Meghiúsult L.L. Junior szívszaggató terve: Így akart volna elhunyt kisfiának emléket állítani

A hazai zenei élet egyik legismertebb figurája szomorú hírt közölt. L.L. Junior a Duna televízió Család-barát magazinjának élő adásában beszélt arról, hogy gőzerővel készül jubileumi nagykoncertjére, ám legfőbb vágya nem valósulhat meg az eseményen.

L.L. Junior kisfia évekkel ezelőtt tragikus hirtelenséggel egy balesetben hunyt el

Ezért hiúsult meg az L.L. Junior elhunyt kisfiának szánt emlékkoncert

Junior nem titkolt célja az volt, hogy a koncerten színpadra vigye Charlie ikonikus, Könnyű álmot hozzon az éj című slágerét a legendával, és ezzel a dallal emlékezzen meg tragikus hirtelenséggel elhunyt kisfiáról. De a projekt az utolsó métereken elbukott. Junior elárulta: a közös fellépés végül az időpont-egyeztetési nehézségek miatt esett kútba Horváth Charlie-val.

Mint ismert, közel 7 évvel ezelőtt egy országot rázott meg a hír, hogy L.L. Junior kisfia, Dávidka 2019. augusztus 31-én elhunyt egy tragikus balesetben, mindössze háromévesen. A baleset Budapest XIV. kerületében, a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél történt, amikor a kisfiú az édesanyjával, Hopp Csillával és barátaival volt egy nyárbúcsúztató rendezvényen. Dávidka átszaladt az úttesten egy piros lámpánál, és egy szabályosan közlekedő autó halálra gázolta. A mentők órákon át próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

Bár a legendás zenésszel tervezett emlékezés elmarad, Junior nem hagyja magára a közönségét. A jubileumi budapesti szabadtéri show-ra gőzerővel készülő zenész Szente Vajk rendezővel együtt egy olyan monumentális nyitányt rakott össze, ami feledteti a kudarcot. Ráadásul a magánéleti és szakmai hullámvölgyek után a színpadon is új korszak kezdődik: egy igazi bombázó, a csodás Singh Viki csatlakozik hozzá a mikrofon mögött.

Egy gyémánt, csodálatos énekesnő. Érdekes hallani, hogyan teszi magáévá a dalaimat. Szív-lélek előadó, aki nem fél meghatódni a színpadon

– nyilatkozta róla Junior.

L.L. Junior gyerekei a legfontosabbak az énekesnek

L.L. Junior koncertje nagyot szól majd

A közös munka hírére persze azonnal beindult a hazai pletykagyár, és sokan már azt rebesgették, hogy Viki teljesen visszavonul a szólókarrierjétől. A népszerű énekesnő azonban tiszta vizet öntött a pohárba, és a Borsnak adott exkluzív interjúban leszögezte, hogy ez egy óriási félreértés, Singh Vikiként ugyanúgy dolgozik tovább, Junior felkérését pedig hatalmas áldásként éli meg, hiszen így tízezres fesztiválokon mutathatja meg elképesztő hangját.

Nagyon nagy örömmel fogadtam el Juniornak a felkérését. Mi azért már ismerjük egymást legalább 20 éve. Mindketten már a kezdetektől ott vagyunk, én is 8 éves korom óta állok színpadon. De amúgy volt nekünk már közös zenénk korábban is

– nyilatkozta Singh Viki.