Fodrász árulta el a féltve őrzött titkot: így lesz a festett szőke hajad mindig fényes és egészséges

Mindig is tökéletes szőke hajra vágytál, de nem merted bevállalni? Itt az idő, hogy belevágj, és Szentmártoni Cintia szőke haj specialista tanácsaival, nem is lesz olyan nehéz a hajápolás, mint azt elsőre gondolnád.
Ha neked is festett szőke hajad van, tudod, hogy sok figyelmet igényel. Főleg, ha azt szeretnénk, hogy hosszú távon megtartsa természetes színét és fényét is. Sokan be sem merik vállalni, mert rengeteg tévhit kering a szőke haj kezelhetetlenségéről. Ezeket vesszük most sorra és szakértőnk segítségével azt is megmutatjuk, hogyan ápold a hajadat, ha szőkítésre adnád a fejed.
Először is azokhoz szólnánk, akik bár szeretnének arany fürtöket, azt gondolják, ez mindenképp együtt jár a hajuk roncsolódásával. Ez nem igaz!
Cinti elárulta, hogy bár az tagadhatatlan, hogy a szőkítés megterheli a hajat, ha az kímélő technikákkal készül, és otthon is megfelelően van ápolva, akkor egészséges marad. (Hogy ezt hogyan érheted el, arra a későbbiekben részletesen kitérünk.) A fodrász azt is hangsúlyozza, hogy nem csak az otthoni professzionális ápoláson múlik, a festett haj állapota. Az is fontos, hogy jó a szőkítés előtt tájékozódjunk, jó szakembert válasszunk. Ehhez 2 tippet is ad olvasóinknak:
Ha otthoni szőkítésen gondolkozol...
Ne tedd! Cinti figyelmeztet rá, hogy ez egy veszélyes terep:
„Az otthoni szőkítők gyakran túl erősek. Laikusként nem tudod kiválasztani, hogy a hajszínedhez és a hajad állapotához milyen erősségű oxidálószert válassz.”
Ezen kívül; a végeredmény könnyen egy túl világos vagy foltos festett haj lesz, amit egy fodrásznak is kihívást jelent javítani.
De ennél nagyobb károkat is okozhatsz, ha otthon fested a hajad:
„A haj szerkezeti károsodása otthon jóval nagyobb eséllyel történik meg. Sőt! Biztosan megtörténik” – figyelmeztet a szőke haj specialista.
Térjünk a lényegre!
Cintia a belső ápolás fontosságával kezdi a sort, mivel ez elengedhetetlen lépés a profi hajápolásban. A megfelelő mennyiségű vízfogyasztás és a megfelelő fehérje- és zsírbevitel
épp úgy a hajápolási rutinod eleme kell hogy legyen, mint a hővédelem minden hőformázás előtt. Vagy a megfelelő termékek használata. A szakértő szerint, ezekre lesz szükséged:
A fodrász szerint utóbbi az egyik legfontosabb:
„Minden nap olajozni kell a hajvégeket, hogy a hajmosások alatt ne száradjon ki a haj.”
Van egy szuper otthoni praktikája is.
Mélyolajozás:
A tövekre ricinusolaj, a végekre argán- vagy kókuszolaj.
Heti egy alkalommal.
2-3 órán át.
A szőke haj legnagyobb ellensége: a sárgulás, és bár a lila hamvasító samponokra rengetegen esküsznek, szőke haj specialistánk a következőket ajánlotta:
„Ha valaki preferálja, akkor havonta egyszer ajánlott, akkor is felhígítva, mert foltos lesz tőle a haj.”
De Cinti ezt sem szokta kifejezetten ajánlani vendégeinek, mert szerinte a professzionálisabb termékek használatával, sokkal kevésbé sárgul be a haj.
Amit viszont ajánl még, az a két hajfestés közti színfrissítés, azaz a tonizálás. Illetve, hogy hajvasalás és bármilyen hővel történő hajformázás esetén, maximum 180 fokot alkalmazzunk.
Ezek után nem meglepő, hogy hajszárítás közben is oda kell figyelnünk. Elengedhetetlen, hogy beruházzunk egy olyan hajszárítóra, ami nem égeti a hajat, és ezt sem szabad soha a legmelegebb hőfokon használni – és persze sose felejtsük a hővédőt.
Ha a levegőn száradás mellett döntünk, Cinti szerint ez jó megoldás lehet, de figyeljünk, hogy közben ne feküdjünk le, ne dörzsölődjön a hajunk semminek, hiszen ilyenkor sokkal sérülékenyebb, mint szárazon.
„Amit sokan nem tudnak, hogy a szőkített hajat tilos vizesen fésülni!"
– figyelmeztet.
A szakértő elárulta, hogy a jó hír a mai trendekben, hogy inkább az átmenetes frizurák dominálnak, amikkel ráér ritkábban is fodrászhoz fordulni frissítésre (3–6 havonta átlagban).
„de van olyan aki évente egyszer jár és közte csak 1-2x színt frissítünk.” – teszi hozzá Cinti.
Egy tanács tőlem a szőke hajú vendégeknek; hogy a szőke haj nagyon különlegessé tesz téged, de elvárja cserébe a különleges törődést!
– Szentmártoni Cintia fodrász, szőke haj specialista
