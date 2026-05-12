Heti 4 nap munka a fogyás titka? Döbbenetes állítással álltak elő a szakértők

Húzod az igát reggeltől estig, mégis egyre nagyobb a hasad? Nem benned van a hiba! Az Európai Elhízás Elleni Kongresszuson Isztambulban olyan adatokkal álltak elő, amitől minden irodai dolgozónak leesik az álla. A kutatók szerint egyenes összefüggés van a ledolgozott órák száma és az elhízás között: minél többet robotolunk, annál valószínűbb, hogy ránk ragadnak a kilók.
A probléma gyökere a stresszben és az időhiányban rejlik. Amikor a munkahelyi feszültség az egekbe szökik, a testünk kortizolt termel. Ez a hormon pedig nem válogat: azonnal parancsot ad a szervezetnek, hogy raktározzon el minden egyes kalóriát, természetesen zsír formájában, lehetőleg a hasunkra.
Amikor az ember élete kiegyensúlyozottabb, akkor az élete is jobb. Kevesebb a stressz, jobban oda tudnak figyelni a tápláló ételekre és több fizikai tevékenységben tudnak részt venni
– nyilatkozta Dr. Pradeepa Korale-Gedara, az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója, aki szerint a négynapos munkahét lehetne a megváltás.
A számok nem hazudnak: 33 ország adatait elemezve kiderült, hogy ahol akár csak 1 százalékkal csökkentették a munkaidőt, ott látványosan csökkent az elhízottak aránya is. Ha bevezetnék a négynapos munkahetet, azzal kapásból 20 százalékkal vágnák vissza a munkaidőt, ami a szakértők szerint félmillió embernek segíthetne megszabadulni a túlsúlytól.
Dr. Rita Fontinha pszichológus szerint a probléma az úgynevezett időszegénység.
Ha valaki két állásban dolgozik, vagy rengeteg a túlórája, egyszerűen nincs energiája főzni. Ilyenkor jönnek a csomagolt, feldolgozott élelmiszerek, amikkel sokkal könnyebb jóllakni, de tönkreteszik az egészséget
– figyelmeztet a szakember.
James Reeves, a 4 Day Week Foundation kampányfőnöke szerint ideje lenne végre frissíteni a rendszert, ami még a dédnagyapáink idejéből maradt ránk. Szerinte a plusz szabadnap nem a lustálkodásról szól, hanem az életünk rendbetételéről.
A 9-től 5-ig tartó, ötnapos munkahét már 100 éves, ideje lenne frissíteni!
– jelentette ki Reeves, hozzátéve, hogy a dolgozók többsége a plusz szabadnapot életvezetési ügyekre, például egészségesebb bevásárlásra és pihenésre fordítja, ami tehermentesíti a hétvégét is – olvasható a brit Mirror cikkében.
Bár a kormányok egyelőre óvatosak a kötelező rövidítéssel, a kutatók szerint a mesterséges intelligencia korában elkerülhetetlen lesz a váltás. Kérdés, hogy a főnökök is belátják-e: a kipihent dolgozó nemcsak hatékonyabb, de vékonyabb is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.