Milyen gyakran kellene hajat mosnod? A szakértő elárulta, a válasz minket is meglepett

A hajápolás legvitatottabb pontját vettük górcső alá: a hajmosás helyes gyakoriságát. Bár sokan aranyszabályt és mindenre érvényes általános igazságot keresnek, a válasz nem ilyen egyszerű. Mutatjuk, hogyan találhatod meg a hajtípusodhoz leginkább illő időintervallumot!

Hajmosás: a szakértő szerint ilyen gyakran kellene tisztítanod a tincseidet.

Fotó: Svitlana Hulko / Shutterstock

A túl sűrű és a túl ritka mosás is problémákat okozhat.

A hajmosás gyakorisága hajtípusonként eltér.

A megfelelő gyakoriságot külső tényezők is befolyásolják.

A helyes hajmosás szabályai: mikor, hogyan, milyen gyakran?

A legtöbb ember, akit gyorsan zsírosodó hajjal áldott meg a sors, beletörődik a kényelmetlen helyzetbe, és minden nap vagy minden másnap a hajmosás mellett dönt. Azonban ez a sűrűség nem mindenkinél indokolt. A fokozott faggyútermelés lehet genetikai adottság vagy a mindennapi rutinunk eredménye (izzadás, sportolás, sapka viselése), de kialakulhat a túl agresszív tisztítás következtében is. Ilyenkor a fejbőr még több zsiradékot, faggyút termel. A cél nem a szárítás vagy a sűrűbb hajmosás, hanem az, hogy visszaállítsuk a haj egészséges egyensúlyát.

Tippek gyorsan zsírosodó hajhoz

A témában Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük, aki a zsíros hajhoz elsősorban a célzott tisztítások beiktatását javasolta:

Ha nagyon zsírosodik a hajunk, egy mélytisztítást, fejbőr-peeling kúrát érdemes kipróbálnunk. A peelingeket már drogériákban is könnyen beszerezhetjük, de akár otthon is elkészíthetjük. Mindkét esetben fontos, hogy pontosan kövessük a használati utasítás lépéseit!

A hajmosás ~1–3 naponta ajánlott.

Tippek vékony szálú hajhoz

A vékony szálú haj hajlamos arra, hogy gyorsan lelapuljon, ezért ennél a hajtípusnál is gyakrabban lehet szükség a tisztításra. Nem feltétlenül a zsírosodás mértéke miatt, inkább azért, mert már kisebb faggyúmennyiség is látványos változást okoz. A vékony szálú hajjal rendelkezők számára különösen fontos a könnyű formulájú samponok alkalmazása.

A hajmosás ~2–3 naponta ajánlott.

Tippek vastag, göndör vagy hullámos hajhoz

A vastagabb szerkezetű, göndör vagy hullámos haj lassabban zsírosodik, mert a természetes olajok nehezebben oszlanak el a haj teljes hosszán. Ezeknél a hajtípusoknál a túl gyakori hajmosás szárító hatású lehet, és a haj rugalmasságát is negatívan befolyásolhatja.