Rossz műkörmös szakember által készített zöld géllak, ami felválik a körömről.

Jelek, hogy ideje váltani: a szakértő szerint azonnal menekülj, ha ezt tapasztalod a műkörmösödnél

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 14:45
Nagyon nem mindegy, kire bízod magad! Egy műkörmös szakember elárulta, mely jelek láttán jobb, ha messzire elmenekülsz, és soha nem foglalsz újabb időpontot a szalonba. Mutatjuk, mire érdemes figyelned, ha nem szeretnéd, hogy egy életre tönkretegyék a körmeidet!
Ripszám Boglárka
Egy műkörmös időpont sok nőnek a kikapcsolódást jelenti. Néhány perc, amikor semmi mással nem kell törődni, csak saját magunkkal, szépüléssel, kikapcsolódással – és talán egy kis pletykálással. Azonban a traccsparti és a színek válogatása közben érdemes körbenézni a szalonban. Badik Dóri manikűrös és körömdizájner szerint vannak intő jelek, amelyeket ha észreveszel, jobb kétszer is meggondolnod, hogy foglalsz-e újabb időpontot. Az eredménnyel nem biztos, hogy elégedett leszel!

Műkörmös reszeli a vendég körmét a szalonban.
Vigyázz a körmeid egészségére! Ezek egy rossz műkörmös ismertetőjegyei.
Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock
  • A nem megfelelően fertőtlenített eszközök fertőzésekhez vezethetnek.
  • A rossz értékeléseket is érdemes meghallgatni, elolvasni.
  • A hiányzó képesítések komoly kockázatot jelentenek.

A rossz műkörmösök jelei: ha ezt látod, inkább fogd a cuccodat és távozz a szalonból

1. Tisztaság

Az egyik legnagyobb kockázatot a fertőtlenítés hiánya jelenti. A műkörmös szakember azt ajánlja, hogy nagyon figyeljenek a vendégek, milyen műkörmös eszközökkel nyúlnak a kezükhöz:

„A koszos, rozsdás munkaeszközök komoly egészségügyi problémákat okozhatnak az óvatlan vendégeknek, ilyenkor még a körmözés előtt érdemes távozni” – figyelmeztet Dóri.

Gondolj csak bele, hány vendég fordul meg egy műkörmösnél naponta! Ha ugyanaz az olló, reszelő vagy csipesz kerül elő újra és újra, nem érdemes maradni. Ezek az eszközök a baktériumok, gombák, fertőzések melegágyai, ha nem kezelik őket megfelelően. Egy jó szalonban az eszközök tisztítása természetes rutin.

Ugyanez elmondható a szalon tisztaságára is:

„A rendetlen, koszos munkakörnyezet is intő jel. Ilyen körülmények között nem lehet megfelelő szolgáltatást nyújtani, mivel ez hatással lesz az elvégzett munka minőségére is” – mondja a manikűrös.

2. Rossz visszajelzések

Egy-egy negatív értékelés bármilyen szolgáltatásnál előfordulhat. Egy műkörmös szalonban például lehet, hogy a zene, az ízlés, az elvárások különböznek. Azonban, ha a panaszok hasonlóak, alátámasztják egymást egy nem elhanyagolható feltétel kapcsán – kosz, durva hangnem, silány munka –, akkor ott valószínűleg nem egyéni élményekről vagy egy kényes vendégről van szó, hanem egy rossz szakemberről.

3. Hiányzó képesítések

A körmös szakma – bár igen népszerű – nem egy hobbi. Képzés, vizsga, engedély kell hozzá. Ha a szalonban nem látod a falon, vagy nem tudják megmutatni a képesítéseket, zavarba jönnek a kérdéstől, ne bízd rájuk a körmeidet!

A legfontosabb jelzés a saját élményed!

Műkörmös manikűrt készít egy nőnek.
A gyors munkavégzés is fontos szempont lehet, de ez sosem mehet a munka rovására!
Fotó: OlgaOzik / Shutterstock

Ha valami nem stimmel, azt általában te magad is érzed.

„Ha a körmös rendszeresen versenyt fut az idővel, az együtt jár azzal is, hogy nem lesz elég alapos, kapkod, hanyag és felszínes. Ez a manikűr levegősödéséhez, a körmök letöréséhez vagy rosszabb esetben fertőzésekhez is vezethet. Vendégként persze szempont lehet, hogy ne kelljen rengeteg időt a körmösnél ülve eltölteni, de ha valaki rászánja magát, hogy szakemberrel csináltassa meg a körmét, annak érdemes erre megfelelő mennyiségű időt is fordítani, hogy tényleg azt kapja, amiért fizet” – tanácsolja Dóri.

Tegyél te is az egészséges körmökért az alábbi videó segítségével:

