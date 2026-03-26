A fodrász elárulta a titkot: ez a frizura csodát tesz a vékonyszálú hajaddal – A dúsító hatás garantált

Ha te sem dús és életteli tincseidről vagy ismert, és már mindent megtettél annak érdekében, hogy a hajad ne lapuljon le, többnek, egészségesebbnek tűnjön, de még nem jártál sikerrel, akkor erre a fodrásztitokra neked is szükséged van! Mutatjuk, mit kérj a fodrásztól legközelebb! Íme 3 frizura vékonyszálú hajhoz, ami dúsít és extra tartást ad a hajadnak!
A vékonyszálú haj legbosszantóbb tulajdonsága, hogy könnyen lelapul. Minél hosszabb, annál inkább lehúzza a hajat a saját súlya. Ezért, ha valakinek vékonyabb tincsei vannak, annak a rövidebb (állig, vállig érő) fazonok sokkal előnyösebben mutathatnak, mert kevesebb energiabefektetéssel is meg tudják tartani a volumenüket.
Azonban nem csupán a hossz az, amivel látványos változást érhetünk el. Hangácsi Vivien fodrász szerint sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy képen látott frizurával érkeznek a fodrászhoz, és nem veszik figyelembe egyéni tulajdonságaikat.
„Lehet, hogy kinézünk egy nagyon menő hajat a neten, de a mi hajtípusunk teljesen más” – mondja a szakember. Épp ezért érdemes a fodrász véleményét is kikérni, mielőtt drasztikus változtatásra adnánk a fejünket. Szerinte a személyre szabott fazon kiválasztása nagyon fontos, mert ami valakinek jól áll a közösségi médiában, az nem biztos, hogy nálunk is ugyanolyan jól fog működni.
A fodrász szerint ehhez a hajtípushoz vannak támpontok, amelyek mentén elindulhatunk, mivel biztosan dúsító hatást adnak a hajkoronának:
„Vékonyszálú hajhoz vágassunk egyhossz fazont vagy fokozatos hajformát. De ennél specifikusabb fazonok meghatározásához mindig vegyük figyelembe az arcformánkat” – tanácsolja Vivien.
Aszimmetrikus bob
Az aszimmetrikus bob frizuránál a haj egyik oldala rövidebb, a másik hosszabb. Ez az apró változtatás is látványos hatással van az összképre, mivel az aszimmetria megtöri a haj egyhangúságát, a fazon változatossága pedig dúsabb hatást ad a frizurának.
Vékony szálú haj esetében a választék rengeteget ronthat vagy javíthat a helyzeten. Egy mély oldalválaszték megemeli a töveket. Ehhez pedig jöhetnek pluszban az otthoni fodrásztrükkök.
Hangácsi Vivien a következőket ajánlja:
„Ha vékony szálú hajunk van, mindig legyen a szekrényben tőemelő, tupírfésű és szárazsampon is. Ezekkel bármikor adhatunk egy kis volument a hajunknak” – javasolja a fodrász.
Tompa bob
Az abszolút aduász frizura vékonyszálú hajhoz! Ha biztosra akarsz menni, az egyenesre vágott bob fazon lesz a legjobb választás. Az egyenletesen levágott hajvégek mindig sűrűbb, egészségesebb összhatást keltenek a tépett frizuráknál, amelyek ennél a hajtípusnál épp az ellenkezőjét érik el:
Az erősen kiritkított, tépett hajat nem ajánlom
– figyelmeztet a fodrász.
„Egy vékony szálú hajtípusnál sokszor olyan hatása van, mintha a haj egészségtelen, töredezett lenne, vagy mintha még ritkább lenne” – mondja Vivien.
Lob, avagy a hosszú bob
A hossz marad, de a tartás megérkezik. A long bob vagy hosszú bob frizura az arany középút. Azoknak ideális, akik a vékony szálú haj ellenére is ragaszkodnak a hosszabb tincsekhez, de tartós volument szeretnének. A vállig vagy kicsivel váll alá érő hossz nőies, és még elég könnyed ahhoz, hogy a haj ne lapuljon le. Ráadásul ez a fazon egy-két finom, arcot keretező réteggel mozgalmasabbá is tehető anélkül, hogy elvékonyítaná az összképet.
Persze, egy jól megválasztott frizura sokat nyom a latba egy ilyen kényes hajtípus esetében, de a hajápolási rutin és néhány otthoni hajápolási trükk is legalább ennyit dobhat a végeredményen. A szakember a következő tippeket javasolja a vékonyszálú hajjal rendelkezőknek:
Próbáld ki az alábbi videóban látható fejmasszázst, amellyel megerősítheted a hajadat:
