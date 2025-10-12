Szorong a gyereked az iskolában? Így segíthetsz neki

Az osztályterem elcsendesedik, a tanár végignéz a padsorokon, majd hirtelen a mi nevünket mondja ki. A szívünk hevesen verni, a tenyerünk izzadni kezd, és hirtelen minden, amit előző este megtanultunk, egyszerűen eltűnik a fejünkből. Ismerős a helyzet? Sokan felnőttként is emlékezünk erre az érzésre, és ma is rengeteg gyerek éli át nap mint nap ugyanezt. Az iskolai szorongás, különösen a feleléstől való félelem a tanulás örömét is elveszi, és hosszú távon az önbizalmat is aláássa. Mit tehetünk otthon szülőként, hogy a gyerekünk biztonságban érezze magát, és ne rettegés, hanem sikerélmény kapcsolódjon az iskolához? A válaszban szakértő segít.

A félénkség és az iskolai szorongás gyakran együtt jár.

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Ruppert Petra, szupervizor-coach, mediátor, tanár, az OptimisTanoda alapítója szerint:

Két fogalom tisztázása fontos. Félelem egy érzés a „most”-ban, egy konkrét veszélyre vagy fenyegetésre adott válasz. A szorongás a kiszámíthatatlanabb „jövő” iránti aggodalom, mely hosszabb távú, elhúzódó akár fizikai tünetekkel is járhat.

Ezért okoz akkora félelmet a felelés

A feleléstől való szorongás hátterében több tényező állhat. Vannak, akik eleve visszahúzódóbbak és ezért nehezebben szólalnak meg mások előtt. Másokat a teljesítménykényszer bénít meg, a megfelelési vágy és a hibázástól való félelem vagy a következményektől való szorongás. Ezekhez kapcsolódhatnak korábbi rossz élmények is, például egy kellemetlen helyzet, amikor valakit kinevettek, vagy amikor az illető szigorú bírálatot kapott egy tanártól, esetleg szülőtől. Habár könnyen lehet, a felelésre kihívott gyerek tudja a válaszokat, magától nem jelentkezik. Inkább csendben marad, nehogy tévedjen, vagy magára vonja a figyelmet. Ez oda vezethet, hogy kimarad a tanulási folyamat fontos pillanataiból, és lassan önbizalomhiány alakul ki benne.

Így mutatkozik meg a szorongás

Az iskolai szorongás nem mindig látható első pillantásra, de akadhatnak árulkodó jelek. Ezek a következők lehetnek:

gyors szívverés, kipirulás, izzadt tenyér;

elcsukló vagy túl halk hang, dadogás;

agyi köd, amikor a megtanult anyag nem jut az illető eszébe;

kerülő magatartás, amikor a gyerek lesüti a szemét, nem jelentkezik.

Ezek nem a felkészületlenség jelei. A gyerek nem lusta, egyszerűen szorongással küzd.