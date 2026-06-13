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Piros sequel körömforma.

Szakértő árulja el, mi a karcsú és fiatalos kezek titka – A köröm formája fontosabb, mint hinnéd

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors manikűr
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 10:45
műkörmökkörömkörömápolásszakértő
Lehet, hogy eddig te is rosszul választottál? Ne csak a trendeket kövesd! Szakértőnk most elárulta, hogyan találhatod meg azt a körömforma típust, amely a legelőnyösebb a kezedhez. Ha ránk hallgatsz, legközelebb ezt kéred a manikűrösödtől – a különbségtől leesik majd az állad!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Lehet, hogy megvannak a már jól bevált színek, körömdíszek és minták, de a megfelelő körömforma meghatározása legalább ennyire fontos a tökéletes összhatáshoz. Badik Dóra manikűröst és körömdizájnert kérdeztük, mire kell figyelnünk, hogy a számunkra legelőnyösebb technikát válasszuk.

Szögletes körömforma, amit épp reszel a manikűrös a vendégének.
A körömdizájner szerint ezekkel a körömforma típusokkal elképesztően fiatalos és karcsú kezed lehet.
Fotó: PixelCommerceStudio /   shutterstock
  • A megfelelő körömforma nyújtja az ujjakat is.
  • Nem minden forma áll jól minden kéztípushoz.
  • Érdemes a körömágyat is figyelembe venni.
  • Gondolj a mindennapi használatra is.
  • Kísérletezz bátran!

Milyen körömforma illik hozzád?

„A megfelelő forma kiválasztásánál az ízlésünk mellett érdemes figyelembe venni az adottságainkat is. Például, hogy rövidebb vagy hosszabb ujjaink vannak, vékonyabbak vagy teltebbek” – tanácsolja a manikűrös.

Lássuk, honnan tudhatod, melyik körömforma lesz a neked való!

Körömforma rövid ujjakhoz

A rövidebb vagy teltebb, tömzsibb ujjakon egyértelműen az ovális és a mandulaforma mutat a legszebben. Ezek a formák lágyabb vonalvezetéssel operálnak, ezért finoman nyújtják a kezeket. Nem véletlen, hogy a mandulaforma – a körömtrendek koronázatlan királynője – évek óta az egyik legnépszerűbb választás.

A szakértő kiemelte, hogy az ujjak hosszán túl a körömágyat is fontos figyelembe venni a döntésnél:

„Vannak egészen pici, rövid körömágyak, amiknek jól áll, ha kicsit hosszabbra van hagyva a köröm, mert az optikailag nyújt rajtuk” – tanácsolja a manikűrös.

A klasszikus kockaforma: nem mindig jó döntés

Bár a szögletes forma szintén egy népszerű választás és elegánsan mutat, sok kéztípus van, amelyen nem áll jól. A határozott élek ugyanis szélesítik a körmöket.

„Ha széles a körömágy, akkor mindenképp valami szűkebb, hegyesebb forma a legjobb, mivel egy alapból széles körmöt még inkább szélesít például egy klasszikus kockaforma” – magyarázza a szakértő.

A squoval: a biztos középút

Ha valaki nem szeretne túl hegyes, de túl szögletes körmöket sem, viszont karcsúsítana a kezein, jó választás lehet a squoval forma, ami a kocka és az ovális kombinációja. Ez egy természetes hatású, praktikus köröm, ami szinte minden kéztípushoz könnyen igazítható.

Körömforma-trendek 2026-ban

A most nagy népszerűségnek örvendő látványos, hosszú formák, mint például a coffin vagy a stiletto körmök is hosszabbíthatják az ujjakat és valóban karakteresek, de nem túl praktikusak a mindennapokban. Azt is fontos mérlegelni, mennyire használjuk a kezünket a hétköznapokban, mennyire törékeny a saját körmünk, és mennyi időt szeretnénk a karbantartásukra fordítani. A természetesebb, rövidebb, naturális körmünkhöz hasonló formákkal lesz a legkevesebb dolgunk és gondunk.

A körömdizájner végső soron a következőt tanácsolja:

„Ha valaki bizonytalan, érdemes a szakember véleményét kikérni, de gyakran arra biztatom a vendégeimet, hogy próbáljanak ki új formákat is. Úgyis magukon látják igazán, hogy mennyire érzik közel magukhoz” – mondja Badik Dóra.

A következő videóból megtanulhatod, hogyan formázhatod saját körmeidet otthon:

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