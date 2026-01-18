Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Milyen gyakran kellene hajat mosnod? A szakértő elárulta, a válasz minket is meglepett

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 17:15
Sokan küzdünk a gyorsan zsírosodó frizurával. Mindeközben a hajmosás gyakoriságát övező viták és tévhitek inkább csak összezavarnak, mintsem segítenének rajtunk. Ezért itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. A fodrász szakértőnk segítségével most eloszlatjuk a legnagyobb félreértéseket, és megmutatjuk, mi tesz igazán jót a hajadnak.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A hajápolás legvitatottabb pontját vettük górcső alá: a hajmosás helyes gyakoriságát. Bár sokan aranyszabályt és mindenre érvényes általános igazságot keresnek, a válasz nem ilyen egyszerű. Mutatjuk, hogyan találhatod meg a hajtípusodhoz leginkább illő időintervallumot!

Hajmosást végző nő a zuhany alatt.
Hajmosás: a szakértő szerint ilyen gyakran kellene tisztítanod a tincseidet.
Fotó: Svitlana Hulko /  Shutterstock 
  • A túl sűrű és a túl ritka mosás is problémákat okozhat.
  • A hajmosás gyakorisága hajtípusonként eltér.
  • A megfelelő gyakoriságot külső tényezők is befolyásolják.

A helyes hajmosás szabályai: mikor, hogyan, milyen gyakran?

A legtöbb ember, akit gyorsan zsírosodó hajjal áldott meg a sors, beletörődik a kényelmetlen helyzetbe, és minden nap vagy minden másnap a hajmosás mellett dönt. Azonban ez a sűrűség nem mindenkinél indokolt. A fokozott faggyútermelés lehet genetikai adottság vagy a mindennapi rutinunk eredménye (izzadás, sportolás, sapka viselése), de kialakulhat a túl agresszív tisztítás következtében is. Ilyenkor a fejbőr még több zsiradékot, faggyút termel. A cél nem a szárítás vagy a sűrűbb hajmosás, hanem az, hogy visszaállítsuk a haj egészséges egyensúlyát.

Tippek gyorsan zsírosodó hajhoz

A témában Hangácsi Vivien fodrászt kérdeztük, aki a zsíros hajhoz elsősorban a célzott tisztítások beiktatását javasolta:

Ha nagyon zsírosodik a hajunk, egy mélytisztítást, fejbőr-peeling kúrát érdemes kipróbálnunk. A peelingeket már drogériákban is könnyen beszerezhetjük, de akár otthon is elkészíthetjük. Mindkét esetben fontos, hogy pontosan kövessük a használati utasítás lépéseit!

A hajmosás ~1–3 naponta ajánlott.

Tippek vékony szálú hajhoz

A vékony szálú haj hajlamos arra, hogy gyorsan lelapuljon, ezért ennél a hajtípusnál is gyakrabban lehet szükség a tisztításra. Nem feltétlenül a zsírosodás mértéke miatt, inkább azért, mert már kisebb faggyúmennyiség is látványos változást okoz. A vékony szálú hajjal rendelkezők számára különösen fontos a könnyű formulájú samponok alkalmazása.

A hajmosás ~2–3 naponta ajánlott.

Tippek vastag, göndör vagy hullámos hajhoz

A vastagabb szerkezetű, göndör vagy hullámos haj lassabban zsírosodik, mert a természetes olajok nehezebben oszlanak el a haj teljes hosszán. Ezeknél a hajtípusoknál a túl gyakori hajmosás szárító hatású lehet, és a haj rugalmasságát is negatívan befolyásolhatja.

A hajmosás ~4–5 naponta ajánlott.

Tippek igénybevett vagy sérült, száraz hajhoz

Hőkezelt vagy kémiailag igénybevett, festett haj esetén a hajmosás gyakoriságának csökkentése javítja a haj állapotát. Ilyenkor nemcsak a hajszálak, hanem a fejbőr is érzékenyebb lehet, ezért érdemes kíméletesen bánni tincseinkkel.

A hajmosás ~5–6 naponta ajánlott.

Ennél a hajtípusnál a megfelelő sampon kiválasztása kulcslépés, ahogy erre a fodrász is felhívja a figyelmet:

„Figyeljünk oda, hogy a hajtípusunknak megfelelő sampont használjunk! Rengeteget segíthet, ha ezt figyelembe véve választjuk ki a hajápoló termékeket” – figyelmeztet Vivien.

Zsíros, vékony szálú barna haj, hajmosás előtt
Ha valakinek nem válik be az első termék, Vivien szerint nyugodtan válogathat, kipróbálhat többet is:
„Ezzel nem teszünk kárt a hajunkban” – mondja Hangácsi Vivien, fodrász és hajhosszabbító szakember.
Fotó: Mariia Boiko /  Shutterstock 

Milyen gyakran kell hajat mosni?

Nemcsak hajtípusunk, külső tényezők is szerepet játszanak a kérdésben, mivel a haj állapota nem állandó. Télen a száraz levegő, nyáron az izzadás és az UV-terhelés változtatja meg a fejbőr működését. Erre a fodrász is külön kitér:

„Az évszakváltások is befolyásolhatják a haj zsírosodásának mértékét, vagy épp a szárazságot” – mondja a szakértő.

A hajmosás gyakoriságát nem naptárunkhoz, sokkal inkább a hajunk és a fejbőrünk reakcióihoz érdemes igazítanunk. Ha a fejbőr nem irritált, nincs viszketés, a haj nem nehezül el, nem szárad vagy zsírosodik túl gyorsan, akkor valószínűleg megfelelő a hajápolási rutinunk. Pontos válasz nincs a kérdésre: bizonyos támpontok segíthetnek, de a tapasztalatunkra kell hagyatkoznunk és folyamatosan alkalmazkodnunk a befolyásoló tényezőkhöz.

Az alábbi videóból megtanulhatod, hogyan végezhetsz fejbőrmasszázst a hajhagymáid működésének serkentése érdekében:

