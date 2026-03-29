Az étkezési szokásokkal kapcsolatban kevesen gondolkodnak pszichológiai összefüggésekben. Pedig az, hogy valaki mit, mikor és hogyan eszik, sokszor túlmutat a „csak ízlik-vagy nem” kategórián. Főleg akkor, ha valaki nárcisztikus vonásokat hordoz.

Nárcisztikusok étkezési szokásai – Így ismerheted fel őt az asztalnál.

A nárcisztikusok több bort és csokoládét fogyasztanak.

Gyakran posztolnak „tökéletes" ételekről.

Az aktuális superfood náluk státuszszimbólum.

Miért más egy nárcisztikus étkezése?

A nárcisztikus személyiségre jellemző, hogy magáról azt gondolja, ő a világ közepe, és gyakran igyekszik kiemelni saját „felsőbbrendűségét”. Ez nemcsak a ruhákban vagy a beszédben látszik, hanem az ételválasztásaiban is. A kutatók szerint például hajlamosak azt gondolni, hogy bizonyos ételek vagy italok egészségesebbek, mint amilyenek valójában, és többet is fogyasztanak belőlük – legyen szó borról vagy csokoládéról –, miközben a negatív hatásokat alulbecsülik.

Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a trendek mindig egészségtelenek lennének – sokszor egyszerű divathullámokról van szó –, de az étel számukra sokszor több mint táplálék: önigazolás.

Az étkezés, mint kommunikációs eszköz

Nem ritka, hogy a nárcisztikusok olyan fogásokat választanak, amelyeket „trendinek”, „tudatosnak” vagy „menőnek” tartanak, függetlenül attól, hogy az adott étel valóban egészséges-e.

Nárcisztikus ember étkezési szokásai:

rendszeresen posztolnak „tökéletes” ételekről és étkezésekről

másokat kritizálnak az ételválasztásuk miatt

saját étrendjüket kevésbé fogadják kritikával, viszont sokszor oktatnak másokat

a saláta vagy a divatos „superfood” náluk gyorsan státuszszimbólummá válik

önreflexió hiánya, sok magyarázat – „nekem ez jót tesz”.

Ez az attitűd persze nem csupán a közösségi médiában él meg. A baráti vacsorákon vagy családi összejöveteleken is feltűnhet: amikor valaki minden falatot minősít, vagy folyton mások döntéseit elemzi, nem az ételre, hanem valami másra figyel. Ezzel persze könnyen konfliktusokat szülhet – főleg akkor, ha a társaság más tagjai inkább egyszerűen csak enni akarnak.