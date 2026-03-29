Nárcisztikusok étkezési szokásai – Így ismerheted fel őt az asztalnál.

Az étkezési szokásokkal kapcsolatban kevesen gondolkodnak pszichológiai összefüggésekben. Pedig az, hogy valaki mit, mikor és hogyan eszik, sokszor túlmutat a „csak ízlik-vagy nem” kategórián. Főleg akkor, ha valaki nárcisztikus vonásokat hordoz.
A nárcisztikus személyiségre jellemző, hogy magáról azt gondolja, ő a világ közepe, és gyakran igyekszik kiemelni saját „felsőbbrendűségét”. Ez nemcsak a ruhákban vagy a beszédben látszik, hanem az ételválasztásaiban is. A kutatók szerint például hajlamosak azt gondolni, hogy bizonyos ételek vagy italok egészségesebbek, mint amilyenek valójában, és többet is fogyasztanak belőlük – legyen szó borról vagy csokoládéról –, miközben a negatív hatásokat alulbecsülik.
Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a trendek mindig egészségtelenek lennének – sokszor egyszerű divathullámokról van szó –, de az étel számukra sokszor több mint táplálék: önigazolás.
Nem ritka, hogy a nárcisztikusok olyan fogásokat választanak, amelyeket „trendinek”, „tudatosnak” vagy „menőnek” tartanak, függetlenül attól, hogy az adott étel valóban egészséges-e.
Ez az attitűd persze nem csupán a közösségi médiában él meg. A baráti vacsorákon vagy családi összejöveteleken is feltűnhet: amikor valaki minden falatot minősít, vagy folyton mások döntéseit elemzi, nem az ételre, hanem valami másra figyel. Ezzel persze könnyen konfliktusokat szülhet – főleg akkor, ha a társaság más tagjai inkább egyszerűen csak enni akarnak.
Nem minden tudatosan étkező ember nárcisztikus. Sőt, a tudatos táplálkozás önmagában ritkán jelent problémát, a lényeg, hogy ne váljon önigazolási eszközzé, mert ilyenkor az étel többé nem arról szól, hogy éhesek vagyunk vagy nem – hanem arról, milyen képet szeretnénk közvetíteni mások felé.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a nárcisztikusok étkezési szokásairól:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.