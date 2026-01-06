Genetika vagy nevelés áll a háttérben? Ismerd fel a nárcizmus árulkodó jeleit, mielőtt túl késő lenne

Neked is van olyan ismerősöd, aki egyszerűen képtelen fogadni bármiféle kritikát? Állandóan róla kell szólnia mindennek? Sokszor úgy érzed, szándékosan befolyásolja a körülötte lévőket? Könnyen lehet, hogy egy nárcisztikus személyiséggel van dolgod – és erre talán már te is rájöttél. De azon elgondolkodtál már, hogy az illető hogyan vált ilyenné? Úgy tűnik, az is lehet, hogy a szüleitől örökölte a nárcizmust.

Nárcizmus: genetikailag öröklődhet a sokat emlegetett személyiségzavar? / Fotó: Joyisjoyful / Shutterstock

A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedők megszállottan keresik az elismerést.

A genetika és a nárcizmus kapcsolata összetett kérdés.

Több tényező együttes hatása szükséges ahhoz, hogy ez a személyiségzavar kialakuljon az érintett egyénnél.

Túlzott önbizalom, hiúság: mi a nárcizmus?

A nárcisztikus személyiségzavar – szakmai nevén NPD – egy olyan összetett állapot, amelyben az érintett megszállottan hajszolja a elismerést és mások csodálatát. Gyakran jellemző rájuk az empátia teljes hiánya és a túlzott önértékelés. Kielégíthetetlen vágyat éreznek a figyelem iránt, amit gyakran különböző manipulációs technikákkal szereznek meg.

Genetikailag öröklődhet a nárcisztikus személyiségzavar?

Felmerül a kérdés, hogy ez a sokszor emlegetett, démonizált személyiségzavar öröklődhet-e? A rövid válasz, hogy bizonyos szintig igen. A hosszú válasz az, hogy a tudomány jelenlegi állapota szerint, a genetika szerepet játszhat, de önmagában nem magyarázza a nárcizmust. A kutatások szerint a családban jelenlévő NPD növelheti a kialakulás esélyeit, de a személyiségzavar több tényező együttes jelenléte révén jelenik meg.

Milyen tényezők játszhatnak szerepet a nárcizmus kialakulásában?

A nárcisztisztikus jellemvonások több különböző tényező mentén alakulhatnak ki / Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

A gyermekkor egy rendkívül érzékeny és meghatározó időszak az ember életében. Az ekkor megélt elhanyagolás, erős kritika vagy az érzelmi támogatás hiánya szerepet játszhat a nárcisztikus jegyek kialakulásában. A negatív szülői minták nem vezetnek automatikusan nárcizmushoz, de képesek növelni a kockázatát. A korai traumatikus élmények is szerepet játszhatnak, amik hatására a nárcisztikus működés tulajdonképpen egy védekezési mechanizmusként jelenik meg: az érintett így próbál kontrollt szerezni annak érdekében, hogy elkerülje a további lelki sérüléseket. Ugyanígy indikátor lehet az erős bizonytalanságérzet és az önértékelési problémák, de a kultúra és a kortárs csoport hatásai sem elhanyagolható tényezők.