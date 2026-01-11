Mi leszel, ha nagy leszel? A kamaszod tudja már?

Ebben a pillanatban a gyerek azonnal köddé válik. Nem fizikailag – csak lélekben. A tekintete üveges lesz, a válla megemelkedik, és pontosan tudod, hogy most olyasmit kérdeztél, amire ő maga sem szeretne válaszolni. Vagy nem szeretne, vagy egyáltalán nem is tud. Ez nálunk is pontosan így zajlik, sokadszorra, pedig én annyira igyekeztem, hogy sok mindent megismerjenek, sok lehetőséget mutassak meg nekik, nyitottak és belevágósak legyenek, és valahogy mégsem megy a lényeg.

A helyzet pikantériája, hogy Márk már 18, Zsebi pedig 16. Vagyis papíron már teljesen nagyok. A gyakorlatban viszont tipikus pályaválasztás előtt álló kamaszok, akiknek nagyjából ugyanannyi elképzelésük van a jövőről, mint nekem hétfő reggel a heti menüről: valami lesz, de most még ne beszéljünk róla.

Márk szerint „valami olyasmi, amit nem utál”. Zsebi szerint „majd alakul”. Én pedig ott állok anyaként, kávéval a kezemben, enyhe szemrángással, és próbálom nem kimondani hangosan: de mikor?

Bezzeg mi… (nyugi, mi sem voltunk különbek)

Persze tudom, hogy ez nem új jelenség. Csak amikor az ember benne van, akkor valahogy mégis személyesebb. Amikor én voltam ennyi idős, már „kellett tudni”, mi lesz belőlem. Legalábbis ezt mesélem magamnak. A valóság inkább az, hogy sodródtam, döntöttem, újragondoltam, visszakoztam – csak akkor még nem hívtuk ezt pályaorientációnak, vagy életpálya tervezésnek.

Azért van még különbség, mégpedig az, hogy ma a választék szinte végtelen. Olyan szakmák léteznek, amikről mi még nem is hallottunk, és olyan állások tűnnek el, amikről azt hittük, örökre velünk maradnak. A pályaválasztás előtt álló kamasz szerintem ezt pontosan érzi. Azt is, hogy amit most választ, az lehet, hogy öt év múlva már nem is létezik. Talán ez a végtelen tér, és a túlzott lehetőségek, a folytonos változás teszi bizonytalanná őket.

A gyerekünk áll egy hatalmas horizont előtt, neki kell elhatároznia, merre indul, és ettől nem lelkes lesz, hanem totálisan lebénul.

Hajrá anyatigrisek!

Én persze mindezt nem bírom tétlenül nézni. Elkezdtem „finoman” segíteni. Finoman, de minden napra tervezett kis támadásokkal közelítek, keresgélek, olvasok, listázok, gyűjtögetek, és ezeket igyekszem átadni a csemetének azon melegében: