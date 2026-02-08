Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Körömerősítő tippeket használó nő egészséges körmei és ápolt keze

Top 5 hatékony termék az erős és egészséges körmökért: filléres kedvencek a drogériákból

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 15:15
Betörik? Elvékonyodik? Nem akar megnőni? A körmeidnek ebben a hideg időben még több odafigyelésre és egy kis extra ápolásra van szüksége ahhoz, hogy erősek és egészségesek maradjanak. Ezért most elhoztunk 5 filléres körömerősítő tippet, amelyeknek köszönhetően a kezeid egész évben szépek és fiatalosak maradnak!
Ripszám Boglárka
A körmöd állapota nagyban függ attól, mennyi energiát és időt fektetsz a kéz- és körömápolásba. Ha neked is rendszeresen töredezik és/vagy elvékonyodik a körmöd, nem egyetlen termék fogja megoldani a problémádat, mivel általában több tényező áll a háttérben – főleg a téli, dermesztő, szárító hidegben. Ezért most hoztunk 5 körömerősítő tippet, remek, pénztárcabarát termékekkel karöltve, amelyekkel elérheted a kívánt hatást!

Körömerősítő tippeket alkalmazó fiatal nő természetes manikűrrel.
Körömerősítő tippek az egészséges, erős, ragyogó és hosszú körmökért.
Fotó: Vladimir Gjorgiev /  Shutterstock 
  • A megfelelő kéz- és körömápolással sokat tehetsz a körmeid egészségéért.
  • A megfelelő termékek kiválasztása és alkalmazása segíthet, hogy gyorsabban nőjenek a körmeid.
  • A következetes, rendszeres használatukkal egész évben ragyogó, hosszú és erős körmeid lehetnek.

Körömerősítő tippek: ezekkel a termékekkel egész évben egészségesek és nőiesek maradnak a kezeid

0. Víz, víz, víz!

A külső hidratálás persze nagyon fontos, de mit sem ér, ha nincs meg az elegendő folyadékbevitel. A megfelelő vízfogyasztás a körömerősítő tippek alapja, főleg fűtési szezonban!

1. Használj olajbázisú kézkrémet, hidratálót

A körömlemez nagy részben vízből áll, ezért a kiszáradás az egyik leggyakoribb oka a betört körmöknek. Ezért érdemes jó minőségű kézkrémeket használni, mert azok a bőrödet és a körmeidet is hidratálják.

Hideg időben a legjobb, ha olajbázisú kézkrémet választasz!

Olajos kézkrém körömerősítő tippként.
Yves Rocher kézkrém - Argánolaj & Marokkói rózsa
Ár: 1 999 Ft
Fotó: Yves rocher

2. Mindig alkalmazz alapozó- és fedőlakkot is!

A körömlakk önmagában nem káros a körmeid egészségére, de jobb, ha nem közvetlenül érintkezik a körömfelszínnel. Az alapozólakkok védőréteget képeznek, alkalmazásukkal kevesebb színező pigment szívódik a körmeidbe, és egyenletesebb tapadást is biztosítanak. A megfelelő alapozás elengedhetetlen lépés az egészséges körmökért cserébe: ez segíthet csökkenteni a köröm elvékonyodását gyakori lakkozás mellett.

Regeneráló körömolaj körömerősítő tipp
Essence regeneráló olaj körmökre
Ár: 940 Ft
Fotó: Notino

A fedőlakk szintén védi a körömlemezt, és tartósabbá teszi a manikűrödet is.

Fedőlakk körömerősítő tipp
Avon Power Stay fedőlakk
Ár: 2 999 Ft
Fotó: Avon

3. Ne hagyd ki a körömágyápolókat sem!

A köröm növekedésének gyorsasága a körömágy állapotától függ. A rendszeresen használt körömápoló olajok puhítják a köröm körüli bőrt, javítják a mikrokeringést, így elősegítik a körmök növekedését.

Kutikulaápoló toll körömerősítő tipp
Douglas Kutikulaápoló
Ár: 3 590 Ft
Fotó: Douglas

4. Hámlassz!

Az elhalt hámréteg eltávolítása javítja a felszívódást és a bőr vérellátását is. A cukor- vagy tengeri sós bázissal rendelkező, enyhe kézradírok hetente 1-2 alkalommal csodákat művelnek a körmeid állapotával.

Kézradír körömerősítő tipp
Rituals kézradír
Ár: 5 690 Ft
Fotó: Rituals

 

De csak óvatosan: a túl gyakori vagy durva hámlasztás rontja a bőr és a köröm védelmi funkcióját!

5. Hidratálj okosan!

A kézmaszkok koncentrált formában juttatnak nedvességet és ápoló összetevőket a bőrbe és a körmökbe. Szerezz be párat, és húzd fel havonta, vagy miután olyan tevékenységet végzel (például nagytakarítás), ami erősen száríthatja a bőrödet és körmeidet!

Kézmaszk körömerősítő tipp
Balea ápoló kézmaszk
Ár: 1 399 Ft
Fotó: Dm

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát az üzletek fenntarthatják!

Ápold kezeidet a következő videóban látható kézmasszázs segítségével is:

