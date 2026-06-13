Szakértő árulja el, mi a karcsú és fiatalos kezek titka – A köröm formája fontosabb, mint hinnéd

Lehet, hogy megvannak a már jól bevált színek, körömdíszek és minták, de a megfelelő körömforma meghatározása legalább ennyire fontos a tökéletes összhatáshoz. Badik Dóra manikűröst és körömdizájnert kérdeztük, mire kell figyelnünk, hogy a számunkra legelőnyösebb technikát válasszuk.
„A megfelelő forma kiválasztásánál az ízlésünk mellett érdemes figyelembe venni az adottságainkat is. Például, hogy rövidebb vagy hosszabb ujjaink vannak, vékonyabbak vagy teltebbek” – tanácsolja a manikűrös.
Lássuk, honnan tudhatod, melyik körömforma lesz a neked való!
A rövidebb vagy teltebb, tömzsibb ujjakon egyértelműen az ovális és a mandulaforma mutat a legszebben. Ezek a formák lágyabb vonalvezetéssel operálnak, ezért finoman nyújtják a kezeket. Nem véletlen, hogy a mandulaforma – a körömtrendek koronázatlan királynője – évek óta az egyik legnépszerűbb választás.
A szakértő kiemelte, hogy az ujjak hosszán túl a körömágyat is fontos figyelembe venni a döntésnél:
„Vannak egészen pici, rövid körömágyak, amiknek jól áll, ha kicsit hosszabbra van hagyva a köröm, mert az optikailag nyújt rajtuk” – tanácsolja a manikűrös.
Bár a szögletes forma szintén egy népszerű választás és elegánsan mutat, sok kéztípus van, amelyen nem áll jól. A határozott élek ugyanis szélesítik a körmöket.
„Ha széles a körömágy, akkor mindenképp valami szűkebb, hegyesebb forma a legjobb, mivel egy alapból széles körmöt még inkább szélesít például egy klasszikus kockaforma” – magyarázza a szakértő.
Ha valaki nem szeretne túl hegyes, de túl szögletes körmöket sem, viszont karcsúsítana a kezein, jó választás lehet a squoval forma, ami a kocka és az ovális kombinációja. Ez egy természetes hatású, praktikus köröm, ami szinte minden kéztípushoz könnyen igazítható.
A most nagy népszerűségnek örvendő látványos, hosszú formák, mint például a coffin vagy a stiletto körmök is hosszabbíthatják az ujjakat és valóban karakteresek, de nem túl praktikusak a mindennapokban. Azt is fontos mérlegelni, mennyire használjuk a kezünket a hétköznapokban, mennyire törékeny a saját körmünk, és mennyi időt szeretnénk a karbantartásukra fordítani. A természetesebb, rövidebb, naturális körmünkhöz hasonló formákkal lesz a legkevesebb dolgunk és gondunk.
A körömdizájner végső soron a következőt tanácsolja:
„Ha valaki bizonytalan, érdemes a szakember véleményét kikérni, de gyakran arra biztatom a vendégeimet, hogy próbáljanak ki új formákat is. Úgyis magukon látják igazán, hogy mennyire érzik közel magukhoz” – mondja Badik Dóra.
A következő videóból megtanulhatod, hogyan formázhatod saját körmeidet otthon:
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