5 egyértelmű jel, hogy nárcisztikus gyermeket nevelsz – Szülőként ezeket soha nem hagyhatod figyelmen kívül

A nárcisztikus gyermek árulkodó személyiségjegyeit és viselkedési formáit nem könnyű kiszúrni. Kezdetben akár tehetségnek, határozottságnak vagy egészséges önérvényesítésnek is tűnhetnek. A korai felismerés azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy jól reagálj, és segíthesd gyermeked az egészséges személyiségfejlődésben.

5 jel, amiből felismerheted, hogy egy nárcisztikus gyermeket nevelsz

Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Folyamatos igény a figyelemre.

Kitüntetett bánásmód elvárása.

Az együttérzés hiánya.

Érzelmi befolyásolás.

A visszajelzések impulzív elutasítása.

1. Állandó igény a kitüntetett figyelemre

A nárcisztikus gyermek folyamatosan megerősítésre vágyik. Szeret a beszélgetések központjában állni, és ha ezt nem kapja meg, könnyen irritálttá, ingerültté válik. Ez a viselkedés azt jelezheti, hogy a gyermek a saját szükségleteit mások érzései elé helyezi.

2. A kivételezés és a különleges bánásmód elvárása

Egy nárcisztikus gyerek gyakran gondolja úgy, hogy kivételes, különleges bánásmódra jogosult. Itt nem csupán hiúságról van szó, hanem egy irreális elvárásról, amit a környezetével szemben támaszt. Ezek a követelések a végletekig is elmehetnek, és gyakran feszültséget, konfliktust okozhatnak a családi dinamikában.

3. Az empátia hiánya

A nárcisztikus gyerekeket gyakran az empátia hiánya alapján azonosítják a szülők. Ezek a gyerekek nehezen értik meg vagy veszik figyelembe mások érzéseit. Nem rosszindulatúak, inkább csupán közönyösek – mintha mások érzései nem lennének elég érdekesek. Egy csalódott testvér vagy kimerült szülő csak ritkán hatja meg őket.

4. Manipulatív viselkedés

Vágyai kielégítésének és a kontroll fenntartásának érdekében, a nárcisztikus gyermek hajlamos szüleit érzelmileg befolyásolni

Fotó: fizkes / shutterstock

A nárcisztikus gyermek hajlamos érzelmileg manipulálni a környezetét: bűntudatkeltéssel, áldozati szerepekbe bújva vagy épp váratlan szeretetözönnel, amelyet gyakran egy bizonyos reakció érdekében alkalmaz.

5. A kritikák teljes elutasítása

A nárcisztikus gyermek képtelen jól kezelni a kritikát, a negatív visszajelzéseket: támadásnak éli meg őket, ami dühöt, tagadást, védekezést, illetve visszatámadást vált ki belőle. Ennek következtében lassan eltűnik a valódi párbeszéd a szülő és a gyermek között, helyébe állandó tojáshéjakon lépkedés érzése kerül.