Ezek az extravagáns körömtrendek hódítanak a szakértő szerint – Te be mernéd vállalni őket?

A kevesebb néha nem elég! A manikűr ma már sokkal több lehet egy apró szépségápolási részletnél. Egy merész szett ugyanolyan karaktert, stílust adhat a megjelenésednek, akár egy szép ékszer vagy ruha – és a 2026-os körömtrendeken látszik, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Most Merits Lilla manikűröst kérdeztük, mi van a minimalizmuson túl. Elmondta, milyen extrák és különlegességek hódítanak idén a szalonokban. Mutatjuk a legnépszerűbbeket!
Merits Lilla manikűrös szerint 2026 körömtrendjeit leginkább a kontraszt jellemzi:
„Míg sokan a természetes, letisztult stílusjegyeket keresik, addig egyre népszerűbbek az extravagáns, önkifejező körmök is” – mondja a szakértő.
Ugyanúgy jelen vannak a rövidebb, visszafogott körmök, mint a feltűnő, díszített szettek. Bár sokáig a minimalizmus uralta a trendeket, úgy tűnik, egyre többen érzik úgy, hogy már nemcsak szép, ápolt körömre vágynak, hanem valami olyanra, ami tényleg tükrözi a személyiségüket.
Lilla szerint az egyik legnépszerűbb trendet most egyértelműen a különböző fényhatások jelentik. Nagyon népszerű a króm és a tükörhatás, de mellettük az aurora, a holografikus felületek és a gyöngyházfény is egyre gyakrabban visszaköszön.
A tavaszi/nyári szezon sztárjai, a pasztellek is megjelennek a merészebb manikűrökben. A szakértő szerint sokan választanak metálos pasztellszíneket, de a mélyebb, luxushatású árnyalatokat is kedvelik, például a burgundit, a navy blue-t vagy az olívazöldet.
A körömdíszek világában szintén változás állt be. Ma már nem egyszerűen festett mintákról beszélhetünk a körömtrendek kapcsán, hanem textúrákról és térhatásokról.
„A díszítéseknél a 3D-elemek és textúrák hódítanak. Például a különböző kövek, gyöngyök, water drop effektek, kagyló- és üveghatások, illetve többféle minta kombinálása egy szetten belül” – sorolja Lilla.
Egyre többen kérnek olyan szetteket, ahol minden köröm egy kicsit más, mégis harmonikusan illeszkedik az összképbe.
Óriásit robbant a szezonban a „nail jewelry” stílus, amelynek keretein belül apró láncok, charmok, fémdíszek, mini medálok és piercing-hatású elemek jelennek meg a körmökön.
A szakértő szerint sok vendég ma már úgy tekint a körmeire, mint egy divatkiegészítőre:
„A láncok és egyéb kiegészítők azoknál a legkelendőbbek, akik bevállalósabbak, és szeretnék picit jobban belevinni az egyéniségüket a manikűrjükbe” – mondja a körmös.
Lilla szerint a természetesebb formák mellett újra divatba jöttek az extrább körmök is. A hosszú stiletto, a coffin, az edge vagy a lipstick forma egyre gyakrabban jelenik meg a trendekben, főleg látványosabb szetteknél.
„Egyre népszerűbbek a futurisztikus, szoborszerű épített formák is, ahol maga a körömforma a dizájn része” – mondja a manikűrös.
Bár ezek sokszor inkább alkalmi vagy fotózásokra készülő körmök, Lilla szerint már a hétköznapokban is sokszor megjelennek visszafogottabb verzióban.
2026-os körömtrendek a maximalizmus nevében:
Fényhatások: króm- és tükörhatás, aurora és holografikus effektek, gyöngyházfény, metálos pasztellszínek, mély luxusárnyalatok
3D-elemek és textúrák: „water drop” effektek, kövek, gyöngyök, kagyló- és üveghatás
Nail jewelry stílus: láncok, charmok, piercingek, fémdíszek, medálok
Körömformák: hosszú stiletto, coffin, edge, lipstick
