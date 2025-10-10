Kopaszodás is lehet a vége – Szakértő figyelmeztet: így lesz egy póthajból a legrosszabb rémálmod

Hangácsi Vivien, fodrász és hajhosszabbító szakember már 13 éve dolgozik póthajjal. Ezalatt rengeteg hajhosszabbítós bakit és rémtörténetet látott és hallott már. Sőt! Sokszor ő maga küzdött azért, hogy a vendég haja megmaradjon egy-egy rossz szakember, póthaj vagy helytelen hajápolási technika után.

Ezeket a veszélyeket rejtheti egy rossz minőségű póthaj vagy hajhosszabbító technika.

Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

„A hajhosszabbítás önmagában nem károsítja a saját hajad. A gond ott kezdődik, amikor valaki hozzá nem értő kezekbe kerül” – mondja Vivien.

Sokan szeretnék minél olcsóbban, gyorsan, több vagy hosszabb póthajat maguknak, pedig egy rossz minőségű hajhosszabbítás hajritkuláshoz, kopaszodáshoz is vezethet. Így érdemesebb a kellő időt és energiát belefektetni a tájékozódásba, hogy mindenképp jó póthaj kerüljön a fejünkre, és jó szakember végezze a hajhosszabbítást.

A fodrász szerint az egyik legfontosabb, hogy olyan szakembert válasszunk, aki nemcsak a póthaj felhelyezéséhez ért, hanem fodrászként is dolgozik (ért a vágáshoz és a színekhez is). Vagy van mellette egy fodrász, akivel együtt dolgozik.

Egy szép póthajhoz nemcsak a felhelyezéshez kell értenie a szakembernek, hanem a vágáshoz, festéshez, formázáshoz is.

Fotó: Hangácsi Vivien fodrász, hajhosszabbító szakember

Milyen hajra lehet póthajat felhelyezni?

Nem minden haj alkalmas a hosszabbításra.

„Hogy a te hajad mit bír el, és mit nem, azt a hajhosszabbító szakembernek tudnia kell megállapítani. Ha valakinek túl rövid, vékony, gyenge, vagy az otthoni festésektől, szőkítésektől roncsolt haja van, én a hosszabbítás előtt egy regeneráló kezelést javaslok, amivel megerősítheti. Van olyan állapot, amelyben nem szabad vállalni a póthaj felhelyezését” – mondja Vivien.

De nemcsak a hajunk állapota számít. A fodrász arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos fejbőrproblémák esetében, – mint például egy súlyos seborrhea vagy fémallergia – a hajhosszabbítást nem ajánlja. De Vivien szerint vannak technikák, melyek ebben az esetben is alkalmazhatók. Ilyen például a hőillesztéses hajhosszabbító módszer.

A hajhosszabbítás veszélyei

A hajhosszabbító szakember szerint, számos probléma adódik a rossz minőségű póthajból.

„Sokan az internetről rendelnek, mert így olcsóbb. De rengeteg rendelt póthaj kevert – hiába írják rá, hogy emberi, feldúsítják műszálakkal. Ez az első hajmosás után becsomósodik és beletekeredik a saját hajadba. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal kérj időpontot egy eltávolításra, mert komoly hajkárosodást okozhat.”