Milyen gyakran kellene hajat mosnod? A szakértő elárulta, a válasz minket is meglepett

A hajápolás legvitatottabb pontját vettük górcső alá: a hajmosás helyes gyakoriságát. Bár sokan aranyszabályt és mindenre érvényes általános igazságot keresnek, a válasz nem ilyen egyszerű. Mutatjuk, hogyan találhatod meg a hajtípusodhoz leginkább illő időintervallumot!
A legtöbb ember, akit gyorsan zsírosodó hajjal áldott meg a sors, beletörődik a kényelmetlen helyzetbe, és minden nap vagy minden másnap a hajmosás mellett dönt. Azonban ez a sűrűség nem mindenkinél indokolt. A fokozott faggyútermelés lehet genetikai adottság vagy a mindennapi rutinunk eredménye (izzadás, sportolás, sapka viselése), de kialakulhat a túl agresszív tisztítás következtében is. Ilyenkor a fejbőr még több zsiradékot, faggyút termel. A cél nem a szárítás vagy a sűrűbb hajmosás, hanem az, hogy visszaállítsuk a haj egészséges egyensúlyát.
A témában Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük, aki a zsíros hajhoz elsősorban a célzott tisztítások beiktatását javasolta:
Ha nagyon zsírosodik a hajunk, egy mélytisztítást, fejbőr-peeling kúrát érdemes kipróbálnunk. A peelingeket már drogériákban is könnyen beszerezhetjük, de akár otthon is elkészíthetjük. Mindkét esetben fontos, hogy pontosan kövessük a használati utasítás lépéseit!
A hajmosás ~1–3 naponta ajánlott.
A vékony szálú haj hajlamos arra, hogy gyorsan lelapuljon, ezért ennél a hajtípusnál is gyakrabban lehet szükség a tisztításra. Nem feltétlenül a zsírosodás mértéke miatt, inkább azért, mert már kisebb faggyúmennyiség is látványos változást okoz. A vékony szálú hajjal rendelkezők számára különösen fontos a könnyű formulájú samponok alkalmazása.
A hajmosás ~2–3 naponta ajánlott.
A vastagabb szerkezetű, göndör vagy hullámos haj lassabban zsírosodik, mert a természetes olajok nehezebben oszlanak el a haj teljes hosszán. Ezeknél a hajtípusoknál a túl gyakori hajmosás szárító hatású lehet, és a haj rugalmasságát is negatívan befolyásolhatja.
A hajmosás ~4–5 naponta ajánlott.
Hőkezelt vagy kémiailag igénybevett, festett haj esetén a hajmosás gyakoriságának csökkentése javítja a haj állapotát. Ilyenkor nemcsak a hajszálak, hanem a fejbőr is érzékenyebb lehet, ezért érdemes kíméletesen bánni tincseinkkel.
A hajmosás ~5–6 naponta ajánlott.
Ennél a hajtípusnál a megfelelő sampon kiválasztása kulcslépés, ahogy erre a fodrász is felhívja a figyelmet:
„Figyeljünk oda, hogy a hajtípusunknak megfelelő sampont használjunk! Rengeteget segíthet, ha ezt figyelembe véve választjuk ki a hajápoló termékeket” – figyelmeztet Vivien.
Nemcsak hajtípusunk, külső tényezők is szerepet játszanak a kérdésben, mivel a haj állapota nem állandó. Télen a száraz levegő, nyáron az izzadás és az UV-terhelés változtatja meg a fejbőr működését. Erre a fodrász is külön kitér:
„Az évszakváltások is befolyásolhatják a haj zsírosodásának mértékét, vagy épp a szárazságot” – mondja a szakértő.
A hajmosás gyakoriságát nem naptárunkhoz, sokkal inkább a hajunk és a fejbőrünk reakcióihoz érdemes igazítanunk. Ha a fejbőr nem irritált, nincs viszketés, a haj nem nehezül el, nem szárad vagy zsírosodik túl gyorsan, akkor valószínűleg megfelelő a hajápolási rutinunk. Pontos válasz nincs a kérdésre: bizonyos támpontok segíthetnek, de a tapasztalatunkra kell hagyatkoznunk és folyamatosan alkalmazkodnunk a befolyásoló tényezőkhöz.
Az alábbi videóból megtanulhatod, hogyan végezhetsz fejbőrmasszázst a hajhagymáid működésének serkentése érdekében:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.