A vastagbélszűrés fontosságára rámutató, bélrendszert ábrázoló makett női kezekben
Ötven év felett számos szűrést érdemes elvégeztetni, ideértve többek között a vastagbélszűrést is.
Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Szűrés 50 felett – mely vizsgálatok különösen fontosak?

A vastagbélrák-szűrés az egyik legjobban kihasznált szűrési lehetőség, amelyet Magyarországon 50-70 éves kor között háromévente ingyenesen elvégeztethetnek az arra jogosultak. A szűrés alapja a székletvizsgálat rejtett vér kimutatására – ezt az érintett személyek otthon elvégezhetik a háziorvostól kapott teszttel. Pozitív eredmény esetén vastagbélrák-szűrés következik kolonoszkópia formájában. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség Magyarországon, ám korai stádiumban felismerve kiváló gyógyulási arányokkal rendelkezik.

Nőknél a mammográfiás mellrákszűrés 45-65 éves kor között kétévente ingyenesen igénybe vehető. Ez a szűrés a mellrák korai felismerésének egyik leghatékonyabb eszköze – a tapintással még nem érezhető, korai stádiumú daganatokat is képes kimutatni. A méhnyakszűrés – a nőgyógyászati rákszűrés részeként – szintén rendszeresen ajánlott, bár az elvégzés gyakorisága az életkortól és az előző eredményektől függ.

A vérnyomás ellenőrzése évente legalább egyszer szükséges – különösen akkor, ha korábban magas vérnyomást mértek, vagy ha a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői fennállnak. A vércukorszint mérése szintén éves ellenőrzést igényel, mert a 2-es típusú cukorbetegség 50 éves kor felett egyre gyakoribb, és korai felismerése megelőzheti a szövődmények kialakulását.

Csontritkulás, pajzsmirigyproblémák, szemészet és fogászat – ezeket se hagyd ki

A csontritkulás – oszteoporózis – szűrése különösen nőknél fontos 50 éves kor után, amikor a menopauza következtében a csontsűrűség gyorsabban csökken. A csontdenzitometria – más nevén DEXA-vizsgálat – fájdalommentes, sugárterheléssel alig járó vizsgálat, amely megmutatja a csontok ásványianyag-tartalmát, és jelzi a csonttörés kockázatát. Magyarországon bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén a vizsgálat tb-támogatással elvégezhető.

A pajzsmirigy működésének ellenőrzése – TSH-vizsgálat vérből – szintén ajánlott 50 éves kor felett, ugyancsak különösen a nőknél, akiknél a pajzsmirigy-alulműködés ebben az életkorban egyre gyakoribb. A pajzsmirigy-zavar tüneteit – a fáradtságot, testsúlyváltozást és hangulatingadozást – sokszor az öregedés természetes velejárójaként értelmezik, pedig kezelésre szoruló állapotot jelezhetnek.

A szemészeti szűrés rendszeres elvégzése 50 éves kor után azért kiemelten fontos, mert ebben az életkorban megnövekszik a zöldhályog – glaukóma – és a makula-degeneráció kockázata. Mindkettő visszafordíthatatlan látásvesztést okozhat, ha nem ismerik fel időben. Az éves szemnyomásmérés és funduszkópia segít észlelni a korai jeleket.

A rendszeres fogászati ellenőrzés szintén nem elhanyagolható: a fogágybetegség és a szájüregi rák kockázata 50 éves kor felett megnövekszik. Aktuális fogfájás vagy látható panasz hiányában is félévente javasolt fogászhoz menni, ahol az ellenőrzés során a szájüreg egészét megvizsgálják.

Férfiaknak ajánlott szűrések 50 felett

Férfiaknál 50 éves kortól az orvossal egyeztetve érdemes elvégeztetni a PSA-vizsgálatot – a prosztataspecifikus antigén vérből mért szintjét – a prosztatarák kiszűrésére. A PSA-vizsgálat megítélése szakmai körökben nem egységes, mert önmagában nem elegendő a diagnózishoz, és álpozitív eredményekre is hajlamos – de az orvossal közösen mérlegelt döntés alapján hasznos szűrőeszköz lehet.

A here-önvizsgálat ugyan a fiatalabb korosztálynak ajánlott, de 50 éves kor felett sem elhanyagolható a rendszeres tapintásos vizsgálat. Az erekció-problémák – amelyek 50 éves kor felett egyre gyakoribbak – mögött sok esetben szív- és érrendszeri betegség vagy cukorbetegség rejtőzhet, ezért ezek megjelenésekor érdemes átfogó belgyógyászati kivizsgálást kérni.

Orvosi sztetoszkóp és egy laboreredmény
A kapott leleteket minden alkalommal érdemes átbeszélni a háziorvossal is.
Fotó: kamitana / shutterstock

Hogyan lehet igénybe venni ezeket a szűréseket?

A kötelező és ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételének legegyszerűbb módja a háziorvossal való egyeztetés. A háziorvos tájékoztat arról, mely szűrések járnak a betegnek az adott életkorban, és elvégzi azokat vagy beutalót ad az elvégzésükhöz. Egyes szűrésekre – például a vastagbélrák-szűrésre – az érintett személyek postán kapnak értesítést és tesztkészletet.

Az önként vállalt, tb által nem vagy csak részben támogatott szűrések – például a csontdenzitometria, a PSA-vizsgálat vagy a bővített szemészeti szűrés – magánorvosi rendelőkben is elérhetők, ahol a várakozási idő általában rövidebb. Egészségügyi szűrőcsomagokat is kínálnak magánklinikák, amelyek egy látogatás alatt több vizsgálatot összevonnak – ez időtakarékos megoldás lehet a rendszeres szűrések elvégzésére.

A szűrések nem helyettesítik az éves belgyógyászati ellenőrzést, de fontos kiegészítői annak. Az 50 feletti korosztálynak érdemes éves szinten áttekinteni, hogy az ajánlott vizsgálatok mindegyike elvégzésre került-e – és ha nem, pótolni a hiányzókat. A korai felismerés a legtöbb betegségnél meghatározó a gyógyulás esélyei és a kezelés terjedelmének szempontjából egyaránt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu