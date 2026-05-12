Heti 4 nap munka a fogyás titka? Döbbenetes állítással álltak elő a szakértők

Húzod az igát reggeltől estig, mégis egyre nagyobb a hasad? Nem benned van a hiba! Az Európai Elhízás Elleni Kongresszuson Isztambulban olyan adatokkal álltak elő, amitől minden irodai dolgozónak leesik az álla. A kutatók szerint egyenes összefüggés van a ledolgozott órák száma és az elhízás között: minél többet robotolunk, annál valószínűbb, hogy ránk ragadnak a kilók.

Stresszhormon és kispados edzés

A probléma gyökere a stresszben és az időhiányban rejlik. Amikor a munkahelyi feszültség az egekbe szökik, a testünk kortizolt termel. Ez a hormon pedig nem válogat: azonnal parancsot ad a szervezetnek, hogy raktározzon el minden egyes kalóriát, természetesen zsír formájában, lehetőleg a hasunkra.

Amikor az ember élete kiegyensúlyozottabb, akkor az élete is jobb. Kevesebb a stressz, jobban oda tudnak figyelni a tápláló ételekre és több fizikai tevékenységben tudnak részt venni

– nyilatkozta Dr. Pradeepa Korale-Gedara, az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója, aki szerint a négynapos munkahét lehetne a megváltás.

A négynapos munkahét mentheti meg az életünket az elhízástól?

A számok nem hazudnak: 33 ország adatait elemezve kiderült, hogy ahol akár csak 1 százalékkal csökkentették a munkaidőt, ott látványosan csökkent az elhízottak aránya is. Ha bevezetnék a négynapos munkahetet, azzal kapásból 20 százalékkal vágnák vissza a munkaidőt, ami a szakértők szerint félmillió embernek segíthetne megszabadulni a túlsúlytól.

Dr. Rita Fontinha pszichológus szerint a probléma az úgynevezett időszegénység.

Ha valaki két állásban dolgozik, vagy rengeteg a túlórája, egyszerűen nincs energiája főzni. Ilyenkor jönnek a csomagolt, feldolgozott élelmiszerek, amikkel sokkal könnyebb jóllakni, de tönkreteszik az egészséget

– figyelmeztet a szakember.

A 9-től 5-ig tartó munkarend már 100 éves

James Reeves, a 4 Day Week Foundation kampányfőnöke szerint ideje lenne végre frissíteni a rendszert, ami még a dédnagyapáink idejéből maradt ránk. Szerinte a plusz szabadnap nem a lustálkodásról szól, hanem az életünk rendbetételéről.

– jelentette ki Reeves, hozzátéve, hogy a dolgozók többsége a plusz szabadnapot életvezetési ügyekre, például egészségesebb bevásárlásra és pihenésre fordítja, ami tehermentesíti a hétvégét is – olvasható a brit Mirror cikkében.