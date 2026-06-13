Szakértő árulja el, mi a karcsú és fiatalos kezek titka – A köröm formája fontosabb, mint hinnéd

Lehet, hogy megvannak a már jól bevált színek, körömdíszek és minták, de a megfelelő körömforma meghatározása legalább ennyire fontos a tökéletes összhatáshoz. Badik Dóra manikűröst és körömdizájnert kérdeztük, mire kell figyelnünk, hogy a számunkra legelőnyösebb technikát válasszuk.

A körömdizájner szerint ezekkel a körömforma típusokkal elképesztően fiatalos és karcsú kezed lehet.

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A megfelelő körömforma nyújtja az ujjakat is.

Nem minden forma áll jól minden kéztípushoz.

Érdemes a körömágyat is figyelembe venni.

Gondolj a mindennapi használatra is.

Kísérletezz bátran!

Milyen körömforma illik hozzád?

„A megfelelő forma kiválasztásánál az ízlésünk mellett érdemes figyelembe venni az adottságainkat is. Például, hogy rövidebb vagy hosszabb ujjaink vannak, vékonyabbak vagy teltebbek” – tanácsolja a manikűrös.

Lássuk, honnan tudhatod, melyik körömforma lesz a neked való!

Körömforma rövid ujjakhoz

A rövidebb vagy teltebb, tömzsibb ujjakon egyértelműen az ovális és a mandulaforma mutat a legszebben. Ezek a formák lágyabb vonalvezetéssel operálnak, ezért finoman nyújtják a kezeket. Nem véletlen, hogy a mandulaforma – a körömtrendek koronázatlan királynője – évek óta az egyik legnépszerűbb választás.

A szakértő kiemelte, hogy az ujjak hosszán túl a körömágyat is fontos figyelembe venni a döntésnél:

„Vannak egészen pici, rövid körömágyak, amiknek jól áll, ha kicsit hosszabbra van hagyva a köröm, mert az optikailag nyújt rajtuk” – tanácsolja a manikűrös.

A klasszikus kockaforma: nem mindig jó döntés

Bár a szögletes forma szintén egy népszerű választás és elegánsan mutat, sok kéztípus van, amelyen nem áll jól. A határozott élek ugyanis szélesítik a körmöket.

„Ha széles a körömágy, akkor mindenképp valami szűkebb, hegyesebb forma a legjobb, mivel egy alapból széles körmöt még inkább szélesít például egy klasszikus kockaforma” – magyarázza a szakértő.

A squoval: a biztos középút

Ha valaki nem szeretne túl hegyes, de túl szögletes körmöket sem, viszont karcsúsítana a kezein, jó választás lehet a squoval forma, ami a kocka és az ovális kombinációja. Ez egy természetes hatású, praktikus köröm, ami szinte minden kéztípushoz könnyen igazítható.