Nyári hajtrend egy szőke nő frizuráján.

Idén nyáron mindenki ezt a hajszínt kéri a fodrásztól – Fiatalos és ellenállhatatlan külsőt varázsol

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 10:15
A fodrász elárulta, mely tónusok és festési technikák hódítanak az idei szezonban. A hatásuk egyszerűen bámulatos. Mutatjuk 2026 legnagyobb nyári hajtrendjeit, amiket neked is kötelező kipróbálnod. És eláruljuk azt is, melyik lehet az a merész választás, ami garantáltan magára vonzza a tekinteteket!
Ripszám Boglárka
Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük arról, milyen nyári hajtrendek kerülnek reflektorfénybe idén. A szakember azt is elárulta, kiknek ajánlja a népszerű árnyalatokat, és hogyan figyelhetünk hajunk egészségére a forró szezonban!

2026 nyári hajtrendjei: a fodrász szerint ezek a szezon legnépszerűbb frizurái!
  • Idén a természetesebb, könnyen kezelhető hajszínek hódítanak.
  • A pezsgőszőke az egyik legnépszerűbb trend.
  • A karamelles melír és a lágy barna árnyalatok is nagy népszerűségnek örvendenek.
  • Fontos szemponttá vált, hogy a haj könnyen kezelhető legyen, és ritkább festést igényljen.

2026 nyári hajtrendek

Ahogyan a divatvilágban és a szépségápolás többi területén, a 2026-os nyári hajtrendekben is egyre nagyobb a kényelmi szempontok és a tudatos ápolás térnyerése. A tökéletesre szőkített, állandó igazítást igénylő hajszínek helyett most a természetes árnyalatok kerülnek előtérbe. Azonban a forrósághoz híven a világos tónusok továbbra is az évszak kedvencei maradnak.

„A vöröses, barnás, mahagóni árnyalatok az őszi szezonban divatosak. Most a lágyabb, aranyos beütésű barnák és a különböző szőke csíkok, melírok szezonja következik, illetve a lágy átmeneteké” – mondja Hangácsi Vivien fodrász és hajhosszabbító szakember.

Mivel senkinek sem kenyere hetente fodrászhoz rohangálni – főleg a strandszezonban –, a legtöbben olyan hajszínre vágynak, amely a napsütésben szuperül mutat, de szépen kopik, és nem igényel állandó újrafestést. A nyári hajtrendek is pontosan ezen elvárások mentén alakulnak 2026-ban. Mutatjuk a három legnagyobb kedvencet!

Mielőtt belevágnál, olvasd el a fodrász tanácsát!

Nyaralás előtt a festést nem ajánlom, mert a hajszín kikopik.

„Üdülés után kell rendbe hozni a hajat, mert az UV-sugarak, a sós víz és a klór megterhelik a hajat, és veszít a színéből – figyelmeztet Vivien. – A nyári szezonra szerezzünk be olyan hajspray-t vagy hajápolót, ami az UV-sugarak ellen véd – főleg, ha sokat vagyunk a napon! Ezzel meg tudjuk óvni a hajunk állagát, minőségét, egészségét.”

A 3 legnagyobb nyári hajszíntrend 2026-ban

„Idén nyáron a lágy átmenetek, a szőke, de nem túl szőke hajszínek a legdivatosabbak" – mondja Hangácsi Vivien fodrász.
Pezsgőszőke hajszín

A klasszikus hideg szőkék helyét a lágy, krémesebb árnyalatok veszik át. A champagne blonde, vagyis a pezsgőszőke az egyik legnépszerűbb hajszín 2026 nyarán. Ez a szín valahol a meleg és a hideg szőke között helyezkedik el: bézses, aranyló, de nem ad a tincseknek sárgás hatást.

Természetes barna hajszín más tónusokkal vadítva

Az eszpresszó- és kakaótónusokkal kevert barnák sokkal természetesebb és elegánsabb megjelenést adnak, mint a korábban divatos kontrasztos melírek. Sokan kérnek finoman eldolgozott balayage hajat az erős szőkítés helyett. Ez világosítja és dúsítja is a hajat, és szuperül áll az eredetileg is barna hajszínnel rendelkezőknek.

Karamell melír

A napszítta szőke továbbra is nagy nyári kedvenc, de a tejfölszőke tónusok helyett idén a karamelles, melegebb melírok a trendik. Természetesebbek és könnyebben kezelhetőek a harsány változatoknál.

Ez a megoldás azért is aduász a szezonban, mert a napfény, a sós vagy klóros víz fakító hatása után is szépen mutat.

„Ezek a megoldások főleg a hosszabb és dúsabb hajú nőknek állnak kifejezetten jól, akik sokat foglalkoznak a hajukkal, mivel ezeket mindig meg kell szárítani. Főleg a szőke hajat, mert ha nem szárítjuk, könnyen roncsolódik és töredezetté válik” – figyelmeztet a szakember.

A 2026-os nyári hajtrendek lényege a praktikum és az esztétika tökéletes arányban történő keveredése. Megmarad a nyaralós hangulat, de nem kell velük kéthetente a szalonba járni.

A festésen túl: Vivien szerint a hajvágások terén is egyértelmű trend rajzolódott ki

„Fazonban most a vállig érő haj egyszerűen tarol. Minden hosszú hajú lány vállig vagy váll alá érő frizurát vágat, illetve frufrut vagy oldalfrufrut választ!”

Az alábbi videóban láthatod 2026 legnagyobb hajtrendjeit:

