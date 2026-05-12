A manikűrös megsúgta: ezek lesznek 2026 nyarának legnagyobb körömtrendjei

Viszlát, sötét bordók és minimalista barnák! Ahogy melegszik az idő, a manikűrökön is egyre gazdagabb színvilág jelenik meg, és a játékos textúrákból sem lesz hiány! Íme 2026 legszebb nyári körömtrendjei, amikbe te is bele fogsz szeretni!
„Általában ezekben a hónapokban kerülnek elő a neonosabb árnyalatok, és sok esetben a visszafogottabb ízlésű vendégek is bevállalnak valami extrábbat, ha nem is a teljes nyárra, de nyaralásra mindenképp” – mondja Badik Dóra manikűrös és körömdizájner. Ha te is vágysz egy kis nyári felfrissülésre, a szakértő szerint erről a listáról válogass 2026-ban!
A pasztellszínek még mindig hódítanak, de 2026 nyarán már nem a klasszikus, tömör változatban.
A pasztellszínek újra erősen jelen lesznek nyáron, de most nem a klasszikus, vaskos formában. A tejes hatású levendulák, a vajsárga, a pisztáciazöld vagy az áttetsző világoskék árnyalatok sokkal lágyabb, modernebb összhatást adnak a manikűrnek. Idén nagyon népszerűvé váltak a jellys hatások is, amelyeknek köszönhetően a körmök enyhén áttetsző, üveges felületet kapnak.
A króm körmök népszerűsége már az év elején érezhető volt, és a manikűrös szerint nyáron is meghatározó marad:
„A korábbi évekhez hasonlóan én arra számítok, hogy mind a 3D-s minták, mind a krómporos körmök trendik maradnak, és ezek párosulnak majd mindenféle nyári színekkel, mintákkal”– mondja a körmös.
A jeges rózsaszín, az ezüstös és kékes árnyalatok, illetve a gyöngyházfényű felületek a legtrendibbek a nyári szezonban.
A fémes, tükröződő felületek látványosak, mégis elegánsan mutatnak, főleg rövidebb körmökön vagy visszafogottabb színekkel kombinálva.
Ahogyan azt Dóra említette, a nyári szezonban ismét előtérbe kerülnek a térhatású körömminták és dekorációk, hiszen mindenki több kreativitásra és egy kis játékosságra vágyik. A kisebb gyöngyök, kövek és más 3D-s minták most az elegánsabb, finomabb formájukban jelennek meg a 2026-os körömtrendekben. Nem az eltúlzott, csicsás díszítés a trendi, inkább egy-egy hangsúlyos részlet.
A virágos körmök sem tűnnek el, de egy letisztultabb irányt vesznek. A minimalista, kézzel rajzolt szirmok és apró virágdíszítések természetesebb hatást keltenek, főleg nude, halvány rózsaszín alapokon. Aki ennél extrábbra vágyik, az bátran kombinálhatja a trendet pár feltűnőbb nyári tónussal is vagy gyümölcsös tematikával.
A pöttyös minták modern, grafikus változatokban térnek vissza a kánikulában. Megjelenhetnek apró, finom részletként, de hangsúlyosabb, nagyobb formában is. Népszerűek, mert egyszerűek, de mégis nagyon karakteresek.
Kattints az alábbi videóra, hogy inspirációt gyűjthess a különleges nyári körömötletekhez:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.