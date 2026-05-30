A manikűrös figyelmeztet: ezeket a mintákat már ne kérd a körmösödtől 2026-ban

Van pár jól bevált forma, szín vagy technika, amivel mindig visszatérsz az időpontodra? Ha a kedvenc manikűröd is szerepel ezen a listán, talán ideje újragondolnod. Merits Lilla manikűrös szerint a körömtrendek 2026-ban több stílust is hátrahagytak. Mutatjuk a körmöket, amik már nem divatosak idén!

Körömtrendek 2026: ezek a manikűrök már nem divatosak idén!

Fotó: Sebastian_Photography

Körömformák, amelyek már nem tartoznak a trendek közé.

Dizájnok és díszítések, amelyek már nem divatosak.

Idejétmúlt színek és tónusok.

Leköszönő körömtrendek 2026-ban: ezeket már ne kérd a körmösödtől

A divat folyton változik. Ami nemrég még a trendek csúcsa volt, az pillanatok alatt visszaeshet a lista aljára. Igaz ez a körmös őrületekre is, ezért most Merits Lilla manikűröst kérdeztük arról, milyen körömszínek, -formák és -díszítések számítanak már elavultnak vagy túlzásnak, és mire érdemes figyelned, amikor legközelebb inspirációt gyűjtesz az időpont előtt.

Körömformák

Gyakori körömbaki, hogy sokan kizárólag az éppen aktuális trendek szerint választanak maguknak körömformát, anélkül, hogy figyelembe vennék a saját adottságaikat. A manikűrös felhívja a figyelmet arra, hogy a döntésnél fontos saját kezünk jellemzőit is figyelembe venni.

„Nem minden forma előnyös minden kéztípushoz. A túl széles vagy rosszul kialakított forma tömzsi hatást kelthet a rövidebb ujjak esetében. Ellenben a nude árnyalatok optikailag nyújtják a kezet” – tanácsolja a szakértő.

Ma már a körömtrendek mellett jóval nagyobb figyelmet kap a személyre szabott manikűr kialakítása, mint korábban.

Hosszú körmök

Bár a hosszú, extrém hegyes körmök nagyon népszerűek voltak a korábbi években, Lilla szerint a 2026-os trendekben már a letisztultabb formák kerülnek a reflektorfénybe.

„A hegyes körmök egyre inkább ósdinak számítanak – magyarázza Lilla –, helyettük a letisztultabb, elegánsabb, klasszikusabb formák a népszerűbbek:

kocka,

lekerekített kocka,

és a mandula körmök még mindig keresettek.”

Ezek a körömformák kifinomultabb hatást keltenek, és a hétköznapokban praktikusabbak, kényelmesebbek, mint az extravagáns, nagyméretű változatok.