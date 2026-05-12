Medveveszély: utcán barangolnak az emlősök, egyet ki is lőttek a hatóságok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 15:20
Kamerák vették fel az utcán kóborló állatokat. A medvék miatt a lakosságot figyelmeztette az alpolgármester.
Medveveszély alakult ki Székelyudvarhelyen: több példányt is kamerák rögzítettek, amint az utcákon barangoltak.

Medveveszély a belvárosban
Medve után eredtek a hatóságok

A párzási időszakban aktívabbá váló emlősökre Dávid Endre alpolgármester is figyelmeztette a helyieket:

Ilyenkor sokkal aktívabbak a nagyvadak, ezt nem szabad félvállról venni. Ezért arra kérek mindenkit, hogy amennyiben medvét lát, azonnal jelezze a helyi rendőrségnek! Minél gyorsabban érkezik a bejelentés, annál hamarabb tudunk a helyszínre menni 

- mondta videójában.

Elmondta, hogy a hatóságok jelenleg 24 órás készenlétben vannak, hogy gyorsan a helyszínre érhessenek és szükség esetén intézkedjenek. Hozzátette: semmiképpen sem szabad megközelíteni, etetni vagy elzavarni próbálni a medvéket.

Azt is közölték, hogy egy visszatérő példányt hétfő este kilőttek. A köztéri kamerák felvételeinek segítségével sikerült rátalálni az állatra amely egy körülbelül ötéves hím volt, és a művelet során nem adódott probléma.

Dávid Endre hangsúlyozta: az elmúlt fél évben nem okoztak gondot a medvék a városban. Hozzátette, hogy a mostani aktivitásukhoz az erdőben közlekedő különféle járművek is hozzájárulhatnak, ugyanis ezek megzavarják az állatokat - írja a Maszol.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a medvék mozgását, hogy szükség esetén beavatkozhassunk. Ezért is kérek mindenkit, hogy a helyi rendőrségnek mindenképpen jelezzék, ha medve jelenlétét tapasztalják. Ha problémás egyedről érkezik bejelentés, arra a területre fokozottabban odafigyelünk.

 

