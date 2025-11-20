Miért akar ma minden gyerek influenszer lenni? Szakértő válaszol

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 11:45
Ha megkérdezzük a fiatalokat, nagy részük ma már nem orvos, tanár vagy mérnök szeretne lenni, hanem digitális véleményvezér. Elsőre furcsán hangzik, de ha belegondolunk, érthető, hiszen a gyerekek számára az influenszerek uralta közösségi média világa szabadnak, izgalmasnak és sikeresnek tűnik.
Porosz Viktória
Porosz Viktória

Korunk egyik égető kérdése, hogy miért akar szinte minden gyerek influenszer lenni. Szakértők szerint feltehetőleg nem a hírnév a fiatalok elsődleges mozgatórugója, hanem az elismerés és a kapcsolódás iránti sóvárgás. A gyerekek figyelemre éheznek, és a digitális világban azt látszólag könnyebb megszerezni, mint a valóságban.

Influenszer követése okostelefonon
Az influenszerek sikerei vonzóak a gyerekek számára / Fotó:  Shutterstock 

A régi út már nem vonzó

A mai szülők egy olyan világban nőttek fel, amelyben a biztos jövő záloga a tanulás, a diploma, majd egy jó állás megszerzése volt. A fiatalok ellenben azt látják, hogy egyesek néhány videó elkészítésével, jó ötletekkel és némi bátorsággal mindent elérhetnek, amiről álmodni lehet. Az influenszerek olyan vállalkozók, akik a saját szabályaik szerint élnek, és azt csinálják, amit szeretnek. Ez a fajta szabadság és önállóság vonzza leginkább a fiatalokat. Ahogy Ruppert Petra szupervizor-coach, mediátor, tanár lapunknak fogalmazott: 

A kényelmesen, könnyen, gyorsan, szabadon kereshető sok pénz lehetősége sokakat csalogat.

A gyerekek új példaképei: az influenszerek

A Z-generáció már az online térben nőtt fel, ezért számukra természetes, hogy ott keresnek példaképeket és útmutatást. Sokan már nem a tanáraikra vagy a szüleikre néznek fel, hanem azokra, akiket nap mint nap a telefonjukon látnak. A koronavírus-járvány idején ez a hatás még erősebbé vált, a bezártságban sok tinédzser számára az influenszerek adták meg azt az érzést, hogy nincsenek egyedül, hogy ők is tartoznak valahova.

A figyelem az új értékmérő

Régen a kemény munka és a kitartás jelentette a sikert, mára viszont a figyelem lett az új értékmérő. Aki látható, az számít, és ez a közösségi médiában bárki számára elérhetőnek tűnik. Sokan úgy érzik, a hagyományos munka nem biztosít sem anyagi biztonságot, sem elismerést. Egy irodai állás helyett inkább a saját kezükbe vennék az irányítást, és az interneten keresnének boldogulást.

A tartalomgyártás kegyetlen világ 

Az influenszerek élete nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek kívülről látszik. A verseny hatalmas, a nyomás állandó, és csak kevesen jutnak el igazán messzire. Sok fiatal kiég, miközben próbál lépést tartani a folyamatos elvárásokkal. 

A valóság nem mindig felel meg a képeknek. A közösségi médiából áradó idill hajszolása annak határtalansága, kimeríthetetlensége és ismeretlensége miatt veszélyes az egyénre nézve. Az influenszer lét hátulütője az offline közösségektől való elszigetelődés, elmagányosodás és céltalanság lehet

 – fogalmazott Ruppert Petra, hozzátéve, hogy a tartalomgyártás brutális terep: a győztes mindent visz, a többiek pedig egyszerűen eltűnnek a süllyesztőben. A legtöbben mégis hisznek abban, hogy ez az út több szabadsággal és lehetőséggel jár, mint bármelyik hagyományos karrier.

„Aki szeretné jobban megérteni az influenszer lét velejáróit, annak ajánlom Vincenzo Laronico: A tökéletesség című regényét” – tette hozzá a szakember.

