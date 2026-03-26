A fodrász elárulta a titkot: ez a frizura csodát tesz a vékonyszálú hajaddal – A dúsító hatás garantált

Ha te sem dús és életteli tincseidről vagy ismert, és már mindent megtettél annak érdekében, hogy a hajad ne lapuljon le, többnek, egészségesebbnek tűnjön, de még nem jártál sikerrel, akkor erre a fodrásztitokra neked is szükséged van! Mutatjuk, mit kérj a fodrásztól legközelebb! Íme 3 frizura vékonyszálú hajhoz, ami dúsít és extra tartást ad a hajadnak!

3 dúsító frizura vékonyszálú hajhoz, amikkel nem lőhetsz mellé!

A rövidebb fazonokkal dúsabbnak tűnik a haj.

Egy-egy fodrásztrükkel elérhetjük a kívánt volument.

A ritkítástól csak még élettelenebbnek hatnak a vékony tincsek.

Ez a legjobb frizura vékonyszálú hajhoz

A vékonyszálú haj legbosszantóbb tulajdonsága, hogy könnyen lelapul. Minél hosszabb, annál inkább lehúzza a hajat a saját súlya. Ezért, ha valakinek vékonyabb tincsei vannak, annak a rövidebb (állig, vállig érő) fazonok sokkal előnyösebben mutathatnak, mert kevesebb energiabefektetéssel is meg tudják tartani a volumenüket.

Azonban nem csupán a hossz az, amivel látványos változást érhetünk el. Hangácsi Vivien fodrász szerint sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy képen látott frizurával érkeznek a fodrászhoz, és nem veszik figyelembe egyéni tulajdonságaikat.

„Lehet, hogy kinézünk egy nagyon menő hajat a neten, de a mi hajtípusunk teljesen más” – mondja a szakember. Épp ezért érdemes a fodrász véleményét is kikérni, mielőtt drasztikus változtatásra adnánk a fejünket. Szerinte a személyre szabott fazon kiválasztása nagyon fontos, mert ami valakinek jól áll a közösségi médiában, az nem biztos, hogy nálunk is ugyanolyan jól fog működni.

Milyen frizura dúsítja a vékonyszálú hajat?

A fodrász szerint ehhez a hajtípushoz vannak támpontok, amelyek mentén elindulhatunk, mivel biztosan dúsító hatást adnak a hajkoronának:

„Vékonyszálú hajhoz vágassunk egyhossz fazont vagy fokozatos hajformát. De ennél specifikusabb fazonok meghatározásához mindig vegyük figyelembe az arcformánkat” – tanácsolja Vivien.

A 3 legjobb dúsító frizura vékonyszálú hajhoz

Aszimmetrikus bob

Az aszimmetrikus bob frizuránál a haj egyik oldala rövidebb, a másik hosszabb. Ez az apró változtatás is látványos hatással van az összképre, mivel az aszimmetria megtöri a haj egyhangúságát, a fazon változatossága pedig dúsabb hatást ad a frizurának.