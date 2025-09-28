Egy kis kényeztetésre vágysz? Így rendezhetsz otthoni wellnessnapot fillérekből

Az otthoni wellnessnap legnagyobb előnye, hogy egyedül lehetsz, nem kell szemérmeskedned, másokhoz alkalmazkodnod, utaznod vagy időpontot egyeztetned. Nem kell mást tenned, mint bezárnod az ajtót és átadnod magad a kényeztetésnek testestül-lelkestül. Legyen ez csak a te napod!

Így rendezhetsz otthoni wellnessnapot fillérekből

Fotó: united photo studio / Shutterstock

Az Otthoni wellnessnap legfontosabb szabályai:

1. lépés: Ma nem vagyok elérhető!

Ez a nap lesz az, amelyik hosszú időre feltölt téged energiával, ezért tekints rá úgy, mint egy önmagadba való befektetésre. Kapcsold ki a telefont, a laptopot, zárd be az ajtót és zárd ki a külvilágot. Hidd el, nem történik semmiféle katasztrófa, ha egy napig offline vagy minden és mindenki számára.

2. lépés: Teremtsd meg a tökéletes hangulatot

Gondoskodj róla, hogy kellemes, lágy zene szóljon, olyan, ami megnyugtat, ellazít, amit tényleg szívesen hallgatsz. Gyújts gyertyákat, és illatmécseseket a kedvenc illatjaiddal. Választhatsz édes gyümölcs és virágillatokat, amelyektől biztosan jó kedvre derülsz vagy szantált és tömjént, amely lenyugtatja az elmédet és a lelkedet. Az édesnarancs illóolaj felvidít, frissít, enyhíti a szorongást. A szantál relaxál, harmonizálja a csakrákat, a fahéj fokozza az életkedvet, a ciprus pedig csillapítja az érzelmeket. Válaszd azt, amelyre most a legnagyobb szükséged van.

3. lépés: Merülj el a szirmokban

Engedj egy kád forró vizet, tegyél bele rengeteg rózsaszirmot, egy kevés tejet, fürdősót és illóolajokat. A grapefruit illóolaj kiváló a narancsbőr és a pattanások kezelésére, az Ilang-ilang cseppek a zsíros bőrre fejtik ki jótékony hatásukat, a levendula nyugtat, a rozmaring oldja az izületi és izomfájdalmakat, a cédrus illóolaj pedig javítja a bőr és a haj állapotát. Amíg megtelik a kád, dörzsöld át az egész testedet finoman egy masszázskefével, amivel élénkítjük a vérkeringést, és könnyebbé teszi az ápolóanyagok bőrödbe való bejutását. Használhatsz hozzá bőrradírt is, az ősszel egyébként is igen hasznos. Erre tökéletesen megfelel, ha tengeri sót összekeversz néhány csepp illatos olajjal. Ha túlságosan érzékeny a bőröd, akkor inkább kávézaccot vagy cukrot használj. Ezután csak merülj el a szirmokban és lazíts.