Pénztárcakímélő szépségápolás – Így járjunk kozmetikushoz olcsóbban

A külsőnkkel való foglalkozás pénzbe kerül, nem feltétlenül kell azonban vagyonokat költenünk a megjelenésünkre. Létezik ugyanis pénztárcakímélő szépségápolás, némi tudatossággal pedig olcsóbbá tehetjük a kozmetikai kezeléseket, és jobb áron vásárolhatunk kozmetikumokat is.
Sok szalon kínál rövid, fókuszált szolgáltatásokat, például egy alapos tisztítást vagy egy kényeztető masszázst és pakolást. Ha nem problémás a bőrünk, nincs szükség minden alkalommal a teljes, kétórás bőrtisztító nagykezelésre; ha két ilyen közé beiktatunk egy-egy rövidebb kezelést, hálás lesz érte a bőrünk, és a pénztárcánkban is több marad.
Ha rátaláltunk a megfelelő kozmetikusra, akihez a jövőben is rendszeresen szeretnénk járni, érdemes előre gondolkodni: a legtöbb szakember 5 vagy 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén akár 10-20% kedvezményt is ad. Bár ez egyszerre nagyobb kiadásnak tűnhet, hosszú távon jelentős összeget megtakaríthatunk vele.
Érdemes figyelni a közösségi csoportokat, hiszen sokszor a tanuló kozmetikusoknak vagy a továbbképzésen résztvevő profiknak szükségük van modellekre az új technikák elsajátításához. Általában ezek ingyenes kezelések, ahol csak az anyagköltséget kell kifizetni, miközben szakértő felügyelet mellett zajlik a munka.
Néhány szalon kínál „happy hour” kedvezményeket a kevésbé forgalmas délelőtti vagy kora délutáni idősávokban. Ha rugalmas az időbeosztásunk a munkahelyünkön, éljünk ezzel a kedvezményes lehetőséggel. Érdemes figyelni a szalonok honlapját, vagy esetleg helyben rákérdezni a lehetőségre.
Annak is érdemes utánanézni, hogy a kedvenc szalonunkban van-e lehetőség kuponok beváltására. Sok helyen ugyanis egy bizonyos összeg feletti vásárlás vagy kezelés után kedvezményes kupont adnak, amit a következő alkalommal beválthatunk; ezt érdemes magunkkal vinni, amikor legközelebb megyünk. A kupongyűjtő oldalakon is találhatunk kedvezményes lehetőségeket, így akár 15-30%-kal olcsóbban kaphatunk kezelést.
Amennyiben egyszerre több szolgáltatást veszünk igénybe, például az arckezelés mellé szemöldökformázást és gyantázást is kérünk, akkor a legtöbb szalonban csomagárat számolnak. Ez szinte mindig olcsóbb, mintha különböző időpontokban, külön-külön mennénk el ezekre a kiegészítő kezelésekre.
Iratkozzunk fel hírlevelekre, hiszen szinte minden webshop ad 10-15% kedvezményt az első vásárláskor a feliratkozás után. Ráadásul így az exkluzív akciókról is elsőként értesülünk majd.
A nagy szezonális kuponakciók idején érdemes feltölteni a készleteket a bevált alapdarabokból. Sokat megtakaríthatunk, ha ezekre a napokra időzítjük a drágább, minőségi, tartós kozmetikumok beszerzését.
Mielőtt bármilyen kozmetikumot megrendelnénk, ellenőrizzük, hogy más, megbízható webshopban nem kapható-e jóval olcsóbban ugyanaz a krém. Sokszor több ezer forintot spórolhatunk, ha több helyen megnézzük az árat.
Bár a kisebb flakonos termékek fogyasztói ára alacsonyabb, szinte mindig kedvezőbb a literes termékek egységára. Vegyük figyelembe a használati szokásainkat is, és csak akkor vásároljunk nagy csomagot, ha biztosan elfogy a lejárati idő előtt.
Sok luxusterméknek létezik pénztárcabarát alternatívája a drogériák saját márkás polcain; ezek összetételben meglepően hasonlóak a drágább termékekhez.
Érdemes kihasználni a pontgyűjtő kártyákat és applikációkat, melyek segítségével személyre szabott kedvezményeket, és értékes engedményeket kaphatunk.
Sokszor csak elsétálunk az akciós polc mellett, pedig gyakran olyan termékek kerülnek ide, melyeknek közeli a lejárati idejük, de még bőven használhatók, vagy sérült a csomagolásuk. Így igazi kincsekhez juthatunk féláron.
Az ünnepi- vagy ajándékcsomagok sokszor olcsóbbak, mintha a bennük található termékeket egyesével válogatnánk be a kosarunkba. Bár egyben drágábbnak tűnhetnek, érdemes kiszámolni, vajon jobban megéri-e.
Némelyik márka engedményt ad a következő vásárlás árából, ha visszavisszük hozzájuk az üres flakonokat újrahasznosításra.
Ha csoportosítjuk a rendeléseket, vagyis megvárjuk, amíg több minden elfogy, vagy együtt rendelünk a barátnőinkkel, kollégáinkkal, könnyen elérhetjük a webshopban az ingyenes szállítási limitet.
Fontos, hogy ne csak a reklámokra hallgassunk, hanem olvassuk el más felhasználók internetes értékelését az adott termékről. Ha mégsem vált be a kozmetikum, sok esetben élhetünk a 30 napos minőség- és pénzvisszafizetési garanciával.
Gondoltad volna, hogy a legegyszerűbb vásárlási szokásaid is számítanak abban, hogy mennyi marad hó végén a pénztárcádban?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.