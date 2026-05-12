Hoppá, Lewis Hamilton már idén visszavonulhat

Lewis Hamilton pályafutása azon szakaszában tart, amikor már egyre gyakrabban vetődik fel a visszavonulás lehetősége. A 41 éves brit pilóta jelenleg második idényét tölti a Ferrarinál, ahová abban a reményben szerződött, hogy megszerezheti rekordot jelentő nyolcadik Forma–1-es világbajnoki címét. Erre azonban pillanatnyilag egyre kevesebb esély mutatkozik: a biztató szezonkezdet után az olasz istálló kezd visszacsúszni az erősorrendben, ráadásul Hamiltonnak saját csapattársát is ritkán sikerül felülmúlnia. A kialakult helyzet kapcsán most egy bennfentes is felvetette a brit legenda esetleges visszavonulását.

Lewis Hamilton négy futam után az ötödik helyen áll a világbajnoki pontversenyben Fotó: NurPhoto

Közeleg Lewis Hamilton visszavonulása?

A NOS-F1 podcastban Louis Dekker újságíró élesen kritizálta a Ferrari idei teljesítményét, majd Hamilton jövőjére is kitért. Véleménye szerint a hétszeres világbajnok utolsó szezonját tölti a Formula–1-ben.

A Ferrari csalódást okoz. A jó rajtokon kívül nem képesek győzelmekért harcolni, miközben úgy tűnt, ők lesznek a mérce

– fogalmazott, majd hozzátette:

Akár fogadnék is rá, hogy Hamilton Silverstone-ban bejelenti, hogy a szezon végén visszavonul.

A silverstone-i Brit Nagydíjig kevesebb, mint két hónap van hátra, így addig biztosan várni kell arra, hogy a pletykákat maga Hamilton erősítse meg vagy cáfolja azokat. A pilóta szerződésének részletei továbbra sem teljesen ismertek, ugyanakkor a legtöbb forrás szerint a 2025-ös szezon előtt két évre írt alá a Ferrarihoz, amely további egy vagy két évre szóló opciót is tartalmazhat.

Jelenleg azonban úgy tűnik a közös folytatás egyik fél érdekeit sem szolgálná. A Ferrari ez idő alatt akár egy fiatalabb versenyző felépítésére is koncentrálhatna, miközben Hamilton sem látszik reális világbajnoki esélyesnek az olasz istálló színeiben.