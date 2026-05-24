Idén nyáron mindenki ezt a hajszínt kéri a fodrásztól – Fiatalos és ellenállhatatlan külsőt varázsol

Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük arról, milyen nyári hajtrendek kerülnek reflektorfénybe idén. A szakember azt is elárulta, kiknek ajánlja a népszerű árnyalatokat, és hogyan figyelhetünk hajunk egészségére a forró szezonban!

2026 nyári hajtrendjei: a fodrász szerint ezek a szezon legnépszerűbb frizurái!

Fotó: T.Den_Team / shutterstock

Idén a természetesebb, könnyen kezelhető hajszínek hódítanak.

A pezsgőszőke az egyik legnépszerűbb trend.

A karamelles melír és a lágy barna árnyalatok is nagy népszerűségnek örvendenek.

Fontos szemponttá vált, hogy a haj könnyen kezelhető legyen, és ritkább festést igényljen.

2026 nyári hajtrendek

Ahogyan a divatvilágban és a szépségápolás többi területén, a 2026-os nyári hajtrendekben is egyre nagyobb a kényelmi szempontok és a tudatos ápolás térnyerése. A tökéletesre szőkített, állandó igazítást igénylő hajszínek helyett most a természetes árnyalatok kerülnek előtérbe. Azonban a forrósághoz híven a világos tónusok továbbra is az évszak kedvencei maradnak.

„A vöröses, barnás, mahagóni árnyalatok az őszi szezonban divatosak. Most a lágyabb, aranyos beütésű barnák és a különböző szőke csíkok, melírok szezonja következik, illetve a lágy átmeneteké” – mondja Hangácsi Vivien fodrász és hajhosszabbító szakember.

Mivel senkinek sem kenyere hetente fodrászhoz rohangálni – főleg a strandszezonban –, a legtöbben olyan hajszínre vágynak, amely a napsütésben szuperül mutat, de szépen kopik, és nem igényel állandó újrafestést. A nyári hajtrendek is pontosan ezen elvárások mentén alakulnak 2026-ban. Mutatjuk a három legnagyobb kedvencet!

Mielőtt belevágnál, olvasd el a fodrász tanácsát!

Nyaralás előtt a festést nem ajánlom, mert a hajszín kikopik.

„Üdülés után kell rendbe hozni a hajat, mert az UV-sugarak, a sós víz és a klór megterhelik a hajat, és veszít a színéből – figyelmeztet Vivien. – A nyári szezonra szerezzünk be olyan hajspray-t vagy hajápolót, ami az UV-sugarak ellen véd – főleg, ha sokat vagyunk a napon! Ezzel meg tudjuk óvni a hajunk állagát, minőségét, egészségét.”

A 3 legnagyobb nyári hajszíntrend 2026-ban

„Idén nyáron a lágy átmenetek, a szőke, de nem túl szőke hajszínek a legdivatosabbak" – mondja Hangácsi Vivien fodrász.

Fotó: Hangácsi Vivien

Pezsgőszőke hajszín

A klasszikus hideg szőkék helyét a lágy, krémesebb árnyalatok veszik át. A champagne blonde, vagyis a pezsgőszőke az egyik legnépszerűbb hajszín 2026 nyarán. Ez a szín valahol a meleg és a hideg szőke között helyezkedik el: bézses, aranyló, de nem ad a tincseknek sárgás hatást.