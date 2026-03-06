Súlyos állatkínzással vádolnak egy férfit, aki marihuánát és sört adott a papagájának

Súlyos állatkínzás miatt vettek őrizetbe egy 40 éves férfit, aki egy helyi kocsmában dicsekedett azzal, hogy marihuánát és sört adott a papagájának. Az állatot azóta kórházba vitték, borzalmas állapotban került a szakemberekhez.

Eltört a lába, marihuánával etette és sörrel itatta papagáját egy férfi, akit súlyos állatkínzással vádolnak

Fotó: YouTube/CBS Pittsburgh

Súlyos állatkínzásért kell felelnie a papagáj egykori gazdájának

Dicsekvésnek indult bárban elhangzó történet, amelyben egy férfi az ott lévő vendégeknek árulta el, hogy különleges bánásmódban részesítette a papagáját. Elmondása szerint marihuánát és sört adott az állatnak.

A 40 éves pennsylvaniai Timothy Grace-t február 21-én vették őrizetbe súlyos állatkínzás vádjával. A papagáj, aki a “Blue Skies” névre hallgat a férfi zsebében volt a greensburgi bárban tartózkodása alatt - olvasható a New York Post cikkében.

A bár egyik alkalmazottja értesítette a rendőrséget azután, hogy a férfi hangosan dicsekedett a különös állattartási szokásairól, azt állította ugyanis, hogy naponta adott a papagájnak marihuánát, illetve sörrel is itatta - áll a CBS Pittsburgh beszámolójában. A férfi ittas állapotban volt, amikor a rendőrök megérkeztek a helyszínre, és a madár is rossz állapotban volt, a rendőrségi jelentések szerint a papagáj lába törött lehetett, természetellenes pózban állt.

A férfi letartóztatása után a madár állatvédőkhöz került, ahonnan azonnal sürgősségi ellátásra siettek vele. A papagáj végül négy napot töltött az állatkórházban, ahol antibiotikumos kezelést kapott. Az orvosok megállapították, hogy légzőszervi problémái vannak, és sínbe rögzítették a lábát, de a törés súlyossága miatt felmerült az amputáció kérdése is abban az esetben, ha nem megfelelően gyógyul a papagáj lába. A szakemberek megjegyezték, hogy rendkívül sovány állapotban került hozzájuk a madár.

Amint stabilizálódik a hullámos papagáj állapota, örökbefogadható lesz, de csak is olyan gazdának adják, aki a megfelelő gondoskodást fog adni a traumatizált papagájnak - olvasható az Origo cikkében.