Francia köröm, amit egy elegáns nő visel.

A francia köröm most a virágkorát éli – A szakértő szerint így viseld igazán stílusosan 40 felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 12:45
körömtrendfrancia manikűrköröminterjúmanikűr
Tavasszal, a természet újjászületésével mindenki vágyik egy kis megújulásra. Te is odavagy a letisztult francia körömért, de a bőség zavarában nem tudod, melyiket válaszd? Akkor olvass tovább, mert egy szakértő megosztotta velünk a legnagyobb trendeket!
Kelle Fanni
Sima fehér körömvégek, egy kis plusz csillogás, esetleg dupla vonalak? Manapság már annyi francia körömtrend létezik, hogy nehéz kiválasztani közülük a legjobban stílusunkhoz illőt. Ennek fényében a témát Tóth Anita kézápoló- és műkörömépítővel jártuk körbe, aki többek között arra is kitért, hogy milyen manikűrt ajánlana a 40 feletti nőknek.

  • Ma már rengeteg fajtája létezik.
  • Ebből a stílusból még az idősebb korosztály is profitálhat.
  • A francia manikűrt egyszerűen nem lehet kiütni a nyeregből.

A francia köröm évtizedek óta klasszikus

Szerinted miért ilyen időtálló ez a stílus, és miért választják napjainkban is olyan sokan?

Mert egyszerűen nem lehet kiütni a nyeregből. A francia manikűr az a stílus, ami mindig visszajön, bármi is a trend. Olyan, mint egy biztos pont: elegáns, tiszta, nőies. A vendégek imádják, mert nem kell túlgondolni – felteszed, és mindenhez passzol. Illetve valljuk be, néha pont erre van szükségünk: egy kis „garantáltan jó választás” érzésre.

Mennyire változott meg a francia manikűr az utóbbi években? Milyen modern technikák vagy színek kerültek előtérbe?

Nagyon! Ma már a francia köröm nem csak fehér véget jelent. Színes, csillogó, extra vékony, dupla vonalas, krómos. A vonalak sem mindig egyenesek – ferde, cikkcakkos, görbülő, mint egy vidám hullámvasút a körmödön. A vendégek is bátrabbak lettek, egyre többen kérnek valami kis csavart. Technikailag is szintet léptünk, gyorsabbak és precízebbek lettünk, szóval ma már a francia nem egy sablon, hanem egy stílus, amit személyre szabunk.

Mely francia körömtípusok a legnépszerűbbek jelenleg, főként az idősebb vendégek körében?

A klasszikus fehér hegy a top kedvenc, főleg azoknál, akik nehezen mozdulnak ki a komfortzónájukból. Az idősebb vendégek is szeretik az enyhe csillogást, de csak annyit, amennyitől még nem kell napszemüveg! A baby boomer például hatalmas kedvenc, mert nagyon természetes hatású: rövidebb, ápolt körmök, finom átmenetek. És ezt imádom bennük, mert ez tényleg a kifinomultságról szól.

A 40-60 éves korosztály gyakran az elegáns, visszafogott megjelenést keresi. Elsősorban mely francia stílusokat ajánlanád nekik?

Én azt tanácsolom, hogy merjenek elegánsak lenni. Nem kell túlzásokba esni, de nem is kell „láthatatlanná” válni. Egy vékony francia, egy szép nude vagy milky árnyalat, esetleg egy pici csillogás – ezek mind nagyon jól tudnak állni. Az elegancia nem kor kérdése, hanem stílusé, és ezt ebben a korban már nagyon jól érzik a vendégek.

Mit tanácsolsz a francia körmökön túl azoknak a nőknek, akik elegáns, ápolt körmökre vágynak és el szeretnék kerülni a feltűnő manikűrt?

A legfontosabb, hogy ne essenek túlzásba. Nem a kövek számától lesz valami elegáns. Egy szépen elkészített, letisztult köröm sokkal többet mond. Egy jó nude, egy milky finish vagy egy finom fény már önmagában elég. És igen, kimondom: néha a legegyszerűbb a legszebb.

Ebből a videóból mesés francia manikűrötleteket leshetsz el, amelyeket Tóth Anita készített:

@anitanails001 „Nem minden francia egyforma 😉 De egy biztos: nem lehet megunni 🤍" #franciamanikur #nailart #minimalstyle #kormok #naildesign ♬ Naughty Girl - Beyoncé

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
