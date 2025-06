/A nyári hajápolás titkai: ezt rontja el mindenki, és így tönkremegy a hajad a hőségben

5. Ne feledkezz meg a fejbőrről

A fejbőr is megéghet, ha sokat vagy a napon. A hámlás, viszketés és irritáció gyakori panasz nyáron. Használj nyugtató hatású fejbőrápolót vagy koffeines tonikot, és ne vidd túlzásba a szárazsamponokat sem, mert eltömítik a pórusokat.

A nyári hajápolás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a haj egészsége szempontjából is kulcsfontosságú. Egy kis extra odafigyeléssel, UV-védelemmel, megfelelő hidratálással és a hajformázási rutin újragondolásával nemcsak megelőzheted a nyári hajkárokat, hanem egészséges, fényes és puha hajjal vághatsz neki az őszi hónapoknak is. A hajad meg fogja hálálni!