Ennyi volt? Marco Rossi a búcsúra sem ad esélyt Dibusz Dénesnek

Elképzelhető, hogy a borzalmas emlékű, írek elleni világbajnoki selejtező volt Dibusz Dénes utolsó meccse a magyar válogatottban. Ott a 96. percben kapott góllal kaptunk ki 3-2-re, amellyel végleg elveszítette az esélyt a nemzeti csapat a vb-szereplésre. Dibusz azóta sem volt ott a válogatott keretében, Marco Rossi kerete alapján látszik, a szövetségi kapitány pedig egyértelműen fiatalít.

Dibusz Dénes készül ezúttal is Marco Rossi kerete Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dibusz Dénes márciusban sérülésből, műtét után tért vissza a válogatottba, akkor Marco Rossi ezzel indokolta, miért nem számít a 35 éves játékosra. Most a kapus kupát nyert a Fradival, s a bajnoki aranyért is nyílt még a verseny. A szövetségi kapitány azonban nem tért ki arra, miért nincs Dibusz a behívottak között.

Marco Rossi kerete: egy kapustól elköszönünk

A csapat június 5-én a Puskás Arénában Finnország ellen játszik, négy nappal később, Debrecenben Kazahsztánt fogadja. Rossi kiemelte, Tóth Balázs az első számú válogatottja. Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron fiatalok, ők tapasztalatszerzés miatt érkeznek az összetartásra. Szappanos Péter azonban búcsúperceket kap.

Most lesz valószínűleg az utolsó alkalom, hogy meghívjuk Szappanos Pétert. Ezzel szeretném elismerni azt a munkát, amit harmadik számú kapusként hozott. Megtette, amit kértünk tőle. Megérdemli egy kicsit a rivaldafényt, valószínűleg a második meccsen

- mondta a Puskás Akadémia kapusáról a szakember.

Az persze nem kizárt, hogy a jövőben Dibusz Dénes is elbúcsúzhat, erre legközelebb ősszel kerülhet sor.