A fodrász szerint, ezekkel a tippekkel a vékony szálú haj is dús és élettel teli lesz

A vékony szálú hajjal az a legnagyobb baj, hogy bár épp egy kis élet hiányzik belőle, mégis úgy tűnik, mintha saját akarata lenne: hiába szárítgatod és fésülgeted, így is, úgy is lapos marad. De nem érdemes feladni a volumenért folyó harcot! Most adunk pár új fegyvert a kezedbe, amik hatásosabbak lesznek, mint egy egyszerű körkefe – egyenesen a profiktól!

Trükkök és tippek vékony szálú haj formázásához.

Fotó: hedgehog94

Figyelj a megfelelő termékhasználatra.

Mindig kérj volumennövelő frizurákat.

Vess be különböző hajformázó trükköket.

Volumennövelő tippek vékony szálú hajhoz

1. A megfelelő hajápoló termékek

Az első és legfontosabb dolog, ha volumenre vadászol, hogy olyan termékeket válassz, amik textúrát és tartást adnak a tincseidnek.

Hangácsi Vivien fodrász szerint, elengedhetetlen a formázószerek használata:

Próbálj ki könnyű volumennövelő habokat, amik nem nehezítik el a hajadat, de megemelik a töveket.

De a fodrász szerint, mindig jól jöhet egy szárazsampon is. Ez ad egy kis mattos hatást és könnyed mozgást a hajtöveknek.

„Az is nagyon fontos, hogy vékony szálú haj esetében, csak minimális mennyiségű balzsamot használjunk samponozás után" – figyelmeztet Vivien.

Ha pedig egy kicsit bohémabb, hullámosabb hatást is bevállalnál: egy egyszerű sósvizes-sprayvel csak úgy életre kelnek a tincseid.

Tévhit: hogy a termékeket a hajtövekre kell csak felvinni. Valójában érdemes a hajvégektől felfelé haladni, illetve kerülni, hogy a tőre túl sok anyag kerüljön, mert ez épp az ellenkező hatást éri majd el, ettől csak még jobban lelapulnak a tincseid.

2. Klasszikus hajformázó módszerek vékony szálú hajhoz (amik tényleg működnek)

A régi hajcsavarók nem véletlen éltek túl ennyi generációt. Érdemes elővenni és használni őket!

Ha maximális volumennövelő hatásra vágysz:

Tekerj nagy átmérőjű hajcsavarókat a frissen mosott és szárított, de még enyhén nyirkos hajadba, egészen a hajtöveidtől indulva. Alvás közben kissé kényelmetlen lehet, de szerencsére nem kell egész este viselned, már 20–30 perc után is szépen és látványosan megemelik a hajtöveket.

3. Frizura vékony szálú hajhoz

Maga a frizura az igazán sarkalatos pont.

Folyamatos hajvágással - ami 3-4 havi rendszeres fodrászlátogatást igényel - a vékony szálú haj is képes megtartani dús hatását. Ha viszont nincs karbantartva, a tincsek elvékonyodnak, a haj veszít sűrűségéből és tartásából is

– teszi hozzá a fodrász.