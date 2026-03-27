A francia köröm most a virágkorát éli – A szakértő szerint így viseld igazán stílusosan 40 felett

Sima fehér körömvégek, egy kis plusz csillogás, esetleg dupla vonalak? Manapság már annyi francia körömtrend létezik, hogy nehéz kiválasztani közülük a legjobban stílusunkhoz illőt. Ennek fényében a témát Tóth Anita kézápoló- és műkörömépítővel jártuk körbe, aki többek között arra is kitért, hogy milyen manikűrt ajánlana a 40 feletti nőknek.
Mert egyszerűen nem lehet kiütni a nyeregből. A francia manikűr az a stílus, ami mindig visszajön, bármi is a trend. Olyan, mint egy biztos pont: elegáns, tiszta, nőies. A vendégek imádják, mert nem kell túlgondolni – felteszed, és mindenhez passzol. Illetve valljuk be, néha pont erre van szükségünk: egy kis „garantáltan jó választás” érzésre.
Nagyon! Ma már a francia köröm nem csak fehér véget jelent. Színes, csillogó, extra vékony, dupla vonalas, krómos. A vonalak sem mindig egyenesek – ferde, cikkcakkos, görbülő, mint egy vidám hullámvasút a körmödön. A vendégek is bátrabbak lettek, egyre többen kérnek valami kis csavart. Technikailag is szintet léptünk, gyorsabbak és precízebbek lettünk, szóval ma már a francia nem egy sablon, hanem egy stílus, amit személyre szabunk.
A klasszikus fehér hegy a top kedvenc, főleg azoknál, akik nehezen mozdulnak ki a komfortzónájukból. Az idősebb vendégek is szeretik az enyhe csillogást, de csak annyit, amennyitől még nem kell napszemüveg! A baby boomer például hatalmas kedvenc, mert nagyon természetes hatású: rövidebb, ápolt körmök, finom átmenetek. És ezt imádom bennük, mert ez tényleg a kifinomultságról szól.
Én azt tanácsolom, hogy merjenek elegánsak lenni. Nem kell túlzásokba esni, de nem is kell „láthatatlanná” válni. Egy vékony francia, egy szép nude vagy milky árnyalat, esetleg egy pici csillogás – ezek mind nagyon jól tudnak állni. Az elegancia nem kor kérdése, hanem stílusé, és ezt ebben a korban már nagyon jól érzik a vendégek.
A legfontosabb, hogy ne essenek túlzásba. Nem a kövek számától lesz valami elegáns. Egy szépen elkészített, letisztult köröm sokkal többet mond. Egy jó nude, egy milky finish vagy egy finom fény már önmagában elég. És igen, kimondom: néha a legegyszerűbb a legszebb.
Ebből a videóból mesés francia manikűrötleteket leshetsz el, amelyeket Tóth Anita készített:
