Ez a nőies manikűr a legjobb választás rövid körmökhöz a szakértő szerint: visszafogott, mégis gyönyörű

2026-ban a rövid körmök már nem járnak kompromisszummal. Sőt! Egyes körömtrendek ezeken mutatnak csak igazán nőiesen. Most Domokos Vivien manikűröst is megkérdeztük, milyen színek, minták, technikák mutatnak a legszebben a rövid körmökön. Ha te sem a hosszú, hegyes, kényelmetlen manikűrök mellett tetted le a voksod, ezeket a dizájnokat egyszerűen imádni fogod! A kifinomult megjelenés koronái.
Ha eddig azt gondoltad, egy csinos manikűrhöz hosszú körmökre van szükség, most néhány szuper körömtrenddel bizonyítjuk, hogy tévedtél. A rövid körmök amellett, hogy praktikusak, a megfelelő színekkel és mintákkal igazán kifinomult hatást keltenek. Nem csoda, hogy idén egyre többen választják őket a hétköznapokra és a különleges alkalmakra egyaránt.
A manikűrös szerint rövid körmökhöz a legesztétikusabb az ovális vagy kerek forma.
„Ahhoz azonban hogy egy kocka körömforma esztétikus legyen, kell, hogy legyen egy kis hossza a körömnek” – figyelmeztet a szakértő.
A rövid körmökön a letisztult dizájnok állnak a legelőnyösebben. Mivel kisebb a körömfelület, egy eltúlzott minta vagy díszítés nagyon zsúfoltan mutat rajtuk. 2026-ban azonban ez nem okoz gondot, hiszen egyértelműen a minimalista körmök tarolnak: a finom vonalak, a visszafogott díszítés, az elegáns színek és az apró részletek az igazi kedvencek. Most pedig megmutatjuk a három legtrendibb manikűrt kifejezetten rövid körmökre!
1. Mikro francia manikűr
A klasszikus francia körmök modern változata az úgynevezett mikro francia, amelyben a fehér vagy színes végződés egy jóval vékonyabb csíkkal folytatódik, ezzel finom keretet adva a körömnek. Nyújtja a körömágyat és megőrzi a természetes hatást, így kiváló választás a rövid körmökhöz.
2. Visszafogott króm körmök
A krómhatású körmök továbbra sem távoznak a trendek élvonalából, azonban a természetesebb árnyalatok kerülnek a figyelem középpontjába. A gyöngyházfényű vagy enyhén csillogó krómréteg elegáns fényt ad a körmöknek anélkül, hogy hivalkodó hatást keltene.
3. Rövid köröm minták: pöttyök és kis virágok
A rövid körmökön a kisebb minták igazán jól szuperálnak, csak vigyázni kell, hogy ne essünk túlzásba.
„A minta kiválasztásánál fontos figyelembe venni, hogy mekkora a köröm felszíne. Ha olyan körömről beszélünk, ami nem nő túl az ujjbegyeken, akkor egy egyszerű minta, egy kis kő, esetleg egy kisebb kézzel festett dísz is szuperül mutathat, de mindenképpen ügyelni kell az arányokra, hogy elkerüljük a zsúfolt hatást, és esztétikus maradjon a manikűr” – tanácsolja Vivien.
Az idén divatos finom virágmotívumok vagy néhány apró pötty nőiesen játékossá teszi a manikűrt.
Az év egyik legnagyobb körömtrendje: a nude alapra festett apró százszorszépek és a konfettihatású pöttyös minták.
+1 Nude körmök és elegáns színek
Ha van körömtrend, ami sosem kopik ki a divatból, az a nude. A bézses, tejes vagy púderes árnyalatok tiszta, ápolt, elegáns összhatást adnak a megjelenésnek, minden öltözékhez tökéletesen illenek, és minden körömformán jól mutatnak.
A manikűrös két legfontosabb tippje a szép és egészséges körmökért:
Megfelelő folyadékbevitel
„Szemmel látható a kezeken, a körmökön és a körömágyakon egyaránt, ha valaki nem elég hidratált. Nagyon fontos, hogy elegendő vizet igyunk” – figyelmeztet a szakember.
Körömágyápoló olaj használata:
„Bármilyen drogériában beszerezhető pár száz forintos kezdőártól, de kulcsfontosságú a szép manikűrhöz” – tanácsolja Vivien.
Nézd meg az alábbi videóra kattintva 2026 legelegánsabb manikűr trendjeit:
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