Top 5 hatékony termék az erős és egészséges körmökért: filléres kedvencek a drogériákból

A körmöd állapota nagyban függ attól, mennyi energiát és időt fektetsz a kéz- és körömápolásba. Ha neked is rendszeresen töredezik és/vagy elvékonyodik a körmöd, nem egyetlen termék fogja megoldani a problémádat, mivel általában több tényező áll a háttérben – főleg a téli, dermesztő, szárító hidegben. Ezért most hoztunk 5 körömerősítő tippet, remek, pénztárcabarát termékekkel karöltve, amelyekkel elérheted a kívánt hatást!

Körömerősítő tippek az egészséges, erős, ragyogó és hosszú körmökért.

Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

A megfelelő kéz- és körömápolással sokat tehetsz a körmeid egészségéért.

A megfelelő termékek kiválasztása és alkalmazása segíthet, hogy gyorsabban nőjenek a körmeid.

A következetes, rendszeres használatukkal egész évben ragyogó, hosszú és erős körmeid lehetnek.

Körömerősítő tippek: ezekkel a termékekkel egész évben egészségesek és nőiesek maradnak a kezeid

0. Víz, víz, víz!

A külső hidratálás persze nagyon fontos, de mit sem ér, ha nincs meg az elegendő folyadékbevitel. A megfelelő vízfogyasztás a körömerősítő tippek alapja, főleg fűtési szezonban!

1. Használj olajbázisú kézkrémet, hidratálót

A körömlemez nagy részben vízből áll, ezért a kiszáradás az egyik leggyakoribb oka a betört körmöknek. Ezért érdemes jó minőségű kézkrémeket használni, mert azok a bőrödet és a körmeidet is hidratálják.

Hideg időben a legjobb, ha olajbázisú kézkrémet választasz!

Yves Rocher kézkrém - Argánolaj & Marokkói rózsa

Ár: 1 999 Ft

Fotó: Yves rocher

2. Mindig alkalmazz alapozó- és fedőlakkot is!

A körömlakk önmagában nem káros a körmeid egészségére, de jobb, ha nem közvetlenül érintkezik a körömfelszínnel. Az alapozólakkok védőréteget képeznek, alkalmazásukkal kevesebb színező pigment szívódik a körmeidbe, és egyenletesebb tapadást is biztosítanak. A megfelelő alapozás elengedhetetlen lépés az egészséges körmökért cserébe: ez segíthet csökkenteni a köröm elvékonyodását gyakori lakkozás mellett.

Essence regeneráló olaj körmökre

Ár: 940 Ft

Fotó: Notino

A fedőlakk szintén védi a körömlemezt, és tartósabbá teszi a manikűrödet is.

Avon Power Stay fedőlakk

Ár: 2 999 Ft

Fotó: Avon

3. Ne hagyd ki a körömágyápolókat sem!

A köröm növekedésének gyorsasága a körömágy állapotától függ. A rendszeresen használt körömápoló olajok puhítják a köröm körüli bőrt, javítják a mikrokeringést, így elősegítik a körmök növekedését.