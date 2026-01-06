Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Genetika vagy nevelés áll a háttérben? Ismerd fel a nárcizmus árulkodó jeleit, mielőtt túl késő lenne

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 08:45
Nem könnyű kezelni őket, pedig bárhol szembe találkozhatunk velük: a munkahelyünkön, családban vagy a párkapcsolatunkban. Amellett, hogy felismerjük, érdemes elgondolkodnunk azon is, honnan eredhet a nárcizmus. Genetikailag örökletes személyiségzavarról lehet szó, vagy egészen másról?
Ripszám Boglárka
Neked is van olyan ismerősöd, aki egyszerűen képtelen fogadni bármiféle kritikát? Állandóan róla kell szólnia mindennek? Sokszor úgy érzed, szándékosan befolyásolja a körülötte lévőket? Könnyen lehet, hogy egy nárcisztikus személyiséggel van dolgod – és erre talán már te is rájöttél. De azon elgondolkodtál már, hogy az illető hogyan vált ilyenné? Úgy tűnik, az is lehet, hogy a szüleitől örökölte a nárcizmust.

Családban genetikusan öröklődhet a nárcizmus.
Nárcizmus: genetikailag öröklődhet a sokat emlegetett személyiségzavar? / Fotó: Joyisjoyful /  Shutterstock 
  • A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedők megszállottan keresik az elismerést.
  • A genetika és a nárcizmus kapcsolata összetett kérdés.
  • Több tényező együttes hatása szükséges ahhoz, hogy ez a személyiségzavar kialakuljon az érintett egyénnél.

Túlzott önbizalom, hiúság: mi a nárcizmus?

A nárcisztikus személyiségzavar – szakmai nevén NPD – egy olyan összetett állapot, amelyben az érintett megszállottan hajszolja a elismerést és mások csodálatát. Gyakran jellemző rájuk az empátia teljes hiánya és a túlzott önértékelés. Kielégíthetetlen vágyat éreznek a figyelem iránt, amit gyakran különböző manipulációs technikákkal szereznek meg.

Genetikailag öröklődhet a nárcisztikus személyiségzavar?

Felmerül a kérdés, hogy ez a sokszor emlegetett, démonizált személyiségzavar öröklődhet-e? A rövid válasz, hogy bizonyos szintig igen. A hosszú válasz az, hogy a tudomány jelenlegi állapota szerint, a genetika szerepet játszhat, de önmagában nem magyarázza a nárcizmust. A kutatások szerint a családban jelenlévő NPD növelheti a kialakulás esélyeit, de a személyiségzavar több tényező együttes jelenléte révén jelenik meg.

Milyen tényezők játszhatnak szerepet a nárcizmus kialakulásában?

Nárcizmusban szenvedő fiatal nő nézi magát a tükörben.
A nárcisztisztikus jellemvonások több különböző tényező mentén alakulhatnak ki / Fotó: Dean Drobot /  Shutterstock 

A gyermekkor egy rendkívül érzékeny és meghatározó időszak az ember életében. Az ekkor megélt elhanyagolás, erős kritika vagy az érzelmi támogatás hiánya szerepet játszhat a nárcisztikus jegyek kialakulásában. A negatív szülői minták nem vezetnek automatikusan nárcizmushoz, de képesek növelni a kockázatát. A korai traumatikus élmények is szerepet játszhatnak, amik hatására a nárcisztikus működés tulajdonképpen egy védekezési mechanizmusként jelenik meg: az érintett így próbál kontrollt szerezni annak érdekében, hogy elkerülje a további lelki sérüléseket. Ugyanígy indikátor lehet az erős bizonytalanságérzet és az önértékelési problémák, de a kultúra és a kortárs csoport hatásai sem elhanyagolható tényezők.

A nárcizmus kialakulása csak ritkán vezethető vissza egyetlen okra. A genetikai hajlam, gyermekkori tapasztalatok, kultúra, társas környezet hatásai együttesen alakítják a személyiséget.

Az alábbi videóban részletes magyarázatot kaphatsz arra, hogyan működik a nárcisztikus személyiségzavar:

