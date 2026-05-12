Manikűr olcsóbban? Simán megoldható

Olcsó manikűr is megvalósítható, ha szánunk egy pici időt arra, hogy alapos tervet készítsünk. Megosztottunk néhány hasznos manikűr tippet, amik segítségével akár ritkábban kell időpontot kérni a manikűröshöz, mégis gyönyörű szép és ápolt lesz a kezünk.
Válasszunk olyan dizájnt, például babyboomer, francia vagy natúr ombre típust, ahol a körömágy felőli rész átlátszó vagy bőrszínű. Így a lenövés hetekig alig látható, és három hét helyett akár öt hetet is kibír a manikűr.
A legtöbb szalonban méretkategóriák – S, M, L, XL – szerint áraznak. Minél hosszabb a köröm, annál több anyagot és időt igényel a műköröm építés. Ha megelégszünk egy rövidebb, természetesebb formával, sokat spórolhatunk.
Egy elegáns, belvárosi manikűr szalon sokkal magasabb árakkal dolgozhat, mint egy külvárosi, kisebb stúdió, vagy egy olyan műkörmös, aki a saját otthonában kialakított, engedéllyel rendelkező helyiségben dolgozik.
Gyakori, hogy ha a manikűrt pedikűrrel együtt kérjük, csomagárat kapunk, ezért érdemes olyan szakembert keresni, aki több szolgáltatást is nyújt.
A strasszok, kézzel festett minták és különleges matricák plusz költséget jelentenek. Rengeteg pénzt megtakaríthatunk, ha egyszerű manikűr dizájnt választunk és maradunk az egyszínű lakkoknál, vagy csak egy-egy körmöt díszítünk fel.
A legjobb manikűr is tönkremegy, ha a körmünket használjuk kaparásra, dobozok felnyitására vagy címkék lefejtésére. Amennyiben vigyázunk a mechanikai hatásokra, elkerülhetjük a soron kívüli javításokat, amikért a szakemberek általában külön díjat számolnak fel. Növeljük a körmünk tartósságát, azzal is, hogy vigyázunk rá.
Kérjünk fix, előre lefoglalt időpontokat. Sok szalonban ugyanis kedvezményt adnak a hűséges vendégeknek, vagy bérlet formájában olcsóbb lehet a szolgáltatás.
Amennyiben van kedvenc alapszínünk, amit gyakran használunk, érdemes megvásárolni magunknak. Sokszor kedvezményt jelent, ha nem a manikűrös anyagait fogyasztjuk, ráadásul így a lepattanásokat is ki tudjuk javítani a következő időpontig.
Az otthoni wellness kényeztetés is lehet fantasztikus. Ha nem mindent a körmösünkre bízunk, hanem a pedikűrt vagy az egyszerűbb manikűrt elvégezzük otthon, rengeteget spórolhatunk. A bonyolultabb technikákkal, például az építéssel vagy a speciális díszítéssel forduljunk szakemberhez.
Tippek otthoni pedikűrhöz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.