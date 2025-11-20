Miért akar ma minden gyerek influenszer lenni? Szakértő válaszol

Korunk egyik égető kérdése, hogy miért akar szinte minden gyerek influenszer lenni. Szakértők szerint feltehetőleg nem a hírnév a fiatalok elsődleges mozgatórugója, hanem az elismerés és a kapcsolódás iránti sóvárgás. A gyerekek figyelemre éheznek, és a digitális világban azt látszólag könnyebb megszerezni, mint a valóságban.

Az influenszerek sikerei vonzóak a gyerekek számára / Fotó: Shutterstock

A régi út már nem vonzó

A mai szülők egy olyan világban nőttek fel, amelyben a biztos jövő záloga a tanulás, a diploma, majd egy jó állás megszerzése volt. A fiatalok ellenben azt látják, hogy egyesek néhány videó elkészítésével, jó ötletekkel és némi bátorsággal mindent elérhetnek, amiről álmodni lehet. Az influenszerek olyan vállalkozók, akik a saját szabályaik szerint élnek, és azt csinálják, amit szeretnek. Ez a fajta szabadság és önállóság vonzza leginkább a fiatalokat. Ahogy Ruppert Petra szupervizor-coach, mediátor, tanár lapunknak fogalmazott:

A kényelmesen, könnyen, gyorsan, szabadon kereshető sok pénz lehetősége sokakat csalogat.

A gyerekek új példaképei: az influenszerek

A Z-generáció már az online térben nőtt fel, ezért számukra természetes, hogy ott keresnek példaképeket és útmutatást. Sokan már nem a tanáraikra vagy a szüleikre néznek fel, hanem azokra, akiket nap mint nap a telefonjukon látnak. A koronavírus-járvány idején ez a hatás még erősebbé vált, a bezártságban sok tinédzser számára az influenszerek adták meg azt az érzést, hogy nincsenek egyedül, hogy ők is tartoznak valahova.

A figyelem az új értékmérő

Régen a kemény munka és a kitartás jelentette a sikert, mára viszont a figyelem lett az új értékmérő. Aki látható, az számít, és ez a közösségi médiában bárki számára elérhetőnek tűnik. Sokan úgy érzik, a hagyományos munka nem biztosít sem anyagi biztonságot, sem elismerést. Egy irodai állás helyett inkább a saját kezükbe vennék az irányítást, és az interneten keresnének boldogulást.

A tartalomgyártás kegyetlen világ

Az influenszerek élete nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek kívülről látszik. A verseny hatalmas, a nyomás állandó, és csak kevesen jutnak el igazán messzire. Sok fiatal kiég, miközben próbál lépést tartani a folyamatos elvárásokkal.

A valóság nem mindig felel meg a képeknek. A közösségi médiából áradó idill hajszolása annak határtalansága, kimeríthetetlensége és ismeretlensége miatt veszélyes az egyénre nézve. Az influenszer lét hátulütője az offline közösségektől való elszigetelődés, elmagányosodás és céltalanság lehet

– fogalmazott Ruppert Petra, hozzátéve, hogy a tartalomgyártás brutális terep: a győztes mindent visz, a többiek pedig egyszerűen eltűnnek a süllyesztőben. A legtöbben mégis hisznek abban, hogy ez az út több szabadsággal és lehetőséggel jár, mint bármelyik hagyományos karrier.