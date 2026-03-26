Dúsító frizura vékony szálú hajhoz egy csinos középkorú nőn.

A fodrász elárulta a titkot: ez a frizura csodát tesz a vékonyszálú hajaddal – A dúsító hatás garantált

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 11:45
Te is dús hajkoronára vágysz, de sosem tudod, mit kérj a fodrászodtól? Hangácsi Vivien szerint ez a tökéletes választás számodra! Íme a legjobb frizura vékonyszálú hajhoz, ami nemcsak fiatalít, de optikailag sűrűbbé is varázsolja azt!
Ha te sem dús és életteli tincseidről vagy ismert, és már mindent megtettél annak érdekében, hogy a hajad ne lapuljon le, többnek, egészségesebbnek tűnjön, de még nem jártál sikerrel, akkor erre a fodrásztitokra neked is szükséged van! Mutatjuk, mit kérj a fodrásztól legközelebb! Íme 3 frizura vékonyszálú hajhoz, ami dúsít és extra tartást ad a hajadnak!

Dúsító frizura vékonyszálú hajhoz egy fodrászatban.
3 dúsító frizura vékonyszálú hajhoz, amikkel nem lőhetsz mellé!
Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock 
  • A rövidebb fazonokkal dúsabbnak tűnik a haj.
  • Egy-egy fodrásztrükkel elérhetjük a kívánt volument.
  • A ritkítástól csak még élettelenebbnek hatnak a vékony tincsek.

Ez a legjobb frizura vékonyszálú hajhoz

A vékonyszálú haj legbosszantóbb tulajdonsága, hogy könnyen lelapul. Minél hosszabb, annál inkább lehúzza a hajat a saját súlya. Ezért, ha valakinek vékonyabb tincsei vannak, annak a rövidebb (állig, vállig érő) fazonok sokkal előnyösebben mutathatnak, mert kevesebb energiabefektetéssel is meg tudják tartani a volumenüket.

Azonban nem csupán a hossz az, amivel látványos változást érhetünk el. Hangácsi Vivien fodrász szerint sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy képen látott frizurával érkeznek a fodrászhoz, és nem veszik figyelembe egyéni tulajdonságaikat.

„Lehet, hogy kinézünk egy nagyon menő hajat a neten, de a mi hajtípusunk teljesen más” – mondja a szakember. Épp ezért érdemes a fodrász véleményét is kikérni, mielőtt drasztikus változtatásra adnánk a fejünket. Szerinte a személyre szabott fazon kiválasztása nagyon fontos, mert ami valakinek jól áll a közösségi médiában, az nem biztos, hogy nálunk is ugyanolyan jól fog működni.

Milyen frizura dúsítja a vékonyszálú hajat?

A fodrász szerint ehhez a hajtípushoz vannak támpontok, amelyek mentén elindulhatunk, mivel biztosan dúsító hatást adnak a hajkoronának:

„Vékonyszálú hajhoz vágassunk egyhossz fazont vagy fokozatos hajformát. De ennél specifikusabb fazonok meghatározásához mindig vegyük figyelembe az arcformánkat” – tanácsolja Vivien.

A 3 legjobb dúsító frizura vékonyszálú hajhoz

Aszimmetrikus bob

Az aszimmetrikus bob frizuránál a haj egyik oldala rövidebb, a másik hosszabb. Ez az apró változtatás is látványos hatással van az összképre, mivel az aszimmetria megtöri a haj egyhangúságát, a fazon változatossága pedig dúsabb hatást ad a frizurának.

Vékony szálú haj esetében a választék rengeteget ronthat vagy javíthat a helyzeten. Egy mély oldalválaszték megemeli a töveket. Ehhez pedig jöhetnek pluszban az otthoni fodrásztrükkök.

Hangácsi Vivien a következőket ajánlja:

„Ha vékony szálú hajunk van, mindig legyen a szekrényben tőemelő, tupírfésű és szárazsampon is. Ezekkel bármikor adhatunk egy kis volument a hajunknak” – javasolja a fodrász.

Tompa bob

Az abszolút aduász frizura vékonyszálú hajhoz! Ha biztosra akarsz menni, az egyenesre vágott bob fazon lesz a legjobb választás. Az egyenletesen levágott hajvégek mindig sűrűbb, egészségesebb összhatást keltenek a tépett frizuráknál, amelyek ennél a hajtípusnál épp az ellenkezőjét érik el:

Az erősen kiritkított, tépett hajat nem ajánlom

– figyelmeztet a fodrász.

„Egy vékony szálú hajtípusnál sokszor olyan hatása van, mintha a haj egészségtelen, töredezett lenne, vagy mintha még ritkább lenne” – mondja Vivien.

Lob, avagy a hosszú bob

A hossz marad, de a tartás megérkezik. A long bob vagy hosszú bob frizura az arany középút. Azoknak ideális, akik a vékony szálú haj ellenére is ragaszkodnak a hosszabb tincsekhez, de tartós volument szeretnének. A vállig vagy kicsivel váll alá érő hossz nőies, és még elég könnyed ahhoz, hogy a haj ne lapuljon le. Ráadásul ez a fazon egy-két finom, arcot keretező réteggel mozgalmasabbá is tehető anélkül, hogy elvékonyítaná az összképet.

Trükkök, tippek vékonyszálú hajhoz:

Persze, egy jól megválasztott frizura sokat nyom a latba egy ilyen kényes hajtípus esetében, de a hajápolási rutin és néhány otthoni hajápolási trükk is legalább ennyit dobhat a végeredményen. A szakember a következő tippeket javasolja a vékonyszálú hajjal rendelkezőknek:

  1. Ennél a hajtípusnál nagyon fontos a frissesség, ápoltság:
    „Ne húzzuk el a hajmosást – mindig friss hajjal jelenjünk meg, különben még kevesebbnek tűnhetnek a tincseink” – mondja Vivien.
  2. A fodrász szerint a balzsammal érdemes óvatosabban bánni, mert ha a hajtövekre is kerül, azonnal képes lelapítani egy frissen mosott frizurát is. Elég, ha a hajvégekre kerül, ott viszont sokat segíthet az ápoltság megőrzésében.
  3. A szárítástechnikával is játszhatunk:
    „Szárítás végén érdemes előrehajtani a fejet, átrázni a hajat, majd visszaemelni – ez adhat egy természetes tartást a hajtöveknek.”
  4. Ha pedig egy kis pluszra vágyunk, hőformázással, lágy hullámokkal is dúsabbá tehetjük a vékony szálú hajat.
    „De mindig használjunk hővédőt!” – hangsúlyozza Vivien.

Próbáld ki az alábbi videóban látható fejmasszázst, amellyel megerősítheted a hajadat:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu