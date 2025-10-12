Szorong a gyereked az iskolában? Így segíthetsz neki

Az osztályterem elcsendesedik, a tanár végignéz a padsorokon, majd hirtelen a mi nevünket mondja ki. A szívünk hevesen verni, a tenyerünk izzadni kezd, és hirtelen minden, amit előző este megtanultunk, egyszerűen eltűnik a fejünkből. Ismerős a helyzet? Sokan felnőttként is emlékezünk erre az érzésre, és ma is rengeteg gyerek éli át nap mint nap ugyanezt. Az iskolai szorongás, különösen a feleléstől való félelem a tanulás örömét is elveszi, és hosszú távon az önbizalmat is aláássa. Mit tehetünk otthon szülőként, hogy a gyerekünk biztonságban érezze magát, és ne rettegés, hanem sikerélmény kapcsolódjon az iskolához? A válaszban szakértő segít.
Ruppert Petra, szupervizor-coach, mediátor, tanár, az OptimisTanoda alapítója szerint:
Két fogalom tisztázása fontos. Félelem egy érzés a „most”-ban, egy konkrét veszélyre vagy fenyegetésre adott válasz. A szorongás a kiszámíthatatlanabb „jövő” iránti aggodalom, mely hosszabb távú, elhúzódó akár fizikai tünetekkel is járhat.
A feleléstől való szorongás hátterében több tényező állhat. Vannak, akik eleve visszahúzódóbbak és ezért nehezebben szólalnak meg mások előtt. Másokat a teljesítménykényszer bénít meg, a megfelelési vágy és a hibázástól való félelem vagy a következményektől való szorongás. Ezekhez kapcsolódhatnak korábbi rossz élmények is, például egy kellemetlen helyzet, amikor valakit kinevettek, vagy amikor az illető szigorú bírálatot kapott egy tanártól, esetleg szülőtől. Habár könnyen lehet, a felelésre kihívott gyerek tudja a válaszokat, magától nem jelentkezik. Inkább csendben marad, nehogy tévedjen, vagy magára vonja a figyelmet. Ez oda vezethet, hogy kimarad a tanulási folyamat fontos pillanataiból, és lassan önbizalomhiány alakul ki benne.
Az iskolai szorongás nem mindig látható első pillantásra, de akadhatnak árulkodó jelek. Ezek a következők lehetnek:
Ezek nem a felkészületlenség jelei. A gyerek nem lusta, egyszerűen szorongással küzd.
Mindannyian félünk valamitől, ez természetes. A félelmünk tárgyát meg is tudjuk nevezni. A jó hír, hogy a félelem érzése használható inspirációként, hathat motiválóan akár tanulás terén is. A szorongás más, nehezen beazonosítható. Szorongó gyerekek nehezen koncentrálnak, szétszórtak. Ez önmagában még nem baj. Ezeket a negatív érzéseket nem megszűntetni kell, hanem felismerni, kezelni és megértés által megküzdési stratégiák kialakítására felhasználni.
– emeli ki a szakember.
Az osztályteremben a tanárnak felelőssége van abban, hogy a felelés élménye a gyerek számára ne váljon rémálommá. Íme néhány tipp a pedagógusoknak:
Te is rengeteget segíthetsz, ha odafigyelsz a gyereked érzéseire.
Ha sikerül olyan közeget teremtenünk, ahol a hibázás is a tanulás része, ahol a próbálkozást is értékelik, a gyerek lassan megtapasztalja, hogy a megszólalás nem veszélyes vagy félelmetes dolog, hanem fejlődési lehetőség.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.