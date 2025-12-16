A fodrász szerint, ezekkel a tippekkel a vékony szálú haj is dús és élettel teli lesz

A vékony szálú hajjal az a legnagyobb baj, hogy bár épp egy kis élet hiányzik belőle, mégis úgy tűnik, mintha saját akarata lenne: hiába szárítgatod és fésülgeted, így is, úgy is lapos marad. De nem érdemes feladni a volumenért folyó harcot! Most adunk pár új fegyvert a kezedbe, amik hatásosabbak lesznek, mint egy egyszerű körkefe – egyenesen a profiktól!
Az első és legfontosabb dolog, ha volumenre vadászol, hogy olyan termékeket válassz, amik textúrát és tartást adnak a tincseidnek.
Hangácsi Vivien fodrász szerint, elengedhetetlen a formázószerek használata:
„Az is nagyon fontos, hogy vékony szálú haj esetében, csak minimális mennyiségű balzsamot használjunk samponozás után" – figyelmeztet Vivien.
Ha pedig egy kicsit bohémabb, hullámosabb hatást is bevállalnál: egy egyszerű sósvizes-sprayvel csak úgy életre kelnek a tincseid.
Tévhit:
hogy a termékeket a hajtövekre kell csak felvinni. Valójában érdemes a hajvégektől felfelé haladni, illetve kerülni, hogy a tőre túl sok anyag kerüljön, mert ez épp az ellenkező hatást éri majd el, ettől csak még jobban lelapulnak a tincseid.
A régi hajcsavarók nem véletlen éltek túl ennyi generációt. Érdemes elővenni és használni őket!
Ha maximális volumennövelő hatásra vágysz:
Tekerj nagy átmérőjű hajcsavarókat a frissen mosott és szárított, de még enyhén nyirkos hajadba, egészen a hajtöveidtől indulva. Alvás közben kissé kényelmetlen lehet, de szerencsére nem kell egész este viselned, már 20–30 perc után is szépen és látványosan megemelik a hajtöveket.
Maga a frizura az igazán sarkalatos pont.
Folyamatos hajvágással - ami 3-4 havi rendszeres fodrászlátogatást igényel - a vékony szálú haj is képes megtartani dús hatását. Ha viszont nincs karbantartva, a tincsek elvékonyodnak, a haj veszít sűrűségéből és tartásából is
– teszi hozzá a fodrász.
Ezt az apró, de egyszerű trükköt a fodrászok is ajánlják a vékony szálú haj otthoni formázásához. A módszer egyszerű: szárítsd a hajad fejjel lefelé, a fejedet előre döntve. Ezzel a hajszálaid természetes irányukkal szemben száradnak meg, és felegyenesedve látványos tartása lesz a hajtöveidnek.
Hiába vetsz be mindenféle praktikát, ez a hajtípus csak akkor fog igazán dús hatást kelteni, ha nem terheled túl mindenféle hajápoló és -dúsító csodatermékkel. Sokkal többre fogsz menni a rendszeres hajvágással vagy az imént említett szárítással.
Ebben a videóban láthatsz még pár frizuraötletet vékony szálú hajhoz:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.