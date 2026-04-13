Pénztárcakímélő szépségápolás – Így járjunk kozmetikushoz olcsóbban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 12:15
A kozmetikai kezelések ára évről évre emelkedik, de jó hír, hogy ezen a téren is lehet spórolni anélkül, hogy a bőrünk egészsége látná a kárát. A pénztárcakímélő szépségápoláshoz a Fanny magazin ad tippeket.
  • Tippek, trükkök és praktikák, melyekkel olcsóbb lehet a végszámla a kozmetikusnál.
  • Sokat spórolhatunk, ha tudatosan állunk a kozmetikumok vásárlásához. 
  • 11 tanács, amit érdemes megfogadni, ha faragnánk a költségeinken. 

A külsőnkkel való foglalkozás pénzbe kerül, nem feltétlenül kell azonban vagyonokat költenünk a megjelenésünkre. Létezik ugyanis pénztárcakímélő szépségápolás, némi tudatossággal pedig olcsóbbá tehetjük a kozmetikai kezeléseket, és jobb áron vásárolhatunk kozmetikumokat is.

A pénztárcakímélő szépségápolás a kozmetikus kezeléseire és a kozmetikumok vásárlására is kiterjedhet. 
6 praktika, amivel pénztárcakímélő szépségápolásban lehet részünk, avagy így járjunk kozmetikushoz olcsóbban

1. Válasszunk fél kezeléseket

Sok szalon kínál rövid, fókuszált szolgáltatásokat, például egy alapos tisztítást vagy egy kényeztető masszázst és pakolást. Ha nem problémás a bőrünk, nincs szükség minden alkalommal a teljes, kétórás bőrtisztító nagykezelésre; ha két ilyen közé beiktatunk egy-egy rövidebb kezelést, hálás lesz érte a bőrünk, és a pénztárcánkban is több marad.

2. Használjuk ki a bérletkedvezményeket

Ha rátaláltunk a megfelelő kozmetikusra, akihez a jövőben is rendszeresen szeretnénk járni, érdemes előre gondolkodni: a legtöbb szakember 5 vagy 10 alkalmas bérlet vásárlása esetén akár 10-20% kedvezményt is ad. Bár ez egyszerre nagyobb kiadásnak tűnhet, hosszú távon jelentős összeget megtakaríthatunk vele.

3. Jelentkezzünk modellnek

Érdemes figyelni a közösségi csoportokat, hiszen sokszor a tanuló kozmetikusoknak vagy a továbbképzésen résztvevő profiknak szükségük van modellekre az új technikák elsajátításához. Általában ezek ingyenes kezelések, ahol csak az anyagköltséget kell kifizetni, miközben szakértő felügyelet mellett zajlik a munka.

4. Időzítsünk okosan

Néhány szalon kínál „happy hour” kedvezményeket a kevésbé forgalmas délelőtti vagy kora délutáni idősávokban. Ha rugalmas az időbeosztásunk a munkahelyünkön, éljünk ezzel a kedvezményes lehetőséggel. Érdemes figyelni a szalonok honlapját, vagy esetleg helyben rákérdezni a lehetőségre.

5. Gyűjtsük össze a kuponokat

Annak is érdemes utánanézni, hogy a kedvenc szalonunkban van-e lehetőség kuponok beváltására. Sok helyen ugyanis egy bizonyos összeg feletti vásárlás vagy kezelés után kedvezményes kupont adnak, amit a következő alkalommal beválthatunk; ezt érdemes magunkkal vinni, amikor legközelebb megyünk. A kupongyűjtő oldalakon is találhatunk kedvezményes lehetőségeket, így akár 15-30%-kal olcsóbban kaphatunk kezelést.

6. Kérjünk kombinált csomagokat

Amennyiben egyszerre több szolgáltatást veszünk igénybe, például az arckezelés mellé szemöldökformázást és gyantázást is kérünk, akkor a legtöbb szalonban csomagárat számolnak. Ez szinte mindig olcsóbb, mintha különböző időpontokban, külön-külön mennénk el ezekre a kiegészítő kezelésekre.

Női kezek, melyek két tusfürdőt tartanak.
Érdemes egy kicsit több időt szánni a kozmetikumok kiválasztására és megvásárlására, mert ezzel anyagilag jobban járhatunk.
Megfelelő vásárlási szokásokkal márkás kozmetikumok olcsón is beszerezhetőek

Kozmetikumok jó áron

Iratkozzunk fel hírlevelekre, hiszen szinte minden webshop ad 10-15% kedvezményt az első vásárláskor a feliratkozás után. Ráadásul így az exkluzív akciókról is elsőként értesülünk majd.

Figyeljük a kuponokat

A nagy szezonális kuponakciók idején érdemes feltölteni a készleteket a bevált alapdarabokból. Sokat megtakaríthatunk, ha ezekre a napokra időzítjük a drágább, minőségi, tartós kozmetikumok beszerzését.

Hasonlítsuk össze az árakat

Mielőtt bármilyen kozmetikumot megrendelnénk, ellenőrizzük, hogy más, megbízható webshopban nem kapható-e jóval olcsóbban ugyanaz a krém. Sokszor több ezer forintot spórolhatunk, ha több helyen megnézzük az árat.

Megéri a nagyobb kiszerelés

Bár a kisebb flakonos termékek fogyasztói ára alacsonyabb, szinte mindig kedvezőbb a literes termékek egységára. Vegyük figyelembe a használati szokásainkat is, és csak akkor vásároljunk nagy csomagot, ha biztosan elfogy a lejárati idő előtt.

Ne féljünk a saját márkástól

Sok luxusterméknek létezik pénztárcabarát alternatívája a drogériák saját márkás polcain; ezek összetételben meglepően hasonlóak a drágább termékekhez.

Csatlakozzunk hűségprogramokhoz

Érdemes kihasználni a pontgyűjtő kártyákat és applikációkat, melyek segítségével személyre szabott kedvezményeket, és értékes engedményeket kaphatunk.

Nézzük meg a leértékelt polcot

Sokszor csak elsétálunk az akciós polc mellett, pedig gyakran olyan termékek kerülnek ide, melyeknek közeli a lejárati idejük, de még bőven használhatók, vagy sérült a csomagolásuk. Így igazi kincsekhez juthatunk féláron.

Vásároljunk szettben

Az ünnepi- vagy ajándékcsomagok sokszor olcsóbbak, mintha a bennük található termékeket egyesével válogatnánk be a kosarunkba. Bár egyben drágábbnak tűnhetnek, érdemes kiszámolni, vajon jobban megéri-e.

Éljünk a „kiürült tubus” kedvezménnyel

Némelyik márka engedményt ad a következő vásárlás árából, ha visszavisszük hozzájuk az üres flakonokat újrahasznosításra.

Faragjuk le a szállítási díjat

Ha csoportosítjuk a rendeléseket, vagyis megvárjuk, amíg több minden elfogy, vagy együtt rendelünk a barátnőinkkel, kollégáinkkal, könnyen elérhetjük a webshopban az ingyenes szállítási limitet.

Olvassunk véleményeket

Fontos, hogy ne csak a reklámokra hallgassunk, hanem olvassuk el más felhasználók internetes értékelését az adott termékről. Ha mégsem vált be a kozmetikum, sok esetben élhetünk a 30 napos minőség- és pénzvisszafizetési garanciával.

Gondoltad volna, hogy a legegyszerűbb vásárlási szokásaid is számítanak abban, hogy mennyi marad hó végén a pénztárcádban? És azt, hogy érdemes megtanulni, hogyan költsük el jól a havi keresetünket? Ha viszont előzetesen felmérnéd az anyagiakhoz való hozzáállásod, teszteld, mennyire vagy jó a pénzkezelésben! Nem árt azonban megtartani az egészséges szintet, mert akár a párkapcsolatban is feszültséget kelthet a túlzott takarékosság.

