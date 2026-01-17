Így csökkenthető a vizsgadrukk a központi írásbeli felvételi előtt

A központi írásbeli felvételi azokra a diákokra vonatkozik, akik olyan középiskolába jelentkeznek, ahol a felvételi tájékoztató szerint kötelező a vizsga. A megmérettetés a 9. évfolyamra, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba készülő tanulókat érinti. Felmentést csak alapos indokkal – például igazolt betegség esetén – lehet kérni. Aki az eredeti időpontban nem tud részt venni a vizsgán, pótalkalommal élhet. A központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból január 24-én lesz, és a gyerekek, a szülők és a pedagógusok idegeit is megviseli. A vizsgadrukk természetes jelenség, de sokat lehet tenni azért, hogy ne bénítsa meg a gyereket. Ruppert Petra szupervizor-coach, mediátor, tanár segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat.

A felvételi vizsga előtti feszültség tudatos szülői támogatással enyhíthető

Fotó: 123RF

Többféleképpen oldható a felvételi vizsga előtti szorongás és stressz

A vizsgadrukk a szervezet természetes reakciója egy kihívást jelentő helyzetre. Ennél fogva a vizsgák közeledtével sok fiatal tapasztal feszültséget, alvászavarokat, koncentrációs nehézségeket vagy hangulatingadozást. Gond akkor van, ha a stressz elhatalmasodik, és már a koncentrációt, teljesítményt is rontja. Szerencsére a szorongás többféleképpen, tudatos odafigyeléssel enyhíthető.

A felkészülés jóval a vizsga előtt kezdődik

A kiszámítható napirend, a rendszeres alvás, a tudatos pihenés és a kiegyensúlyozott étkezés már önmagában is stabilabb lelki állapotot ad. Ajánlott legalább napi 7–8 óra alvást, 9 óra kék fény nélküli ágyban töltött időt biztosítani a gyereknek, valamint rendszeresen beiktatni valamilyen mozgást, akár sportot, akár egy egyszerű sétát az életébe. Ezek az életmódbeli elemek segítenek abban, hogy a felkészülési időszak ne váljon folyamatos feszültségforrássá.

Az ezzel az élethelyzettel való megküzdést nehezíti, hogy 14 éves korban a kamaszkori életkori sajátosságok miatt a gyerek elsődlegesen a testi és lelki változásaival van elfoglalva

– magyarázta Ruppert Petra.

Egyszerű technikák, amelyek felvételi vizsga előtt is működnek

A stressz csökkentésében hatékonyak lehetnek az egyszerű légzőgyakorlatok. Ilyen például az elnyújtott kilégzés, amikor a lassú belégzést kétszer olyan hosszú kilégzés követi. A gyerek lassan lélegezzen be az orrán keresztül, majd annál is hosszabb ideig fújja ki a levegőt a száján át. A megnyújtott kilégzés megnyugtatja az idegrendszert, lassítja a pulzust, és segít visszanyerni a fókuszt. Már néhány perc tudatos légzés is érezhetően csökkenti a belső feszültséget, és tisztább gondolkodást tesz lehetővé.