Ez a nőies manikűr a legjobb választás rövid körmökhöz a szakértő szerint: visszafogott, mégis gyönyörű

2026-ban a rövid körmök már nem járnak kompromisszummal. Sőt! Egyes körömtrendek ezeken mutatnak csak igazán nőiesen. Most Domokos Vivien manikűröst is megkérdeztük, milyen színek, minták, technikák mutatnak a legszebben a rövid körmökön. Ha te sem a hosszú, hegyes, kényelmetlen manikűrök mellett tetted le a voksod, ezeket a dizájnokat egyszerűen imádni fogod! A kifinomult megjelenés koronái.

Ezek 2026 legelegánsabb manikűrjei rövid körmökre!

Fotó: Julian Photo Nail / shutterstock

2026-ban egyre csak nő a rövid körmök népszerűsége.

A minimalista dizájnok mutatnak rajtuk a legjobban.

A mikro francia manikűr az egyik legnagyobb kedvenc.

A nude árnyalatok időtlen választások az elegáns körmökhöz.

Elegáns rövid körmök 2026-ban: ezek a legnépszerűbb manikűrök

Ha eddig azt gondoltad, egy csinos manikűrhöz hosszú körmökre van szükség, most néhány szuper körömtrenddel bizonyítjuk, hogy tévedtél. A rövid körmök amellett, hogy praktikusak, a megfelelő színekkel és mintákkal igazán kifinomult hatást keltenek. Nem csoda, hogy idén egyre többen választják őket a hétköznapokra és a különleges alkalmakra egyaránt.

Milyen körömforma illik leginkább a rövid körmökhöz?

A manikűrös szerint rövid körmökhöz a legesztétikusabb az ovális vagy kerek forma.

„Ahhoz azonban hogy egy kocka körömforma esztétikus legyen, kell, hogy legyen egy kis hossza a körömnek” – figyelmeztet a szakértő.

Rövid körömtrendek

A rövid körmökön a letisztult dizájnok állnak a legelőnyösebben. Mivel kisebb a körömfelület, egy eltúlzott minta vagy díszítés nagyon zsúfoltan mutat rajtuk. 2026-ban azonban ez nem okoz gondot, hiszen egyértelműen a minimalista körmök tarolnak: a finom vonalak, a visszafogott díszítés, az elegáns színek és az apró részletek az igazi kedvencek. Most pedig megmutatjuk a három legtrendibb manikűrt kifejezetten rövid körmökre!

1. Mikro francia manikűr

A klasszikus francia körmök modern változata az úgynevezett mikro francia, amelyben a fehér vagy színes végződés egy jóval vékonyabb csíkkal folytatódik, ezzel finom keretet adva a körömnek. Nyújtja a körömágyat és megőrzi a természetes hatást, így kiváló választás a rövid körmökhöz.