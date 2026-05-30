A manikűrös figyelmeztet: ezeket a mintákat már ne kérd a körmösödtől 2026-ban

Van pár jól bevált forma, szín vagy technika, amivel mindig visszatérsz az időpontodra? Ha a kedvenc manikűröd is szerepel ezen a listán, talán ideje újragondolnod. Merits Lilla manikűrös szerint a körömtrendek 2026-ban több stílust is hátrahagytak. Mutatjuk a körmöket, amik már nem divatosak idén!
A divat folyton változik. Ami nemrég még a trendek csúcsa volt, az pillanatok alatt visszaeshet a lista aljára. Igaz ez a körmös őrületekre is, ezért most Merits Lilla manikűröst kérdeztük arról, milyen körömszínek, -formák és -díszítések számítanak már elavultnak vagy túlzásnak, és mire érdemes figyelned, amikor legközelebb inspirációt gyűjtesz az időpont előtt.
Gyakori körömbaki, hogy sokan kizárólag az éppen aktuális trendek szerint választanak maguknak körömformát, anélkül, hogy figyelembe vennék a saját adottságaikat. A manikűrös felhívja a figyelmet arra, hogy a döntésnél fontos saját kezünk jellemzőit is figyelembe venni.
„Nem minden forma előnyös minden kéztípushoz. A túl széles vagy rosszul kialakított forma tömzsi hatást kelthet a rövidebb ujjak esetében. Ellenben a nude árnyalatok optikailag nyújtják a kezet” – tanácsolja a szakértő.
Ma már a körömtrendek mellett jóval nagyobb figyelmet kap a személyre szabott manikűr kialakítása, mint korábban.
Bár a hosszú, extrém hegyes körmök nagyon népszerűek voltak a korábbi években, Lilla szerint a 2026-os trendekben már a letisztultabb formák kerülnek a reflektorfénybe.
„A hegyes körmök egyre inkább ósdinak számítanak – magyarázza Lilla –, helyettük a letisztultabb, elegánsabb, klasszikusabb formák a népszerűbbek:
Ezek a körömformák kifinomultabb hatást keltenek, és a hétköznapokban praktikusabbak, kényelmesebbek, mint az extravagáns, nagyméretű változatok.
A manikűrös szerint a körömdekorok is változnak a 2026-os trendekben.
A túl csicsás, zsúfolt körmök ma már inkább olcsó, közönséges hatást keltenek
– a manikűrös szerint 2026-ban a „kevesebb több” elv dominál.
„A kifinomult, nőies megjelenés került előtérbe. A kifinomultabb, nőiesebb megoldások sokkal trendibbek lettek, mint a túl sok kővel, mintával és színnel kombinált körmök” – persze Lilla szerint továbbra is vannak vendégek, akik az önkifejezést keresik a körmeikben, és bátrabban választanak extrább körömdizájnokat. Hozzátette, hogy ilyen esetekben is nagyon fontos az összhang megtalálása és az igényes kivitelezés.
A szakértő szerint több olyan manikűrös trend van, ami mostanra kezd eltűnni a szalonokból. Lilla szerint ilyen például:
Modernebbnek hat egy átgondolt, harmonikus szett, mint egy túl sok elemből összeállított manikűr.
A manikűrös egy érdekes új jelenséget is megemlített: egyre több vendég érkezik AI által generált inspirációs képekkel. Ezek azonban az esetek nagy többségében technikailag nem kivitelezhetők, vagy egyszerűen nem mutatnak jól a valódi körmökön.
„Fontos, hogy a szakember segítse és tájékoztassa a vendéget arról, mi működik a valóságban is szépen és tartósan” – figyelmeztet Lilla.
2026-ban a körömtrendek egyértelműen egy elegánsabb, letisztultabb irány felé mozdulnak. A legdivatosabb manikűröket idén már nem a feltűnő, csicsás technikák jelentik, hanem a harmonikus, természetes és személyre szabott kivitelezések.
