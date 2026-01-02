SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
5 egyértelmű jel, hogy nárcisztikus gyermeket nevelsz – Szülőként ezeket soha nem hagyhatod figyelmen kívül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 17:15
A gyermeknevelés tele van váratlan kihívásokkal, amelyekre egy szülőnek mindig a lehető legjobb tudása szerint kell reagálnia. Jó, ha tisztában vagy vele, bizonyos viselkedési minták komoly figyelmeztető jelek lehetnek arra, hogy nárcisztikus gyermeket nevelsz. Ha időben felismered ezeket, képes lehetsz hatékonyan kezelni a helyzetet.
A nárcisztikus gyermek árulkodó személyiségjegyeit és viselkedési formáit nem könnyű kiszúrni. Kezdetben akár tehetségnek, határozottságnak vagy egészséges önérvényesítésnek is tűnhetnek. A korai felismerés azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy jól reagálj, és segíthesd gyermeked az egészséges személyiségfejlődésben.

Nárcisztikus gyermek sír a kanapén ülve.
5 jel, amiből felismerheted, hogy egy nárcisztikus gyermeket nevelsz
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock
  • Folyamatos igény a figyelemre.
  • Kitüntetett bánásmód elvárása.
  • Az együttérzés hiánya.
  • Érzelmi befolyásolás.
  • A visszajelzések impulzív elutasítása.

A nárcisztikus gyermek 5 ismertetőjegye: soha ne vedd félvállról!

1. Állandó igény a kitüntetett figyelemre

A nárcisztikus gyermek folyamatosan megerősítésre vágyik. Szeret a beszélgetések központjában állni, és ha ezt nem kapja meg, könnyen irritálttá, ingerültté válik. Ez a viselkedés azt jelezheti, hogy a gyermek a saját szükségleteit mások érzései elé helyezi.

2. A kivételezés és a különleges bánásmód elvárása

Egy nárcisztikus gyerek gyakran gondolja úgy, hogy kivételes, különleges bánásmódra jogosult. Itt nem csupán hiúságról van szó, hanem egy irreális elvárásról, amit a környezetével szemben támaszt. Ezek a követelések a végletekig is elmehetnek, és gyakran feszültséget, konfliktust okozhatnak a családi dinamikában.

3. Az empátia hiánya

A nárcisztikus gyerekeket gyakran az empátia hiánya alapján azonosítják a szülők. Ezek a gyerekek nehezen értik meg vagy veszik figyelembe mások érzéseit. Nem rosszindulatúak, inkább csupán közönyösek – mintha mások érzései nem lennének elég érdekesek. Egy csalódott testvér vagy kimerült szülő csak ritkán hatja meg őket.

4. Manipulatív viselkedés

Nárcisztikus gyereket vígasztal az édesanyja.
Vágyai kielégítésének és a kontroll fenntartásának érdekében, a nárcisztikus gyermek hajlamos szüleit érzelmileg befolyásolni
Fotó: fizkes / shutterstock

A nárcisztikus gyermek hajlamos érzelmileg manipulálni a környezetét: bűntudatkeltéssel, áldozati szerepekbe bújva vagy épp váratlan szeretetözönnel, amelyet gyakran egy bizonyos reakció érdekében alkalmaz.

5. A kritikák teljes elutasítása

A nárcisztikus gyermek képtelen jól kezelni a kritikát, a negatív visszajelzéseket: támadásnak éli meg őket, ami dühöt, tagadást, védekezést, illetve visszatámadást vált ki belőle. Ennek következtében lassan eltűnik a valódi párbeszéd a szülő és a gyermek között, helyébe állandó tojáshéjakon lépkedés érzése kerül.

A jelek felismerése nem egyenlő a diagnózissal. Azonban, ha időben sikerül azonosítani őket, az lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy tudatosabban neveljék, tanítsák és támogassák a gyermeküket, és mindezeket mérlegelve, ehhez mérten alakítsák a nevelési módszereket. Szükség esetén érdemes szakmai segítséget kérni.

