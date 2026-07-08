Csonka András meglepő vallomása: „Sz∗rok a refluxomra”

Csonka András számára is beköszöntött a vakáció időszaka. Ennek örömére hétfőn egy délutáni live-val jelentkezett be követőihez, hogy beszámoljon a nyári terveiről. A színész számára egy kicsit másképpen alakul az idei nyár, mint ahogyan azt megszokhattuk. Biztosan nem lesz például élő bejelentkezés imádott nővérével, mivel a balatoni nyaralása, nagy fájdalmára, igencsak kurtára sikeredik idén.

Csonka András betegsége miatt odafigyel az étkezésre, azonban a nyáron megengedi magának a bűnözést (Fotó: MW)

Csonka András: „Teljesen ellazulhatok, és elfelejthetem, hogy színész vagyok”

„Vérzik a szívem, mert idén csak két napot tudok a Balatonon tölteni. Ez azért kemény, mert a Londonban élő unokaöcséimmel így nem is fogok találkozni, mert ők később érkeznek. Nekem Szegedre kell mennem, mert ott lesz a Wicked musical bemutatója, amiben játszom egy kisebb szerepet. Főpróbahét lesz” – számolt be András az élő bejelentkezésben.

Szíven is ütött ez a dolog, ezért a jövőben nagyon át kell majd gondolnom, hogy mit vállalok a nyárra, mert az nem létezik, hogy ne lássam a családomat, akikkel igazából csak ilyenkor és karácsonykor találkozom személyesen”

– reagált egy követői kérdésre Csonka András, aki éppen a rendelt pizzájára várt, így kitért az őt évek óta kínzó refluxára, amire most egy ideig fittyet hány.

„Most várom a pizzámat, mert ilyenkor, amíg el nem megyek nyaralni, már semmi dolgom nincsen, így azt zabálok, amit csak akarok és sz*rok a refluxomra. Nem érdekel, hogy paradicsomos a pizza. Ezért is kell a nyári pihenés és az, hogy nem pár napocskát pihenek, hanem mondjuk egy hónapot. Teljesen ellazulhatok és elfelejthetem, hogy színész vagyok és bármi olyat megtehetek, amit egyébként egész évben nem, mert kontrollálnom kell magamat” – fogalmazott egyenesen a színész.

Csonka András családja nélkül most több időt tölt idén nyáron, nem ez volt a terve (Fotó: Szabolcs László/Bors)

„Amiatt én nem maradnék itthon, mert egyedül kell elutaznom”

Csonka András követői természetesen arra is kíváncsiak voltak, hogy idén lesznek-e tengerjáró hajon készített tartalmak. Nos, lesznek bizony, de ebben az utazásban is lesz némi változás. Pici ugyanis egyedül indul a nagy vizek és idegen városok meghódítására.

„Régi, huszonkét éves mániám, hogy ilyenkor ha lehet tenger közelébe megyek, vagy leginkább egy hajóútra. Ez most is így lesz.”

Ugyanakkor az a furcsa a helyzet állt elő, hogy azok közül a barátaim közül, akikkel menni szoktam, senki sem ért rá ebben az időszakban.

„Így egyedül megyek. Emiatt nem vagyok szomorú, hiszen a hajón lesznek rajtam kívül még négyezren. Amiatt én nem maradnék itthon, mert egyedül kell elutaznom. Erre ugyanis nincs időm…” – mondta élő bejelentkezésében Csonka András, aki megígérte követőinek, hogy bejelentkezik majd hozzájuk a tengerjáró hajóról is.