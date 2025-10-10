Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kopaszodás is lehet a vége – Szakértő figyelmeztet: így lesz egy póthajból a legrosszabb rémálmod

hajhosszabbítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 14:45
hosszú hajhajápoláspóthajfodrász
A hajhosszabbítás rengeteg önbizalmat adhat egy nőnek, és ezt egyre többen ki is szeretnék használni. Egy póthaj valóban sokat dobhat a külsődön, de ha nem figyelsz, maradandó károkat is okozhat.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Hangácsi Vivien, fodrász és hajhosszabbító szakember már 13 éve dolgozik póthajjal. Ezalatt rengeteg hajhosszabbítós bakit és rémtörténetet látott és hallott már. Sőt! Sokszor ő maga küzdött azért, hogy a vendég haja megmaradjon egy-egy rossz szakember, póthaj vagy helytelen hajápolási technika után.

Hosszú barna póthaj egy fiatal női modellen.
Ezeket a veszélyeket rejtheti egy rossz minőségű póthaj vagy hajhosszabbító technika.
Fotó: Sofia Zhuravetc /  Shutterstock 

„A hajhosszabbítás önmagában nem károsítja a saját hajad. A gond ott kezdődik, amikor valaki hozzá nem értő kezekbe kerül” – mondja Vivien.

Sokan szeretnék minél olcsóbban, gyorsan, több vagy hosszabb póthajat maguknak, pedig egy rossz minőségű hajhosszabbítás hajritkuláshoz, kopaszodáshoz is vezethet. Így érdemesebb a kellő időt és energiát belefektetni a tájékozódásba, hogy mindenképp jó póthaj kerüljön a fejünkre, és jó szakember végezze a hajhosszabbítást.

A fodrász szerint az egyik legfontosabb, hogy olyan szakembert válasszunk, aki nemcsak a póthaj felhelyezéséhez ért, hanem fodrászként is dolgozik (ért a vágáshoz és a színekhez is). Vagy van mellette egy fodrász, akivel együtt dolgozik.

Póthaj helyes felhelyezése szakember által.
Egy szép póthajhoz nemcsak a felhelyezéshez kell értenie a szakembernek, hanem a vágáshoz, festéshez, formázáshoz is.
Fotó: Hangácsi Vivien fodrász, hajhosszabbító szakember

Milyen hajra lehet póthajat felhelyezni?

Nem minden haj alkalmas a hosszabbításra.  

„Hogy a te hajad mit bír el, és mit nem, azt a hajhosszabbító szakembernek tudnia kell megállapítani. Ha valakinek túl rövid, vékony, gyenge, vagy az otthoni festésektől, szőkítésektől roncsolt haja van, én a hosszabbítás előtt egy regeneráló kezelést javaslok, amivel megerősítheti. Van olyan állapot, amelyben nem szabad vállalni a póthaj felhelyezését” – mondja Vivien.

De nemcsak a hajunk állapota számít. A fodrász arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos fejbőrproblémák esetében, – mint például egy súlyos seborrhea vagy fémallergia – a hajhosszabbítást nem ajánlja. De Vivien szerint vannak technikák, melyek ebben az esetben is alkalmazhatók. Ilyen például a hőillesztéses hajhosszabbító módszer.

A hajhosszabbítás veszélyei

A hajhosszabbító szakember szerint, számos probléma adódik a rossz minőségű póthajból.

„Sokan az internetről rendelnek, mert így olcsóbb. De rengeteg rendelt póthaj kevert – hiába írják rá, hogy emberi, feldúsítják műszálakkal. Ez az első hajmosás után becsomósodik és beletekeredik a saját hajadba. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal kérj időpontot egy eltávolításra, mert komoly hajkárosodást okozhat.”

Egy másik tipikus hiba, amit már a szakemberek követnek el, hogy nem veszik figyelembe a haj típusát, hosszát, a hajszálak vastagságát. Vivien szerint sokszor a vendégek erősködnek a több, dúsabb, hosszabb póthaj felhelyezéséért, pedig nem érdemes vállalni az ezzel járó kockázatokat:

„A hajhagymák nem bírják el a súlyt, és egy idő után elkezdenek kihullani.”

Pontosan az ilyen történetek táplálják azt a teóriát, hogy a hajhosszabbítás csak tönkreteszi a nők haját – „...pedig nem a hajhosszabbítás maga, hanem a rossz kivitelezés, hajápolás vagy silány minőségű póthaj az oka.”

Szőke póthaj és hajhosszabbítás egy vékony szálú hajon.
Egy vékony szálú hajhoz kevesebb mennyiségű póthaj, és minimális hajhosszbeli különbség ajánlott csak.
Forrás: Hangácsi Vivien fodrász, hajhosszabbító szakember

Spórolás a póthajon

„Az a helyzet, hogy a hajhosszabbítás, még mindig egy luxuscikk, így ezt nem tudod kihozni pár ezer vagy pár tíz ezer forintból. Ha szeretnél egy jó minőségű hajat, ami nem teszi tönkre a sajátodat, akkor arra rá kell szánnod a pénzt.” – figyelmeztet a szakember.

Nem csak a póthajat és a felhelyezést kell kifizetned:

  • Meg kell venned a megfelelő hajkefét, hajolajat, hajápolószereket – „ezek növelik a póthaj élettartamát, mivel a póthajnak nincs hajgyökere, csak te táplálod”
  • 6 hetente, de minimum 3 havonta el kell menned leszedetni, majd újra rakatni a póthajat, mert lenő, csomósodni, rasztásodni kezd.

„Cserébe egy jó minőségű póthajat egyszer kell csak megvenned, és ha megfelelően ápolod, akár egy évig is szép marad” – mondja Vivien.

Szőke göndör póthaj.
A póthaj minősége rengeteg számít a hajhosszabbítás végeredményében.
Forrás: Hangácsi Vivien fodrász, hajhosszabbító szakember

A fodrász, hajhosszabbító tanácsai a póthaj otthoni kezeléséhez:

  • csak hátradöntött fejjel moss hajat
  • naponta minimum kétszer fésüld át (reggel és este)
  • éjszaka laza fonatban, kontyban vagy selyemsapkában aludj
  • kerüld a túl sok hőformázást (és a klóros vizet)

De ha ezeket betartod, keresel egy jó szakembert, gondosan ápolod a póthajad és a természeteset is; évente 12 centit is nőhet. Vivien elárulta, hogy rengetegen növesztik a hajukat hosszabbítással, majd elhagyják a póthajat.

A póthaj okozhat maradandó hajkárosodást?

„Sajnos igen. kezdi a fodrász – „Ha valaki tovább hordja a póthajat szünet nélkül, mint ami ajánlott. Mivel a hosszabbítás mindig ugyanarra a tincsre kerül, megterheli a hajhagymákat, amik egy idő után elgyengülnek és kihullanak.”

Ezért nagyon fontos a pihentetés! Vivien azt javasolja, 1,5–2, de maximum 3 évente tartsunk szünetet a hajhosszabbításban, vagy legalább csökkentsük a póthaj mennyiségét. Így kerülhetjük el, hogy a természetes hajunk meggyengüljön, megritkuljon vagy esetleg kihulljon. A megfelelő hajápolás tehát elengedhetetlen összetevője a hajhosszabbításnak!

A hajhosszabbítás akkor szép, ha a saját haj is egészséges marad alatta.

Házi hidratáló hajmaszkrecept:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu