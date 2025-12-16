Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A fodrász szerint, ezekkel a tippekkel a vékony szálú haj is dús és élettel teli lesz

frizura
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 09:45
hajformázásszépségtipphajápolásfodrászszépség
Te is nagyon unod már, hogy minden reggel azért szenvedsz, hogy a frizurádnak legyen egy kis tartása, és ne úgy lapuljon a fejedre, mintha egy hete kerülnéd a samponodat? Ha neked is vékony szálú hajad van, akkor ezekről a profi, mégis egyszerű fodrásztrükkökről tudnod kell!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A vékony szálú hajjal az a legnagyobb baj, hogy bár épp egy kis élet hiányzik belőle, mégis úgy tűnik, mintha saját akarata lenne: hiába szárítgatod és fésülgeted, így is, úgy is lapos marad. De nem érdemes feladni a volumenért folyó harcot! Most adunk pár új fegyvert a kezedbe, amik hatásosabbak lesznek, mint egy egyszerű körkefe – egyenesen a profiktól!

Vékony szálú hajat formáz a fodrász.
Trükkök és tippek vékony szálú haj formázásához.
Fotó: hedgehog94
  • Figyelj a megfelelő termékhasználatra.
  • Mindig kérj volumennövelő frizurákat.
  • Vess be különböző hajformázó trükköket.

Volumennövelő tippek vékony szálú hajhoz

1. A megfelelő hajápoló termékek

Az első és legfontosabb dolog, ha volumenre vadászol, hogy olyan termékeket válassz, amik textúrát és tartást adnak a tincseidnek. 

Hangácsi Vivien fodrász szerint, elengedhetetlen a formázószerek használata:

  • Próbálj ki könnyű volumennövelő habokat, amik nem nehezítik el a hajadat, de megemelik a töveket. 
  • De a fodrász szerint, mindig jól jöhet egy szárazsampon is. Ez ad egy kis mattos hatást és könnyed mozgást a hajtöveknek.

„Az is nagyon fontos, hogy vékony szálú haj esetében, csak minimális mennyiségű balzsamot használjunk samponozás után" – figyelmeztet Vivien.

Ha pedig egy kicsit bohémabb, hullámosabb hatást is bevállalnál: egy egyszerű sósvizes-sprayvel csak úgy életre kelnek a tincseid.

Tévhit:

hogy a termékeket a hajtövekre kell csak felvinni. Valójában érdemes a hajvégektől felfelé haladni, illetve kerülni, hogy a tőre túl sok anyag kerüljön, mert ez épp az ellenkező hatást éri majd el, ettől csak még jobban lelapulnak a tincseid.

2. Klasszikus hajformázó módszerek vékony szálú hajhoz (amik tényleg működnek)

A régi hajcsavarók nem véletlen éltek túl ennyi generációt. Érdemes elővenni és használni őket!

Ha maximális volumennövelő hatásra vágysz:

Tekerj nagy átmérőjű hajcsavarókat a frissen mosott és szárított, de még enyhén nyirkos hajadba, egészen a hajtöveidtől indulva. Alvás közben kissé kényelmetlen lehet, de szerencsére nem kell egész este viselned, már 20–30 perc után is szépen és látványosan megemelik a hajtöveket.

3. Frizura vékony szálú hajhoz

Maga a frizura az igazán sarkalatos pont.

Folyamatos hajvágással - ami 3-4 havi rendszeres fodrászlátogatást igényel - a vékony szálú haj is képes megtartani dús hatását. Ha viszont nincs karbantartva, a tincsek elvékonyodnak, a haj veszít sűrűségéből és tartásából is

– teszi hozzá a fodrász.

Ezek a frizurák vékony szálú hajhoz lettek kitalálva:

  • hosszú, rétegzett vágások, amik mozgást adnak a hajnak
  • az egyhossz vágás a legjobb a dús hatásért
  • rövidebb, könnyed fazonok, amik képesek megtartani a haj dús szerkezetét
Frufrus nő vékony szálú hajjal.
A frufru sem tabu többé: egy jól megválasztott fazon kifejezetten dúsító hatású.
Fotó: Dean Drobot

4. Vékony szálú haj szárítása

Ezt az apró, de egyszerű trükköt a fodrászok is ajánlják a vékony szálú haj otthoni formázásához. A módszer egyszerű: szárítsd a hajad fejjel lefelé, a fejedet előre döntve. Ezzel a hajszálaid természetes irányukkal szemben száradnak meg, és felegyenesedve látványos tartása lesz a hajtöveidnek.

5. Ne ess túlzásokba!

Hiába vetsz be mindenféle praktikát, ez a hajtípus csak akkor fog igazán dús hatást kelteni, ha nem terheled túl mindenféle hajápoló és -dúsító csodatermékkel. Sokkal többre fogsz menni a rendszeres hajvágással vagy az imént említett szárítással.

Ebben a videóban láthatsz még pár frizuraötletet vékony szálú hajhoz:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod, ha vékony szálú hajad van:

 

