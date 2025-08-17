A körömformánk többet árul el rólunk, mint gondolnánk – sőt, akár a személyiségünk apró részleteit is felfedheti. Jöjjön a személyiségteszt, ami felfedi a valódi éned!

Személyiségteszt: mit árul el rólad a körömformád? Tudd meg most

Fotó: Alina Kay

Személyiségteszt, ami többet elárul a személyiségedről, mint gondolnád

Nem véletlen, hogy a körömápolás és formázás egyre nagyobb teret kap a mindennapokban: nemcsak a megjelenésünk része, hanem önkifejezésünk eszköze is lehet. Akár a mandula alakú, akár a tűhegyes, vagy éppen a természetes kerekített formát választod, mindegyik köröm stílus más-más üzenetet közvetít a környezeted felé. Most összegyűjtöttük, mit árulhat el rólad a körömformád, hogy jobban megértsd, hogyan látnak téged mások – és persze egy kicsit magadat is.

Milyen formájú a körmöd? Válassz!

A) Mandula alakú

B) Négyzet alakú

C) Ovális alakú

D) Kör alakú

E) Tűhegyes (szögletes hegyes)

F) Természetes, kerekített, de nem formázott

Most olvasd el az eredményt:

A) Mandula alakú köröm

Elegáns pasztellek és metálfények – a kifinomultság jelei

Fotó: Shutterstock

A személyiségteszt szerint te vagy a kifinomult, kreatív művész. Imádod a különlegeset, és nem félsz kitűnni a tömegből. Ambiciózus vagy, és mindig törekszel a tökéletességre – nemcsak a körmödben, hanem az élet minden területén egyaránt.

B) Négyzet alakú köröm

Letisztult, rendezett dizájn – a rendszerető lelkület tükre

Fotó: Yimixing / Shutterstock

Racionális, határozott és stabil személy vagy. Szereted a rendet és a kiszámíthatóságot. Nálad nincs helye a káosznak, és mindig tudod, mit akarsz. Kitartásod és céltudatosságod példamutató. Titkon többeket isnpirálsz.

C) Ovális alakú köröm

Természetes árnyalatok, béke és harmónia minden mozdulatban

Fotó: Bykfa / Shutterstock

Te vagy a béke nagykövete. Nyugodt, megértő és empatikus ember, aki könnyen megtalálja a közös hangot másokkal. Szereted a harmóniát, és a problémákat mindig békés úton oldod meg.

D) Kör alakú köröm

Praktikus forma, vidám színek – a könnyed életöröm stílusa

Fotó: Shutterstock

Vidám, könnyed, és optimista személyiség vagy. Nem szereted a bonyodalmakat, inkább az egyszerű örömökre koncentrálsz. Szeretsz nevetni és másokat is megnevettetni, mindig jókedvű társaság vagy.

E) Tűhegyes, szögletes köröm

Merész formák, feltűnő színek – te vagy a figyelem középpontja

Fotó: Shutterstock

Igazi hedonista vagy! Magabiztos, energikus és merész. Nem félsz kockáztatni, és gyakran a figyelem középpontjában állsz. Erős egyéniséged miatt mások irigyelnek, de te ezt élvezed.