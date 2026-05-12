Manikűr olcsóbban? Simán megoldható

Milyen manikűrt kérjünk, hogy ne kerüljön egy vagyonba?

Melyik manikűr szalont válasszuk, hogy spóroljunk?

Milyen kedvezményeket vehetünk igénybe?

Manikűr milyen gyakran szükséges?

Olcsó manikűr is megvalósítható, ha szánunk egy pici időt arra, hogy alapos tervet készítsünk. Megosztottunk néhány hasznos manikűr tippet, amik segítségével akár ritkábban kell időpontot kérni a manikűröshöz, mégis gyönyörű szép és ápolt lesz a kezünk.

Manikűr olcsóbban? Ezek a tippek biztosan segítenek a spórolásban.

A manikűr olcsóbban jön ki, ha jól választunk stílust

Válasszunk olyan dizájnt, például babyboomer, francia vagy natúr ombre típust, ahol a körömágy felőli rész átlátszó vagy bőrszínű. Így a lenövés hetekig alig látható, és három hét helyett akár öt hetet is kibír a manikűr.

Tényleg nem a méret a lényeg?

A legtöbb szalonban méretkategóriák – S, M, L, XL – szerint áraznak. Minél hosszabb a köröm, annál több anyagot és időt igényel a műköröm építés. Ha megelégszünk egy rövidebb, természetesebb formával, sokat spórolhatunk.

Fontos, hogy milyen manikűr szalonba járunk?

Egy elegáns, belvárosi manikűr szalon sokkal magasabb árakkal dolgozhat, mint egy külvárosi, kisebb stúdió, vagy egy olyan műkörmös, aki a saját otthonában kialakított, engedéllyel rendelkező helyiségben dolgozik.

Együtt olcsóbb is lehet?

Gyakori, hogy ha a manikűrt pedikűrrel együtt kérjük, csomagárat kapunk, ezért érdemes olyan szakembert keresni, aki több szolgáltatást is nyújt.

A kevesebb néha több

A strasszok, kézzel festett minták és különleges matricák plusz költséget jelentenek. Rengeteg pénzt megtakaríthatunk, ha egyszerű manikűr dizájnt választunk és maradunk az egyszínű lakkoknál, vagy csak egy-egy körmöt díszítünk fel.

Ne használjuk szerszámként

A legjobb manikűr is tönkremegy, ha a körmünket használjuk kaparásra, dobozok felnyitására vagy címkék lefejtésére. Amennyiben vigyázunk a mechanikai hatásokra, elkerülhetjük a soron kívüli javításokat, amikért a szakemberek általában külön díjat számolnak fel. Növeljük a körmünk tartósságát, azzal is, hogy vigyázunk rá.

A hűség kifizetődő

Kérjünk fix, előre lefoglalt időpontokat. Sok szalonban ugyanis kedvezményt adnak a hűséges vendégeknek, vagy bérlet formájában olcsóbb lehet a szolgáltatás.