Azt hitte, csak menopauza: tüdőrák okozta az anya tüneteit

Az 51 éves Kim Oakhill élete egyik napról a másikra vett fordulatot, miután kiderült, hőhullámait nem korai menopauza, hanem negyedik stádiumú tüdőrák okozza. Kim a diagnózis felállításakor mindössze 48 éves volt, és tüneteire, mint izzadás, fáradtság, lábfájdalom, csak hormonpótló kezelést írtak fel. Miután állapota nem javult, emeltek a kezelési adagon, azonban egyre rosszabbul lett. Amikor köhögni kezdett, azt csak fertőzésnek vélték. Hónapokkal később derült ki: daganat van a jobb tüdejében.

Azt hitték csak menopauza, rákos volt / Fotó: JustGiving

Mire észrevették, a rák áttétes lett

A háromgyermekes anyának, akinek a szívére és az agyára is átterjedt a kór, a 2025 februári diagnózist követően több kör intenzív, életmeghosszabbító kemoterápián kellett átesnie, amelyeknek súlyos mellékhatásai voltak. Mégis, miután az esélyeiről szóló prognózis egy évről szólt, minden megtett annak érdekében, hogy jobb állapotba kerüljön. Épp ezért gyűjt most is egy magánfinanszírozású, célzott kezelésre:

Egyszerűen pozitívnak kell maradnom a családom és magam miatt is. Habár teljesen felemészt ez az egész, próbálom nem hagyni, hogy így legyen

- közölte, majd kiemelte, soha életében nem dohányzott, így szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a tüdőrák nem csak a dohányosokat érintheti.

Szeretném megszüntetni azt a megbélyegzést, hogy csak az kap tüdőrákot, aki dohányzik. Ha van tüdőd, lehet tüdőrákod

- zárta gondolatait a Mirror írása szerint.