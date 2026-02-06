Jelek, hogy ideje váltani: a szakértő szerint azonnal menekülj, ha ezt tapasztalod a műkörmösödnél

Egy műkörmös időpont sok nőnek a kikapcsolódást jelenti. Néhány perc, amikor semmi mással nem kell törődni, csak saját magunkkal, szépüléssel, kikapcsolódással – és talán egy kis pletykálással. Azonban a traccsparti és a színek válogatása közben érdemes körbenézni a szalonban. Badik Dóri manikűrös és körömdizájner szerint vannak intő jelek, amelyeket ha észreveszel, jobb kétszer is meggondolnod, hogy foglalsz-e újabb időpontot. Az eredménnyel nem biztos, hogy elégedett leszel!

Vigyázz a körmeid egészségére! Ezek egy rossz műkörmös ismertetőjegyei.

Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock

A nem megfelelően fertőtlenített eszközök fertőzésekhez vezethetnek.

A rossz értékeléseket is érdemes meghallgatni, elolvasni.

A hiányzó képesítések komoly kockázatot jelentenek.

A rossz műkörmösök jelei: ha ezt látod, inkább fogd a cuccodat és távozz a szalonból

1. Tisztaság

Az egyik legnagyobb kockázatot a fertőtlenítés hiánya jelenti. A műkörmös szakember azt ajánlja, hogy nagyon figyeljenek a vendégek, milyen műkörmös eszközökkel nyúlnak a kezükhöz:

„A koszos, rozsdás munkaeszközök komoly egészségügyi problémákat okozhatnak az óvatlan vendégeknek, ilyenkor még a körmözés előtt érdemes távozni” – figyelmeztet Dóri.

Gondolj csak bele, hány vendég fordul meg egy műkörmösnél naponta! Ha ugyanaz az olló, reszelő vagy csipesz kerül elő újra és újra, nem érdemes maradni. Ezek az eszközök a baktériumok, gombák, fertőzések melegágyai, ha nem kezelik őket megfelelően. Egy jó szalonban az eszközök tisztítása természetes rutin.

Ugyanez elmondható a szalon tisztaságára is:

„A rendetlen, koszos munkakörnyezet is intő jel. Ilyen körülmények között nem lehet megfelelő szolgáltatást nyújtani, mivel ez hatással lesz az elvégzett munka minőségére is” – mondja a manikűrös.

2. Rossz visszajelzések

Egy-egy negatív értékelés bármilyen szolgáltatásnál előfordulhat. Egy műkörmös szalonban például lehet, hogy a zene, az ízlés, az elvárások különböznek. Azonban, ha a panaszok hasonlóak, alátámasztják egymást egy nem elhanyagolható feltétel kapcsán – kosz, durva hangnem, silány munka –, akkor ott valószínűleg nem egyéni élményekről vagy egy kényes vendégről van szó, hanem egy rossz szakemberről.