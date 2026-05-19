Ezek az extravagáns körömtrendek hódítanak a szakértő szerint – Te be mernéd vállalni őket?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 17:15
Unod már az egyszerű nude körmöket, és a klasszikus francia manikűr sem hoz már lázba? Akkor itt az idő egy kis megújulásra! Ezekkel a merész és extravagáns körömtrendekkel garantáltan kitűnhetsz a tömegből. Egy kis csillámpor ide, néhány kő oda, és máris megmutathatod valódi személyiségedet!
Ripszám Boglárka
A kevesebb néha nem elég! A manikűr ma már sokkal több lehet egy apró szépségápolási részletnél. Egy merész szett ugyanolyan karaktert, stílust adhat a megjelenésednek, akár egy szép ékszer vagy ruha – és a 2026-os körömtrendeken látszik, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Most Merits Lilla manikűröst kérdeztük, mi van a minimalizmuson túl. Elmondta, milyen extrák és különlegességek hódítanak idén a szalonokban. Mutatjuk a legnépszerűbbeket!

Körömtrendek maximalista stílusban: ezek 2026 kedvencei! Fotó: kharisma yogik /   shutterstock
  • Egyre többen választanak látványos, ékszerszerű manikűröket idén.
  • A minimalista körmök mellett egyre népszerűbbek a merészebb, különlegesebb dizájnok.
  • Hódítanak a króm és holografikus fényhatások.
  • A 3D-s díszítések és textúrák a trendek élvonalában vannak.
  • A körömformák trendjeire is jellemzőbbek a hosszabb, feltűnő változatok.

Különleges körömtrendek 2026-ban

Merits Lilla manikűrös szerint 2026 körömtrendjeit leginkább a kontraszt jellemzi:

„Míg sokan a természetes, letisztult stílusjegyeket keresik, addig egyre népszerűbbek az extravagáns, önkifejező körmök is” – mondja a szakértő.

Ugyanúgy jelen vannak a rövidebb, visszafogott körmök, mint a feltűnő, díszített szettek. Bár sokáig a minimalizmus uralta a trendeket, úgy tűnik, egyre többen érzik úgy, hogy már nemcsak szép, ápolt körömre vágynak, hanem valami olyanra, ami tényleg tükrözi a személyiségüket.

Króm, tükörhatás és futurisztikus fények

Lilla szerint az egyik legnépszerűbb trendet most egyértelműen a különböző fényhatások jelentik. Nagyon népszerű a króm és a tükörhatás, de mellettük az aurora, a holografikus felületek és a gyöngyházfény is egyre gyakrabban visszaköszön.

A tavaszi/nyári szezon sztárjai, a pasztellek is megjelennek a merészebb manikűrökben. A szakértő szerint sokan választanak metálos pasztellszíneket, de a mélyebb, luxushatású árnyalatokat is kedvelik, például a burgundit, a navy blue-t vagy az olívazöldet.

Merész körömdíszek

A körömdíszek világában szintén változás állt be. Ma már nem egyszerűen festett mintákról beszélhetünk a körömtrendek kapcsán, hanem textúrákról és térhatásokról.

„A díszítéseknél a 3D-elemek és textúrák hódítanak. Például a különböző kövek, gyöngyök, water drop effektek, kagyló- és üveghatások, illetve többféle minta kombinálása egy szetten belül” – sorolja Lilla.

Mix-and-match körmök

Egyre többen kérnek olyan szetteket, ahol minden köröm egy kicsit más, mégis harmonikusan illeszkedik az összképbe.

A körmök mint ékszerek

Óriásit robbant a szezonban a „nail jewelry” stílus, amelynek keretein belül apró láncok, charmok, fémdíszek, mini medálok és piercing-hatású elemek jelennek meg a körmökön.

A szakértő szerint sok vendég ma már úgy tekint a körmeire, mint egy divatkiegészítőre:

„A láncok és egyéb kiegészítők azoknál a legkelendőbbek, akik bevállalósabbak, és szeretnék picit jobban belevinni az egyéniségüket a manikűrjükbe” – mondja a körmös.

Extra körömformák

Lilla szerint a természetesebb formák mellett újra divatba jöttek az extrább körmök is. A hosszú stiletto, a coffin, az edge vagy a lipstick forma egyre gyakrabban jelenik meg a trendekben, főleg látványosabb szetteknél.

„Egyre népszerűbbek a futurisztikus, szoborszerű épített formák is, ahol maga a körömforma a dizájn része” – mondja a manikűrös.

Bár ezek sokszor inkább alkalmi vagy fotózásokra készülő körmök, Lilla szerint már a hétköznapokban is sokszor megjelennek visszafogottabb verzióban.

2026-os körömtrendek a maximalizmus nevében:

Fényhatások: króm- és tükörhatás, aurora és holografikus effektek, gyöngyházfény, metálos pasztellszínek, mély luxusárnyalatok

3D-elemek és textúrák: „water drop” effektek, kövek, gyöngyök, kagyló- és üveghatás

Nail jewelry stílus: láncok, charmok, piercingek, fémdíszek, medálok

Körömformák: hosszú stiletto, coffin, edge, lipstick

Kattints az alábbi videóra, és ápold a körmeidet otthon is szakszerűen:

