önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 14:45
körömszemélyiségteszt
Mindannyian tudjuk, hogy a körmünk nemcsak ápoltságunkról árulkodik, hanem titokban a személyiségünk apró szeleteit is elárulhatja. Vajon te mit üzensz a világnak a körmeid formájával? Tudd meg most a személyiségtesztünkből!
Bors
A szerző cikkei

A körömformánk többet árul el rólunk, mint gondolnánk – sőt, akár a személyiségünk apró részleteit is felfedheti. Jöjjön a személyiségteszt, ami felfedi a valódi éned!

köröm, személyiségteszt, manikűr
Személyiségteszt: mit árul el rólad a körömformád? Tudd meg most 
Fotó: Alina Kay

Személyiségteszt, ami többet elárul a személyiségedről, mint gondolnád

Nem véletlen, hogy a körömápolás és formázás egyre nagyobb teret kap a mindennapokban: nemcsak a megjelenésünk része, hanem önkifejezésünk eszköze is lehet. Akár a mandula alakú, akár a tűhegyes, vagy éppen a természetes kerekített formát választod, mindegyik köröm stílus más-más üzenetet közvetít a környezeted felé. Most összegyűjtöttük, mit árulhat el rólad a körömformád, hogy jobban megértsd, hogyan látnak téged mások – és persze egy kicsit magadat is.

Milyen formájú a körmöd? Válassz!

A) Mandula alakú

B) Négyzet alakú

C) Ovális alakú

D) Kör alakú

E) Tűhegyes (szögletes hegyes)

F) Természetes, kerekített, de nem formázott

Most olvasd el az eredményt:  

A) Mandula alakú köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, géllakk, műköröm
Elegáns pasztellek és metálfények – a kifinomultság jelei
Fotó:  Shutterstock 

A személyiségteszt szerint te vagy a kifinomult, kreatív művész. Imádod a különlegeset, és nem félsz kitűnni a tömegből. Ambiciózus vagy, és mindig törekszel a tökéletességre – nemcsak a körmödben, hanem az élet minden területén egyaránt.

B) Négyzet alakú köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, műköröm, géllakk
Letisztult, rendezett dizájn – a rendszerető lelkület tükre
Fotó: Yimixing /  Shutterstock 

Racionális, határozott és stabil személy vagy. Szereted a rendet és a kiszámíthatóságot. Nálad nincs helye a káosznak, és mindig tudod, mit akarsz. Kitartásod és céltudatosságod példamutató. Titkon többeket isnpirálsz.

C) Ovális alakú köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, műköröm, géllakk
Természetes árnyalatok, béke és harmónia minden mozdulatban
Fotó: Bykfa /  Shutterstock 

Te vagy a béke nagykövete. Nyugodt, megértő és empatikus ember, aki könnyen megtalálja a közös hangot másokkal. Szereted a harmóniát, és a problémákat mindig békés úton oldod meg.

D) Kör alakú köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, géllakk, műköröm
Praktikus forma, vidám színek – a könnyed életöröm stílusa
Fotó:  Shutterstock 

Vidám, könnyed, és optimista személyiség vagy. Nem szereted a bonyodalmakat, inkább az egyszerű örömökre koncentrálsz. Szeretsz nevetni és másokat is megnevettetni, mindig jókedvű társaság vagy.

E) Tűhegyes, szögletes köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, géllakk, műköröm
Merész formák, feltűnő színek – te vagy a figyelem középpontja
Fotó:  Shutterstock 

Igazi hedonista vagy! Magabiztos, energikus és merész. Nem félsz kockáztatni, és gyakran a figyelem középpontjában állsz. Erős egyéniséged miatt mások irigyelnek, de te ezt élvezed.

F) Természetes, kerekített köröm

köröm, személyiségteszt, manikűr, géllakk, műköröm
Egyszerű, ápolt és őszinte – mint maga a személyiséged
Fotó: Stanislaw Mikulski /  Shutterstock 

Közvetlen, természetes és őszinte vagy. Nem szereted a túlzott cicomát, helyette a belső értékekre helyezed a hangsúlyt. Hűséges barát és megbízható társ vagy, akihez mindig fordulhat az ember. 

Nézd meg a nyár körömtrendjeit az alábbi videóban:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

