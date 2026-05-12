Megindító: Bochkor Gábor hallgatói ismét csodát tettek

A Retro Rádió reggeli műsorsávjának hűséges hallgatói már megszokhatták, hogy a honi rádiózás doyenje időről időre felszólítja őket, hogy aki tud, segítsen egy bajba jutott családnak. Bochkor Gábor a keddi adásban felkereste Beát, akivel először márciusban beszéltek, miután egy tűzvész elpusztította az otthonát, ahol két gyermekével élt. Az édesanya pedig örömmel és hálás szívvel mesélte el, hogyan alakult az életük azóta, hogy megtörtént a baj.

Bochkor Gábor: „A beszélgetésünk után, rengetegen siettek a család segítségére”

Bochkor Gábor így vezette fel a reggeli, lélekemelő beszélgetést. „Beával még márciusban beszélgettünk. Ő volt az, aki két tinédzser lányát egyedül neveli Kecskeméttől nem messze egy tanyán. Március 7-én éjjel kigyulladt a házuk és teljesen le is égett, lakhatatlanná vált. A beszélgetésünk után, rengetegen siettek a család segítségére.”

Volt például egy hallgatónk, aki felajánlott egy mobilházat a számukra. Adásban kötöttük össze őket és meg is beszélték a részleteket.

„A hallgatóink nagyon szeretik nyomon követni az ilyen történések utóéletét és mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, mi is történt március óta. Ezért itt van velünk az édesanya, Nagy Bea” - mondta a Retro Rádió stúdiójában Bochkor Gábor.

Bea története abszolút sikersztori, mert bár a leégett parasztházat már nem lehetett megmenteni, de a gyorsan érkező felajánlás már a telkükön áll és a két kamaszlány már birtokba is vette a felajánlott mobilházat. „Abszolút úgy alakult minden, ahogy szerettük volna. Még aznap beszéltem Zolival és elkezdtük szervezni, hogy a mobilház idekerüljön. Persze előtte elmentünk megnézni. Ez egy picike csoda. Hihetetlenül jó állapotban van. Két hálószoba, tusoló, vécé, egy kis konyha étkezővel. Hollandiában sokan élnek ilyenekben. Tökéletesen alkalmas arra, hogy lakjunk benne. A két lányom már benne is lakik. Egyszerűen hibátlan” – mesélte boldogan a kétgyermekes édesanya, aki ezután elmesélte a ház kalandos útját és persze megköszönte azt a rengeteg segítséget, amit a Retro Rádió hallgatóitól kapott a tűzeset óta.