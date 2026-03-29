Nárcisztikusok étkezési szokásai – Így ismerheted fel őt az asztalnál

nárcisztikus
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 07:00
étkezési szokásokétkezés
Ha azt hiszed, az étel csak táplálék, tévedsz. Egy friss kutatás szerint a nárcisztikus személyek étkezése többet elárul róluk, mint a legszemélyesebb Instagram-posztjuk. Ha figyelmesen nézed, könnyen kiszúrhatod a nárcisztikust az asztalnál. Olvass tovább, mert megosztjuk veled a jeleket!
Bakk Lucia
Az étkezési szokásokkal kapcsolatban kevesen gondolkodnak pszichológiai összefüggésekben. Pedig az, hogy valaki mit, mikor és hogyan eszik, sokszor túlmutat a „csak ízlik-vagy nem” kategórián. Főleg akkor, ha valaki nárcisztikus vonásokat hordoz.

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock 
  • A nárcisztikusok több bort és csokoládét fogyasztanak.
  • Gyakran posztolnak „tökéletes" ételekről.
  • Az aktuális superfood náluk státuszszimbólum.

Miért más egy nárcisztikus étkezése?

A nárcisztikus személyiségre jellemző, hogy magáról azt gondolja, ő a világ közepe, és gyakran igyekszik kiemelni saját „felsőbbrendűségét”. Ez nemcsak a ruhákban vagy a beszédben látszik, hanem az ételválasztásaiban is. A kutatók szerint például hajlamosak azt gondolni, hogy bizonyos ételek vagy italok egészségesebbek, mint amilyenek valójában, és többet is fogyasztanak belőlük – legyen szó borról vagy csokoládéról –, miközben a negatív hatásokat alulbecsülik.

Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a trendek mindig egészségtelenek lennének – sokszor egyszerű divathullámokról van szó –, de az étel számukra sokszor több mint táplálék: önigazolás.

Az étkezés, mint kommunikációs eszköz

Nem ritka, hogy a nárcisztikusok olyan fogásokat választanak, amelyeket „trendinek”, „tudatosnak” vagy „menőnek” tartanak, függetlenül attól, hogy az adott étel valóban egészséges-e.  

A nárcisztikusok több bort és csokoládét fogyasztanak.
Fotó: SNeG17 / Shutterstock 

Nárcisztikus ember étkezési szokásai:

  • rendszeresen posztolnak „tökéletes” ételekről és étkezésekről
  • másokat kritizálnak az ételválasztásuk miatt
  • saját étrendjüket kevésbé fogadják kritikával, viszont sokszor oktatnak másokat
  • a saláta vagy a divatos „superfood” náluk gyorsan státuszszimbólummá válik
  • önreflexió hiánya, sok magyarázat – „nekem ez jót tesz”.

Ez az attitűd persze nem csupán a közösségi médiában él meg. A baráti vacsorákon vagy családi összejöveteleken is feltűnhet: amikor valaki minden falatot minősít, vagy folyton mások döntéseit elemzi, nem az ételre, hanem valami másra figyel. Ezzel persze könnyen konfliktusokat szülhet – főleg akkor, ha a társaság más tagjai inkább egyszerűen csak enni akarnak.

Ne gondold túl

Nem minden tudatosan étkező ember nárcisztikus. Sőt, a tudatos táplálkozás önmagában ritkán jelent problémát, a lényeg, hogy ne váljon önigazolási eszközzé, mert ilyenkor az étel többé nem arról szól, hogy éhesek vagyunk vagy nem – hanem arról, milyen képet szeretnénk közvetíteni mások felé. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a nárcisztikusok étkezési szokásairól:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
