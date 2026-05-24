Idén nyáron mindenki ezt a hajszínt kéri a fodrásztól – Fiatalos és ellenállhatatlan külsőt varázsol

Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük arról, milyen nyári hajtrendek kerülnek reflektorfénybe idén. A szakember azt is elárulta, kiknek ajánlja a népszerű árnyalatokat, és hogyan figyelhetünk hajunk egészségére a forró szezonban!
Ahogyan a divatvilágban és a szépségápolás többi területén, a 2026-os nyári hajtrendekben is egyre nagyobb a kényelmi szempontok és a tudatos ápolás térnyerése. A tökéletesre szőkített, állandó igazítást igénylő hajszínek helyett most a természetes árnyalatok kerülnek előtérbe. Azonban a forrósághoz híven a világos tónusok továbbra is az évszak kedvencei maradnak.
„A vöröses, barnás, mahagóni árnyalatok az őszi szezonban divatosak. Most a lágyabb, aranyos beütésű barnák és a különböző szőke csíkok, melírok szezonja következik, illetve a lágy átmeneteké” – mondja Hangácsi Vivien fodrász és hajhosszabbító szakember.
Mivel senkinek sem kenyere hetente fodrászhoz rohangálni – főleg a strandszezonban –, a legtöbben olyan hajszínre vágynak, amely a napsütésben szuperül mutat, de szépen kopik, és nem igényel állandó újrafestést. A nyári hajtrendek is pontosan ezen elvárások mentén alakulnak 2026-ban. Mutatjuk a három legnagyobb kedvencet!
Nyaralás előtt a festést nem ajánlom, mert a hajszín kikopik.
„Üdülés után kell rendbe hozni a hajat, mert az UV-sugarak, a sós víz és a klór megterhelik a hajat, és veszít a színéből – figyelmeztet Vivien. – A nyári szezonra szerezzünk be olyan hajspray-t vagy hajápolót, ami az UV-sugarak ellen véd – főleg, ha sokat vagyunk a napon! Ezzel meg tudjuk óvni a hajunk állagát, minőségét, egészségét.”
A klasszikus hideg szőkék helyét a lágy, krémesebb árnyalatok veszik át. A champagne blonde, vagyis a pezsgőszőke az egyik legnépszerűbb hajszín 2026 nyarán. Ez a szín valahol a meleg és a hideg szőke között helyezkedik el: bézses, aranyló, de nem ad a tincseknek sárgás hatást.
Az eszpresszó- és kakaótónusokkal kevert barnák sokkal természetesebb és elegánsabb megjelenést adnak, mint a korábban divatos kontrasztos melírek. Sokan kérnek finoman eldolgozott balayage hajat az erős szőkítés helyett. Ez világosítja és dúsítja is a hajat, és szuperül áll az eredetileg is barna hajszínnel rendelkezőknek.
A napszítta szőke továbbra is nagy nyári kedvenc, de a tejfölszőke tónusok helyett idén a karamelles, melegebb melírok a trendik. Természetesebbek és könnyebben kezelhetőek a harsány változatoknál.
Ez a megoldás azért is aduász a szezonban, mert a napfény, a sós vagy klóros víz fakító hatása után is szépen mutat.
„Ezek a megoldások főleg a hosszabb és dúsabb hajú nőknek állnak kifejezetten jól, akik sokat foglalkoznak a hajukkal, mivel ezeket mindig meg kell szárítani. Főleg a szőke hajat, mert ha nem szárítjuk, könnyen roncsolódik és töredezetté válik” – figyelmeztet a szakember.
A 2026-os nyári hajtrendek lényege a praktikum és az esztétika tökéletes arányban történő keveredése. Megmarad a nyaralós hangulat, de nem kell velük kéthetente a szalonba járni.
A festésen túl: Vivien szerint a hajvágások terén is egyértelmű trend rajzolódott ki
„Fazonban most a vállig érő haj egyszerűen tarol. Minden hosszú hajú lány vállig vagy váll alá érő frizurát vágat, illetve frufrut vagy oldalfrufrut választ!”
Az alábbi videóban láthatod 2026 legnagyobb hajtrendjeit:
