KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Színes nyári körömtrend egy nő kezén.

A manikűrös megsúgta: ezek lesznek 2026 nyarának legnagyobb körömtrendjei

manikűr
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 16:45
körömtrend2026 trend2026 nyári divat
Ezeket egyszerűen imádni fogod! Az idei nyári körömtrendek között több merész és különleges megoldás is feltűnik. Lesd meg, mely manikűrök lesznek a szezon abszolút kedvencei a szakértő szerint!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Viszlát, sötét bordók és minimalista barnák! Ahogy melegszik az idő, a manikűrökön is egyre gazdagabb színvilág jelenik meg, és a játékos textúrákból sem lesz hiány! Íme 2026 legszebb nyári körömtrendjei, amikbe te is bele fogsz szeretni!

Rózsaszín és pöttyös nyári körömtrend.
Nyári körömtrendek 2026: ezek a legnépszerűbb színek és minták idén!
Fotó: smile23 /  Shutterstock 
  • Idén visszatérnek a pasztellszínek.
  • A króm- és fémes hatás továbbra is kedvelt technika marad.
  • A virágminták letisztultabb verzióban érkeznek a körmökre.
  • A 3D-s minták és díszítések is egyre népszerűbbek ebben a szezonban.

Ezek lesznek a legnagyobb nyári körömtrendek 2026-ban

„Általában ezekben a hónapokban kerülnek elő a neonosabb árnyalatok, és sok esetben a visszafogottabb ízlésű vendégek is bevállalnak valami extrábbat, ha nem is a teljes nyárra, de nyaralásra mindenképp” – mondja Badik Dóra manikűrös és körömdizájner. Ha te is vágysz egy kis nyári felfrissülésre, a szakértő szerint erről a listáról válogass 2026-ban!

A pasztell színű körmök maradnak az élvonalban

A pasztellszínek még mindig hódítanak, de 2026 nyarán már nem a klasszikus, tömör változatban.

A pasztellszínek újra erősen jelen lesznek nyáron, de most nem a klasszikus, vaskos formában. A tejes hatású levendulák, a vajsárga, a pisztáciazöld vagy az áttetsző világoskék árnyalatok sokkal lágyabb, modernebb összhatást adnak a manikűrnek. Idén nagyon népszerűvé váltak a jellys hatások is, amelyeknek köszönhetően a körmök enyhén áttetsző, üveges felületet kapnak.

Króm körmök

A króm körmök népszerűsége már az év elején érezhető volt, és a manikűrös szerint nyáron is meghatározó marad:

„A korábbi évekhez hasonlóan én arra számítok, hogy mind a 3D-s minták, mind a krómporos körmök trendik maradnak, és ezek párosulnak majd mindenféle nyári színekkel, mintákkal”– mondja a körmös.

A jeges rózsaszín, az ezüstös és kékes árnyalatok, illetve a gyöngyházfényű felületek a legtrendibbek a nyári szezonban.

A fémes, tükröződő felületek látványosak, mégis elegánsan mutatnak, főleg rövidebb körmökön vagy visszafogottabb színekkel kombinálva.

3D-s körömminták és díszítések

Ahogyan azt Dóra említette, a nyári szezonban ismét előtérbe kerülnek a térhatású körömminták és dekorációk, hiszen mindenki több kreativitásra és egy kis játékosságra vágyik. A kisebb gyöngyök, kövek és más 3D-s minták most az elegánsabb, finomabb formájukban jelennek meg a 2026-os körömtrendekben. Nem az eltúlzott, csicsás díszítés a trendi, inkább egy-egy hangsúlyos részlet.

A virágminta nem búcsúzik el tavasszal

A virágos körmök sem tűnnek el, de egy letisztultabb irányt vesznek. A minimalista, kézzel rajzolt szirmok és apró virágdíszítések természetesebb hatást keltenek, főleg nude, halvány rózsaszín alapokon. Aki ennél extrábbra vágyik, az bátran kombinálhatja a trendet pár feltűnőbb nyári tónussal is vagy gyümölcsös tematikával.

Pöttyök és játékos geometriák

A pöttyös minták modern, grafikus változatokban térnek vissza a kánikulában. Megjelenhetnek apró, finom részletként, de hangsúlyosabb, nagyobb formában is. Népszerűek, mert egyszerűek, de mégis nagyon karakteresek.

Kattints az alábbi videóra, hogy inspirációt gyűjthess a különleges nyári körömötletekhez:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu