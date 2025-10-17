Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Nő a szalonban aki a hajdúsító frizurák közül választott egyet

Ezek a frizurák nemcsak dúsabbá varázsolják a hajad, hanem önbizalmat is adnak: itt az ideje kipróbálnod

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 11:45
Te is vékonyszálú hajjal küzdesz és már az agyadra mennek a különböző méregdrága dúsító sprayk és a hajszárítóval való pepecselés? Akkor most jól figyelj, ugyanis olyan frizurákat hoztunk neked, amelyek elképesztően megnövelik a haj volumenét és, amikre a sztárok is esküsznek!
Ha félsz a hajvágástól, mivel úgy gondolod, hogy az még jobban vékonyszálúnak fogja mutatni a hajad, akkor van számodra egy jó hírünk: vannak olyan frizurák, amelyek nemcsak stílusossá varázsolnak, hanem hihetetlenül dúsítják a hajkoronád.

Nő a fodrásznál aki az alábbi frizurák közül választott egyet
Inst búcsút a vékonyszálú hajnak ezekkel a dús frizurákkal!
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

Ezek a frizurák csodákra képesek – mindenki a titkodat akarja majd

Számos hajvágás létezik, ami tökéletesen működik vékonyszálú hajnál, azonban mielőtt nagy lelkesen betoppannál a fodrászhoz, nem árt, ha az arcformádat is figyelembe veszed. Az alábbi frizurák közül azonban bátran válogathatsz, ha minden vágyad egy dúsabb hajkorona.

  • Olasz bob

Az olasz bob idén óriási népszerűségre tett szert, ugyanis gyönyörűen dúsítja a hajat, emellett pedig eleganciát lop a megjelenésbe. A lekerekített, elbűvölő formájú frizura mellett tette le Zendaya is a voksát, akinek mondani sem kell, mesésen áll.  

  • Hosszú tépett frizura

Amennyiben fodrászod remek munkát végez, egy tépett frizura is gyönyörűen meg fogja növelni hajad volumentét. Ez a hajstílus nem csak újabb dimenziót fog adni hajkoronádnak, hanem különböző formájú stílusokat is lehetővé tesz majd.

  • Tompa hajvágás hosszú hajon

A tompa, azaz az egyenes hajvágási technika lehetővé teszi, hogy a hajvégek kerüljenek a fókuszba. A frizura ezáltal teltebbnek és egészségesebbnek mutatja a hajat, szemben a túlzottan megformázottal.  

  • Francia bob

Az örök klasszikus, a francia bob is tökéletes választás lehet, ha vékonyszálú hajjal küzdesz. A frizurádat pedig még frufruval is feldobhatod, ami egészen új szintre emeli majd a megjelenésed, miközben 2025 egyik legnépszerűbb hajtrendje rendkívül egészségesnek és dúsnak fogja mutatni a hajadat.

  • Aszimmetrikus bob

Ha a bevállalósabbak közé tartozol, akkor tehetsz egy kis csavart a bob frizurába, amennyiben aszimmetrikus vágást választasz. Ettől a technikától ugyanis sokkal dúsabbnak fog tűnni a hajad, mivel szépen megemeli a hajtöveket.  

  • Teljes frufru

A frufrut rengetegen választják, ha egy kicsit szeretnének változtatni a frizurájukon, de az extrém változástól ódzkodnak. Egy jól megválasztott frufru azonban elképesztő megjelenést kölcsönözhet neked, ráadásul a teljes frufru még dúsabbá varázsolhatja a hajadat.

Az alábbi videóból megtudhatod, miért tűnik laposnak a vékonyszálú haj: 

