Egy kis kényeztetésre vágysz? Így rendezhetsz otthoni wellnessnapot fillérekből

Az otthoni wellnessnap legnagyobb előnye, hogy egyedül lehetsz, nem kell szemérmeskedned, másokhoz alkalmazkodnod, utaznod vagy időpontot egyeztetned. Nem kell mást tenned, mint bezárnod az ajtót és átadnod magad a kényeztetésnek testestül-lelkestül. Legyen ez csak a te napod!
Ez a nap lesz az, amelyik hosszú időre feltölt téged energiával, ezért tekints rá úgy, mint egy önmagadba való befektetésre. Kapcsold ki a telefont, a laptopot, zárd be az ajtót és zárd ki a külvilágot. Hidd el, nem történik semmiféle katasztrófa, ha egy napig offline vagy minden és mindenki számára.
Gondoskodj róla, hogy kellemes, lágy zene szóljon, olyan, ami megnyugtat, ellazít, amit tényleg szívesen hallgatsz. Gyújts gyertyákat, és illatmécseseket a kedvenc illatjaiddal. Választhatsz édes gyümölcs és virágillatokat, amelyektől biztosan jó kedvre derülsz vagy szantált és tömjént, amely lenyugtatja az elmédet és a lelkedet. Az édesnarancs illóolaj felvidít, frissít, enyhíti a szorongást. A szantál relaxál, harmonizálja a csakrákat, a fahéj fokozza az életkedvet, a ciprus pedig csillapítja az érzelmeket. Válaszd azt, amelyre most a legnagyobb szükséged van.
Engedj egy kád forró vizet, tegyél bele rengeteg rózsaszirmot, egy kevés tejet, fürdősót és illóolajokat. A grapefruit illóolaj kiváló a narancsbőr és a pattanások kezelésére, az Ilang-ilang cseppek a zsíros bőrre fejtik ki jótékony hatásukat, a levendula nyugtat, a rozmaring oldja az izületi és izomfájdalmakat, a cédrus illóolaj pedig javítja a bőr és a haj állapotát. Amíg megtelik a kád, dörzsöld át az egész testedet finoman egy masszázskefével, amivel élénkítjük a vérkeringést, és könnyebbé teszi az ápolóanyagok bőrödbe való bejutását. Használhatsz hozzá bőrradírt is, az ősszel egyébként is igen hasznos. Erre tökéletesen megfelel, ha tengeri sót összekeversz néhány csepp illatos olajjal. Ha túlságosan érzékeny a bőröd, akkor inkább kávézaccot vagy cukrot használj. Ezután csak merülj el a szirmokban és lazíts.
Tölts egy pohár finom fűszeres teát vagy készíts egy mennyei smoothie-t friss gyümölcsökből és zöldségekből, de ha egy pohár zamatos borra vágysz, akkor nyiss ki bátran egy palackot. A puha köntösödbe burkolózva kortyolgasd el lassan, békésen. Falatozhatsz mellé szőlőt, almát, sajtot, dióféléket.
Az őszi szellő kiszáríthatja a bőrödet, így ilyenkor célszerű egy hidratáló arcpakolással kényeztetni magad. Az avokádó gazdag E-vitamin forrás, így kiváló erre a célra. Turmixolj össze egy friss avokádót négy evőkanál natúr joghurttal, egy evőkanál olíva olajjal és egy kanál mézzel. Ezt kend fel az arcodra, feküdj le és csak hagyd, hogy a fantasztikus hatóanyagok feltöltsék élettel a bőrödet.
Készíts elő két lavórt, az egyikbe önts kellemesen meleg vizet, a másikba hideget. Mindkettőbe tegyél néhány nagyobb kavicsot. Csepegtess a meleg vízbe teafaolajat, majd felváltva mártogasd meg bennük a lábaidat. Először a meleggel kezdj, majd két perc múlva válts a hidegre. Ismételd meg a váltófürdőt legalább ötször.
Miután körömkefével alaposan megtisztítottad a körmeidet, reszeld szép formásra, majd polírozd szép fényesre, egészségesre. Ezután kenj rá ápoló olajokat, majd 10-15 perc után mosd le, és lakkozd ki, ha szeretnéd. Mivel a lábaidat már eleget áztattad a váltófürdőben, könnyen megszabadulhatsz a bőrkeményedésektől. Ehhez használj sót és habkövet.
A fejmasszázzsal hatékonyan oldható az érzelmi stressz. Ujjaidat legyezőként széttárva tartsd meg a tarkónkon, hüvelykujjaiddal körkörösen masszírozd a nyak felső részét, ezzel enyhíthetjük a nyakizmok merevségét. Haladjunk a masszírozó mozdulatokkal egészen a fejtetőig.
Egy masszázsolajjal vagy szezámolajjal masszírozd át az egész tested, a fülcimpádtól a lábujjad hegyéig. A finom körkörös mozdulatok felpezsdítik a vérkeringést, az olaj pedig táplálja a bőrödet.
A nap hátralevő részében foglald el kedvenc foteledet, kanapédat vagy ágyadat, takarózz be egy puha plédbe, és olvass vagy nézz meg egy jó filmet, vagy a kedvenc sorozatodból annyi epizódot, amennyi csak jól esik.
Ha készítenél egy kényeztető hajpakolást is, akkor nézd meg a videót!
