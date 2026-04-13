Pénztárcakímélő szépségápolás – Így járjunk kozmetikushoz olcsóbban

Tippek, trükkök és praktikák, melyekkel olcsóbb lehet a végszámla a kozmetikusnál.

Sokat spórolhatunk, ha tudatosan állunk a kozmetikumok vásárlásához.

11 tanács, amit érdemes megfogadni, ha faragnánk a költségeinken.

A külsőnkkel való foglalkozás pénzbe kerül, nem feltétlenül kell azonban vagyonokat költenünk a megjelenésünkre. Létezik ugyanis pénztárcakímélő szépségápolás, némi tudatossággal pedig olcsóbbá tehetjük a kozmetikai kezeléseket, és jobb áron vásárolhatunk kozmetikumokat is.

A pénztárcakímélő szépségápolás a kozmetikus kezeléseire és a kozmetikumok vásárlására is kiterjedhet.

Fotó: Oleggg / shutterstock

6 praktika, amivel pénztárcakímélő szépségápolásban lehet részünk, avagy így járjunk kozmetikushoz olcsóbban

1. Válasszunk fél kezeléseket

Sok szalon kínál rövid, fókuszált szolgáltatásokat, például egy alapos tisztítást vagy egy kényeztető masszázst és pakolást. Ha nem problémás a bőrünk, nincs szükség minden alkalommal a teljes, kétórás bőrtisztító nagykezelésre; ha két ilyen közé beiktatunk egy-egy rövidebb kezelést, hálás lesz érte a bőrünk, és a pénztárcánkban is több marad.

2. Használjuk ki a bérletkedvezményeket

Ha rátaláltunk a megfelelő kozmetikusra, akihez a jövőben is rendszeresen szeretnénk járni, érdemes előre gondolkodni: a legtöbb szakember 5 vagy 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén akár 10-20% kedvezményt is ad. Bár ez egyszerre nagyobb kiadásnak tűnhet, hosszú távon jelentős összeget megtakaríthatunk vele.

3. Jelentkezzünk modellnek

Érdemes figyelni a közösségi csoportokat, hiszen sokszor a tanuló kozmetikusoknak vagy a továbbképzésen résztvevő profiknak szükségük van modellekre az új technikák elsajátításához. Általában ezek ingyenes kezelések, ahol csak az anyagköltséget kell kifizetni, miközben szakértő felügyelet mellett zajlik a munka.

4. Időzítsünk okosan

Néhány szalon kínál „happy hour” kedvezményeket a kevésbé forgalmas délelőtti vagy kora délutáni idősávokban. Ha rugalmas az időbeosztásunk a munkahelyünkön, éljünk ezzel a kedvezményes lehetőséggel. Érdemes figyelni a szalonok honlapját, vagy esetleg helyben rákérdezni a lehetőségre.

5. Gyűjtsük össze a kuponokat

Annak is érdemes utánanézni, hogy a kedvenc szalonunkban van-e lehetőség kuponok beváltására. Sok helyen ugyanis egy bizonyos összeg feletti vásárlás vagy kezelés után kedvezményes kupont adnak, amit a következő alkalommal beválthatunk; ezt érdemes magunkkal vinni, amikor legközelebb megyünk. A kupongyűjtő oldalakon is találhatunk kedvezményes lehetőségeket, így akár 15-30%-kal olcsóbban kaphatunk kezelést.