Ezek az extravagáns körömtrendek hódítanak a szakértő szerint – Te be mernéd vállalni őket?

A kevesebb néha nem elég! A manikűr ma már sokkal több lehet egy apró szépségápolási részletnél. Egy merész szett ugyanolyan karaktert, stílust adhat a megjelenésednek, akár egy szép ékszer vagy ruha – és a 2026-os körömtrendeken látszik, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Most Merits Lilla manikűröst kérdeztük, mi van a minimalizmuson túl. Elmondta, milyen extrák és különlegességek hódítanak idén a szalonokban. Mutatjuk a legnépszerűbbeket!

Körömtrendek maximalista stílusban: ezek 2026 kedvencei! Fotó: kharisma yogik / shutterstock

Egyre többen választanak látványos, ékszerszerű manikűröket idén.

A minimalista körmök mellett egyre népszerűbbek a merészebb, különlegesebb dizájnok.

Hódítanak a króm és holografikus fényhatások.

A 3D-s díszítések és textúrák a trendek élvonalában vannak.

A körömformák trendjeire is jellemzőbbek a hosszabb, feltűnő változatok.

Különleges körömtrendek 2026-ban

Merits Lilla manikűrös szerint 2026 körömtrendjeit leginkább a kontraszt jellemzi:

„Míg sokan a természetes, letisztult stílusjegyeket keresik, addig egyre népszerűbbek az extravagáns, önkifejező körmök is” – mondja a szakértő.

Ugyanúgy jelen vannak a rövidebb, visszafogott körmök, mint a feltűnő, díszített szettek. Bár sokáig a minimalizmus uralta a trendeket, úgy tűnik, egyre többen érzik úgy, hogy már nemcsak szép, ápolt körömre vágynak, hanem valami olyanra, ami tényleg tükrözi a személyiségüket.

Króm, tükörhatás és futurisztikus fények

Lilla szerint az egyik legnépszerűbb trendet most egyértelműen a különböző fényhatások jelentik. Nagyon népszerű a króm és a tükörhatás, de mellettük az aurora, a holografikus felületek és a gyöngyházfény is egyre gyakrabban visszaköszön.

A tavaszi/nyári szezon sztárjai, a pasztellek is megjelennek a merészebb manikűrökben. A szakértő szerint sokan választanak metálos pasztellszíneket, de a mélyebb, luxushatású árnyalatokat is kedvelik, például a burgundit, a navy blue-t vagy az olívazöldet.

Merész körömdíszek

A körömdíszek világában szintén változás állt be. Ma már nem egyszerűen festett mintákról beszélhetünk a körömtrendek kapcsán, hanem textúrákról és térhatásokról.