Stílusos megjelenésre vágysz? A legnőiesebb körömtrendek, amikért 2026-ban mindenki megőrül

Már lefoglaltad a következő időpontot a körmöshöz, de még nincs pontos elképzelésed? Akkor lesd meg 2026 legdivatosabb körömtrendjeit, melyek között biztosan megtalálod a kedvencedet!

Összegyűjtöttük neked 2026 legnagyobb körömtrendjeit! / Fotó: Shutterstock

A gótikus stílusú körömtrend a vagányabb nőknek fog kedvezni.

A francia, köves körmöt még a kifinomultabb stílus hívei is bevállalhatják.

A macskaszem köröm azok számára lesz tökéletes választás, akik a visszafogottabb stílus hívei.

Az aura köröm a gótikushoz hasonlóan egy extrémebb választás, azonban csupán egy kicsit szolidabb.

2026-os körömtrendek, amik a kezedre vonzzák a tekintetet

Az igényes körmök elengedhetetlenek az ápolt megjelenéshez, sőt feldobhatják még a legegyszerűbb szettet is. A 2026-os körömtrendeket tekintve a díszítés kerül középpontba, és a dögös stílusé lesz a főszerep. Többek között felbukkan a cseresznye árnyalat, az ezüst króm, a mélyvörös, illetve a matt textúra, emellett pedig a strasszos francia körmök is divatba jönnek. Hidd el, nincs olyan, hogy túl sok! Válaszd ki a kedvencedet, és dobd fel a körmeiddel a megjelenésedet!

Gótikus stílusú körmök

Egy kicsit bevállalósabb vagy, ezért lazán igent mondasz egy extrémebb körömre is? Akkor a gótikus stílusú manikűrt imádni fogod, aminek az alapját sötét árnyalatok adják. Ha titokzatosnak szeretnél tűnni, ezzel a körömtrenddel garantáltan el fogod érni a kívánt hatást.

Francia köröm kövekkel

Mindannyian ismerjük a hagyományos francia körmöket, amik eleganciát árasztanak magukból. De mi a helyzet az extrémebb változatokkal? Idén ugyanis a visszafogottabb verziót leváltják a merészebb stílusok, miszerint a kövek is helyet kapnak a körmökön. Az eredmény pedig letisztult, minimalista és elképesztően vagány.

Macskaszem köröm

Ez a trend nem olyan harsány, mint az előzőek, viszont szintén egy rendkívül különleges választás. Amennyiben a kifinomultabb stílus híve vagy, és kerülnéd a sötét színeket vagy a köveket, akkor egy ilyen manikűr tökéletes lesz számodra.

Aura köröm

Ez a trend is reflektorfénybe fog kerülni 2026-ban, ami szintén a merészebb stílusok közé sorolható. A többtónusú köröm azonban minden tekintetet a kezeidre fog vonzani anélkül, hogy túlzónak hatna.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy hogyan befolyásolja a megjelenés az első benyomást: