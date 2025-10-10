Kopaszodás is lehet a vége – Szakértő figyelmeztet: így lesz egy póthajból a legrosszabb rémálmod

Hangácsi Vivien, fodrász és hajhosszabbító szakember már 13 éve dolgozik póthajjal. Ezalatt rengeteg hajhosszabbítós bakit és rémtörténetet látott és hallott már. Sőt! Sokszor ő maga küzdött azért, hogy a vendég haja megmaradjon egy-egy rossz szakember, póthaj vagy helytelen hajápolási technika után.
„A hajhosszabbítás önmagában nem károsítja a saját hajad. A gond ott kezdődik, amikor valaki hozzá nem értő kezekbe kerül” – mondja Vivien.
Sokan szeretnék minél olcsóbban, gyorsan, több vagy hosszabb póthajat maguknak, pedig egy rossz minőségű hajhosszabbítás hajritkuláshoz, kopaszodáshoz is vezethet. Így érdemesebb a kellő időt és energiát belefektetni a tájékozódásba, hogy mindenképp jó póthaj kerüljön a fejünkre, és jó szakember végezze a hajhosszabbítást.
A fodrász szerint az egyik legfontosabb, hogy olyan szakembert válasszunk, aki nemcsak a póthaj felhelyezéséhez ért, hanem fodrászként is dolgozik (ért a vágáshoz és a színekhez is). Vagy van mellette egy fodrász, akivel együtt dolgozik.
Nem minden haj alkalmas a hosszabbításra.
„Hogy a te hajad mit bír el, és mit nem, azt a hajhosszabbító szakembernek tudnia kell megállapítani. Ha valakinek túl rövid, vékony, gyenge, vagy az otthoni festésektől, szőkítésektől roncsolt haja van, én a hosszabbítás előtt egy regeneráló kezelést javaslok, amivel megerősítheti. Van olyan állapot, amelyben nem szabad vállalni a póthaj felhelyezését” – mondja Vivien.
De nemcsak a hajunk állapota számít. A fodrász arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos fejbőrproblémák esetében, – mint például egy súlyos seborrhea vagy fémallergia – a hajhosszabbítást nem ajánlja. De Vivien szerint vannak technikák, melyek ebben az esetben is alkalmazhatók. Ilyen például a hőillesztéses hajhosszabbító módszer.
A hajhosszabbító szakember szerint, számos probléma adódik a rossz minőségű póthajból.
„Sokan az internetről rendelnek, mert így olcsóbb. De rengeteg rendelt póthaj kevert – hiába írják rá, hogy emberi, feldúsítják műszálakkal. Ez az első hajmosás után becsomósodik és beletekeredik a saját hajadba. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal kérj időpontot egy eltávolításra, mert komoly hajkárosodást okozhat.”
Egy másik tipikus hiba, amit már a szakemberek követnek el, hogy nem veszik figyelembe a haj típusát, hosszát, a hajszálak vastagságát. Vivien szerint sokszor a vendégek erősködnek a több, dúsabb, hosszabb póthaj felhelyezéséért, pedig nem érdemes vállalni az ezzel járó kockázatokat:
„A hajhagymák nem bírják el a súlyt, és egy idő után elkezdenek kihullani.”
Pontosan az ilyen történetek táplálják azt a teóriát, hogy a hajhosszabbítás csak tönkreteszi a nők haját – „...pedig nem a hajhosszabbítás maga, hanem a rossz kivitelezés, hajápolás vagy silány minőségű póthaj az oka.”
„Az a helyzet, hogy a hajhosszabbítás, még mindig egy luxuscikk, így ezt nem tudod kihozni pár ezer vagy pár tíz ezer forintból. Ha szeretnél egy jó minőségű hajat, ami nem teszi tönkre a sajátodat, akkor arra rá kell szánnod a pénzt.” – figyelmeztet a szakember.
Nem csak a póthajat és a felhelyezést kell kifizetned:
„Cserébe egy jó minőségű póthajat egyszer kell csak megvenned, és ha megfelelően ápolod, akár egy évig is szép marad” – mondja Vivien.
De ha ezeket betartod, keresel egy jó szakembert, gondosan ápolod a póthajad és a természeteset is; évente 12 centit is nőhet. Vivien elárulta, hogy rengetegen növesztik a hajukat hosszabbítással, majd elhagyják a póthajat.
„Sajnos igen. – kezdi a fodrász – „Ha valaki tovább hordja a póthajat szünet nélkül, mint ami ajánlott. Mivel a hosszabbítás mindig ugyanarra a tincsre kerül, megterheli a hajhagymákat, amik egy idő után elgyengülnek és kihullanak.”
Ezért nagyon fontos a pihentetés! Vivien azt javasolja, 1,5–2, de maximum 3 évente tartsunk szünetet a hajhosszabbításban, vagy legalább csökkentsük a póthaj mennyiségét. Így kerülhetjük el, hogy a természetes hajunk meggyengüljön, megritkuljon vagy esetleg kihulljon. A megfelelő hajápolás tehát elengedhetetlen összetevője a hajhosszabbításnak!
A hajhosszabbítás akkor szép, ha a saját haj is egészséges marad alatta.
Házi hidratáló hajmaszkrecept:
