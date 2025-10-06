Fodrász árulta el a féltve őrzött titkot: így lesz a festett szőke hajad mindig fényes és egészséges

Mindig is tökéletes szőke hajra vágytál, de nem merted bevállalni? Itt az idő, hogy belevágj, és Szentmártoni Cintia szőke haj specialista tanácsaival, nem is lesz olyan nehéz a hajápolás, mint azt elsőre gondolnád.

A szakértő szerint így marad fényes és egészséges a festett szőke haj

Fotó: Eugene Partyzan / Shutterstock

Ha neked is festett szőke hajad van, tudod, hogy sok figyelmet igényel. Főleg, ha azt szeretnénk, hogy hosszú távon megtartsa természetes színét és fényét is. Sokan be sem merik vállalni, mert rengeteg tévhit kering a szőke haj kezelhetetlenségéről. Ezeket vesszük most sorra és szakértőnk segítségével azt is megmutatjuk, hogyan ápold a hajadat, ha szőkítésre adnád a fejed.

Festett szőke haj tévhitek

Először is azokhoz szólnánk, akik bár szeretnének arany fürtöket, azt gondolják, ez mindenképp együtt jár a hajuk roncsolódásával. Ez nem igaz!

Cinti elárulta, hogy bár az tagadhatatlan, hogy a szőkítés megterheli a hajat, ha az kímélő technikákkal készül, és otthon is megfelelően van ápolva, akkor egészséges marad. (Hogy ezt hogyan érheted el, arra a későbbiekben részletesen kitérünk.) A fodrász azt is hangsúlyozza, hogy nem csak az otthoni professzionális ápoláson múlik, a festett haj állapota. Az is fontos, hogy jó a szőkítés előtt tájékozódjunk, jó szakembert válasszunk. Ehhez 2 tippet is ad olvasóinknak:

Egy jó szakember először mindig felméri a haj állapotát, és nem ígér irreális eredményt egyetlen alkalom után.

Nem vállalja el a szőkítést, ha a hajad túl gyenge. Ilyen esetben először regeneráló kezelést javasol és segít kialakítani az otthoni hajápoló rutinodat .

Ha otthoni szőkítésen gondolkozol...

Ne tedd! Cinti figyelmeztet rá, hogy ez egy veszélyes terep:

„Az otthoni szőkítők gyakran túl erősek. Laikusként nem tudod kiválasztani, hogy a hajszínedhez és a hajad állapotához milyen erősségű oxidálószert válassz.”

Ezen kívül; a végeredmény könnyen egy túl világos vagy foltos festett haj lesz, amit egy fodrásznak is kihívást jelent javítani.

De ennél nagyobb károkat is okozhatsz, ha otthon fested a hajad:

„A haj szerkezeti károsodása otthon jóval nagyobb eséllyel történik meg. Sőt! Biztosan megtörténik” – figyelmeztet a szőke haj specialista.