A manikűrös megsúgta: ezek lesznek 2026 nyarának legnagyobb körömtrendjei

Viszlát, sötét bordók és minimalista barnák! Ahogy melegszik az idő, a manikűrökön is egyre gazdagabb színvilág jelenik meg, és a játékos textúrákból sem lesz hiány! Íme 2026 legszebb nyári körömtrendjei, amikbe te is bele fogsz szeretni!

Nyári körömtrendek 2026: ezek a legnépszerűbb színek és minták idén!

Idén visszatérnek a pasztellszínek.

A króm- és fémes hatás továbbra is kedvelt technika marad.

A virágminták letisztultabb verzióban érkeznek a körmökre.

A 3D-s minták és díszítések is egyre népszerűbbek ebben a szezonban.

Ezek lesznek a legnagyobb nyári körömtrendek 2026-ban

„Általában ezekben a hónapokban kerülnek elő a neonosabb árnyalatok, és sok esetben a visszafogottabb ízlésű vendégek is bevállalnak valami extrábbat, ha nem is a teljes nyárra, de nyaralásra mindenképp” – mondja Badik Dóra manikűrös és körömdizájner. Ha te is vágysz egy kis nyári felfrissülésre, a szakértő szerint erről a listáról válogass 2026-ban!

A pasztell színű körmök maradnak az élvonalban

A pasztellszínek még mindig hódítanak, de 2026 nyarán már nem a klasszikus, tömör változatban.

A pasztellszínek újra erősen jelen lesznek nyáron, de most nem a klasszikus, vaskos formában. A tejes hatású levendulák, a vajsárga, a pisztáciazöld vagy az áttetsző világoskék árnyalatok sokkal lágyabb, modernebb összhatást adnak a manikűrnek. Idén nagyon népszerűvé váltak a jellys hatások is, amelyeknek köszönhetően a körmök enyhén áttetsző, üveges felületet kapnak.

Króm körmök

A króm körmök népszerűsége már az év elején érezhető volt, és a manikűrös szerint nyáron is meghatározó marad:

„A korábbi évekhez hasonlóan én arra számítok, hogy mind a 3D-s minták, mind a krómporos körmök trendik maradnak, és ezek párosulnak majd mindenféle nyári színekkel, mintákkal”– mondja a körmös.

A jeges rózsaszín, az ezüstös és kékes árnyalatok, illetve a gyöngyházfényű felületek a legtrendibbek a nyári szezonban.

A fémes, tükröződő felületek látványosak, mégis elegánsan mutatnak, főleg rövidebb körmökön vagy visszafogottabb színekkel kombinálva.

3D-s körömminták és díszítések

Ahogyan azt Dóra említette, a nyári szezonban ismét előtérbe kerülnek a térhatású körömminták és dekorációk, hiszen mindenki több kreativitásra és egy kis játékosságra vágyik. A kisebb gyöngyök, kövek és más 3D-s minták most az elegánsabb, finomabb formájukban jelennek meg a 2026-os körömtrendekben. Nem az eltúlzott, csicsás díszítés a trendi, inkább egy-egy hangsúlyos részlet.